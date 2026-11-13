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Juros futuros recuam após estresse, mas mercado mantém cautela com fiscal

Taxas mais longas devolvem parte dos prêmios de risco da véspera, enquanto investidores avaliam alcance do pacote fiscal

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 14h53
Dinheiro
Curva de juros tem alívio nos vencimentos mais longos, mas contratos curtos ainda refletem cautela (./iStock)
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Juros futuros recuam após estresse, mas mercado mantém cautela com fiscal Priorize VEJA no Google

Os juros futuros operaram majoritariamente em queda na tarde desta sexta-feira, 13, após uma abertura marcada por pressão sobre as taxas. O movimento reflete uma correção de parte dos prêmios de risco incorporados à curva na sessão anterior, em meio à cautela dos investidores com a política fiscal e às incertezas sobre a trajetória da Selic.

A melhora ganhou força ao longo da manhã, especialmente nos vencimentos mais longos, que devolveram parte da alta expressiva registrada na véspera. Por volta das 14h, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 subia ligeiramente, de 14,282%, no ajuste anterior, para 14,29%. Já o DI para janeiro de 2029 recuava de 14,745% para 14,70%, enquanto a taxa para janeiro de 2031 caía de 15,088% para 14,985%. No vencimento de janeiro de 2037, o recuo era de 15,215% para 15,15%.

O alívio ocorre um dia após o Senado aprovar o texto-base do pacote fiscal, que prevê uma melhora do resultado primário entre R$ 45 bilhões e R$ 56 bilhões em 2027. A votação dos destaques, que podem alterar o texto, ficou para a próxima terça-feira, 17.

Entre as principais medidas, o projeto autoriza o governo a bloquear despesas mesmo quando a projeção do resultado primário estiver dentro da margem de tolerância da meta fiscal, com o objetivo de aproximar o resultado do centro da banda. Também estabelece que, a partir de 2027, nos anos em que forem acionados os mecanismos de contenção, o crescimento real das despesas ficará limitado a 2%, abaixo do teto atual de 2,5%.

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Pelo lado da arrecadação, o texto prevê um corte de 20% nos benefícios tributários, com exceções para setores e programas como a Zona Franca de Manaus, a cesta básica e o Simples Nacional. Também ficam preservados os incentivos à aquisição de veículos por pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.

Apesar do potencial de economia, a aprovação não foi suficiente para dissipar as preocupações do mercado com a sustentabilidade das contas públicas. A melhora das taxas ao longo do pregão é vista predominantemente como uma correção após o estresse da véspera.

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O alívio, porém, não é uniforme. Os contratos de curto prazo ainda encontram resistência, em meio à divulgação de dados mais fortes do varejo em setembro, que contrariaram as expectativas de queda e reforçaram as dúvidas sobre o ritmo de desaceleração da atividade econômica.

Os juros futuros representam as taxas negociadas no mercado para contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimentos em datas específicas. Eles refletem as expectativas dos investidores para o comportamento da taxa Selic e da inflação ao longo do tempo, além de incorporar prêmios de risco relacionados ao cenário fiscal e econômico. Quando as taxas sobem, indicam uma percepção de maior risco ou expectativa de juros elevados no futuro; quando caem, sinalizam uma melhora dessas expectativas ou uma redução dos prêmios exigidos pelos investidores.

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