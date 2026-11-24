Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

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A aprovação do pacote fiscal pela Câmara dos Deputados gerou alívio imediato nas taxas de juros futuros. Apesar da reação positiva no mercado, analistas alertam que as medidas não resolvem os nós estruturais das contas públicas e deixam dúvidas sobre o cumprimento das metas fiscais.

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A aprovação do pacote fiscal pela Câmara dos Deputados abriu espaço para um alívio nas taxas dos juros futuros na manhã desta terça-feira, 24. O movimento reflete uma reação inicial positiva dos investidores à conclusão da votação, embora permaneçam dúvidas sobre a capacidade das medidas de melhorar de forma consistente a trajetória das contas públicas.

Os deputados aprovaram o pacote sem alterações em relação à versão que passou pelo Senado. A proposta segue agora para sanção presidencial e reúne medidas para conter o crescimento das despesas públicas e rever benefícios tributários. Segundo estimativas do governo, o conjunto de medidas pode abrir um espaço fiscal de até 56 bilhões de reais no Orçamento de 2027.

Por volta das 10h, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2028 recuava para 14,435%, ante 14,64% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía de 15,08% para 14,835%, enquanto a taxa para janeiro de 2031 passava de 15,29% para 15,045%. Nos vencimentos mais longos, o contrato para janeiro de 2037 recuava de 15,295% para 15,055%.

Alívio pontual, mas dúvidas sobre o fiscal permanecem

Apesar da aprovação, a avaliação de parte dos analistas é de que o pacote representa um avanço limitado e não resolve os problemas estruturais das contas públicas. Para Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, o projeto está longe de configurar um ajuste fiscal efetivo.

Na avaliação do economista, as medidas se concentram na redução de subsídios e na limitação do crescimento real das despesas, de 2,5% para 2%, sem estabelecer mecanismos suficientemente fortes para garantir o cumprimento das metas fiscais.

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Sanchez também questiona a viabilidade de uma segunda etapa de ajuste, que envolveria mudanças mais profundas nos gastos obrigatórios.

Na avaliação de Rafael Passos, sócio da Ajax Asset, a aprovação do PLP não encerra a discussão fiscal. O analista destaca que o governo sinalizou a intenção de perseguir superávits primários entre 1,5% e 2% do Produto Interno Bruto (PIB) até o fim do mandato, com medidas voltadas à melhoria da qualidade do gasto e ao fortalecimento das regras fiscais. A perspectiva, porém, é de uma estratégia gradual, que ainda dependerá da apresentação de novas iniciativas.

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O pacote também permite excluir até 10,5 bilhões de reais em subvenções ao diesel do cálculo da meta fiscal de 2026. Mesmo com essa flexibilização, a expectativa é de que o governo anuncie um volume maior de despesas congeladas no relatório bimestral de receitas e despesas, divulgado nesta terça-feira.

O que são juros futuros?

Os juros futuros são as taxas negociadas hoje no mercado para operações financeiras com vencimento em uma data futura. Na prática, representam quanto os investidores esperam que os juros estejam rendendo mais adiante, considerando fatores como inflação, decisões do Banco Central, cenário econômico e situação das contas públicas.

No Brasil, essas taxas são acompanhadas principalmente por meio dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI), negociados na B3. Um contrato de DI com vencimento em janeiro de 2028, por exemplo, reflete as expectativas do mercado para a taxa de juros acumulada até aquela data.

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Quando os juros futuros sobem, significa que os investidores passaram a exigir taxas maiores para emprestar dinheiro no futuro, geralmente porque enxergam mais riscos ou esperam uma inflação mais elevada. Quando caem, ocorre o movimento contrário: o mercado passa a trabalhar com uma perspectiva mais favorável para os juros à frente.

Essas taxas são importantes porque influenciam o custo de crédito para empresas e consumidores, as decisões de investimento e a precificação de títulos públicos e privados. Por isso, acompanhar os juros futuros ajuda a entender como o mercado avalia os rumos da economia e da política fiscal e monetária do país.