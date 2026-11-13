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Mercados globais ficam estáveis à espera de novos dados de inflação dos EUA

Inflação reforça apostas de juros mais altos pelo Fed, enquanto investidores acompanham dados de atividade no Brasil e pacote fiscal

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 09h35
Painel de cotações da B3: 11% dos indivíduos que investem em ações consultam assistentes de IA
Investidores acompanham indicadores de inflação nos Estados Unidos (Cris Faga/Dragonfly Press/Folhapress/.)
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Os mercados globais operam sem direção definida nesta sexta-feira, 13, com os investidores à espera de novos dados de inflação nos Estados Unidos. O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de outubro será divulgado agora de manhã e ganha relevância após a inflação ao consumidor (CPI) acima das expectativas reforçar as apostas de novas altas de juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro.

Em Nova York, os contratos futuros de S&P 500, Nasdaq e Dow Jones oscilam próximos da estabilidade, enquanto as ações da Nvidia ensaiam recuperação. Na Europa, as bolsas têm desempenho fraco, e os mercados asiáticos fecharam sem direção única. O dólar opera perto da estabilidade, os rendimentos dos Treasuries apresentam oscilações moderadas e o petróleo recua após a divulgação de relatório da Agência Internacional de Energia (AIE).

A AIE projeta a retomada do excedente de oferta de petróleo no quarto trimestre, com um desequilíbrio ainda mais expressivo entre produção e consumo em 2027. A oferta global aumentou 2,3 milhões de barris por dia em outubro, para 105,4 milhões de barris diários, impulsionada pela recuperação das exportações do Golfo. Do lado da demanda, a agência projeta uma queda de 2,7 milhões de barris por dia em 2026, antes de uma retomada do crescimento no ano seguinte.

O cenário externo ainda reflete a preocupação com a trajetória dos juros americanos. Mesmo que o PPI venha comportado, o indicador dificilmente deve reverter as apostas de aperto monetário reforçadas pelo CPI e pelas recentes declarações de dirigentes do Fed, que chegaram a admitir a possibilidade de até três altas de juros. Ao mesmo tempo, a escalada das tensões no Oriente Médio e a falta de avanços nas negociações entre Estados Unidos e Irã adicionam incertezas à trajetória do petróleo.

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Atividade econômica no radar

No Brasil, o EWZ, principal ETF de ações brasileiras negociado em Nova York, apresenta leve alta no pré-mercado, apesar da fraqueza dos futuros americanos e do recuo do petróleo. Os investidores repercutem a aprovação, pelo Senado, do texto-base do projeto de ajuste fiscal. A votação dos destaques ficou para a próxima semana.

Na agenda doméstica, as atenções se voltam para os dados de vendas no varejo de setembro, divulgados pelo IBGE. O comércio restrito avançou 0,2% na comparação mensal, repetindo o resultado de agosto e contrariando a expectativa de queda de 0,2% dos analistas consultados. Em relação a setembro do ano passado, houve alta de 1,7%, acima da projeção de 1%.

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Os números reforçam a percepção de desaceleração gradual da atividade econômica, embora o resultado mensal tenha surpreendido positivamente. Esse quadro mantém as expectativas de manutenção da Selic em 13,75% ao ano na reunião de dezembro do Comitê de Política Monetária (Copom), em meio à postura cautelosa do Banco Central diante das pressões inflacionárias.

O presidente da instituição, Gabriel Galípolo, participa de um evento do Barclays, em São Paulo. Suas declarações serão acompanhadas em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária.

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