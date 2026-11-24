Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Os mercados internacionais começam esta terça-feira, 24, em ritmo de acomodação após o forte rali da sessão anterior, impulsionado pela retomada de Jensen Huang ao comando da Nvidia.

Os futuros de Nova York operam em queda, com investidores realizando lucros nas ações de tecnologia, enquanto as bolsas europeias apresentam desempenho misto. Na Ásia, os principais mercados fecharam majoritariamente em alta, com destaque para Tóquio, Seul e Taipé, que acompanharam o entusiasmo em torno do setor de tecnologia.

No mercado de commodities, o petróleo permanece próximo da estabilidade, com o Brent novamente no menor patamar desde agosto. O minério de ferro, por outro lado, avançou 1% na bolsa de Dalian, na China, cotado a 658,50 yuans por tonelada, o equivalente a 98,78 dólares.

No Brasil, a aprovação do pacote fiscal pela Câmara dos Deputados permanece no radar dos investidores, mas o potencial de alívio para os ativos domésticos pode ser limitado pela avaliação de que a economia prevista ficou abaixo das expectativas. A votação ocorre em meio às preocupações com a trajetória das contas públicas e à necessidade de novas medidas para equilibrar o orçamento.

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A Fazenda já admite a possibilidade de ajustes adicionais e reduziu sua projeção de crescimento econômico para 2027. Ao mesmo tempo, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, alertou para a deterioração das expectativas de inflação.

Os investidores também acompanham a reação dos ativos brasileiros no exterior, especialmente das American Depositary Receipts (ADRs) da Petrobras, que recuaram no after hours após a divulgação do plano de investimentos de 122 bilhões de dólares para o período de 2027 a 2031.

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Por volta das 9h, as ADRs que representam as ações ordinárias da Petrobras (PBR) caíam 1,45%. Já os papéis vinculados às ações preferenciais (PBR.A) recuavam 1,29%.

No exterior, a agenda traz a divulgação da confiança do consumidor americano de novembro, medida pelo Conference Board, com expectativa de avanço para 92,4 pontos, ante 91,7 na leitura anterior. Na Alemanha, o índice Ifo de confiança empresarial subiu para 90,6 pontos em novembro, ligeiramente acima da projeção de 90,5.