Juros futuros caem com expectativa de pacote fiscal de até R$ 80 bilhões

Os juros futuros operam em leve queda na manhã desta quarta-feira, 11, com os investidores atentos às discussões sobre um novo pacote de ajuste fiscal. O governo negocia com o Congresso medidas que podem gerar uma economia de até 80 bilhões de reais em 2027.

Por volta das 10h, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2028 recuava de 14,215% para 14,155%. A taxa para janeiro de 2029 caía de 14,625% para 14,535%, enquanto o contrato de janeiro de 2031 passava de 14,925% para 14,835%.

A expectativa de avanço das propostas traz algum alívio ao mercado, que acompanha com preocupação a situação das contas públicas. Mesmo sem todos os detalhes definidos, a iniciativa é vista como um sinal de que o governo começa a se movimentar para conter as despesas e melhorar o resultado fiscal.

Embora o objetivo seja alcançar uma economia de até 80 bilhões de reais, as medidas mais adiantadas somam cerca de 50 bilhões de reais. Entre elas estão 12,8 bilhões de reais em contingenciamentos, outros 12,8 bilhões de reais com restrições às compensações tributárias, 12 bilhões de reais com a redução de 10% dos benefícios fiscais e mais 10 bilhões de reais com mudanças no cálculo do piso da saúde.

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Os 30 bilhões de reais restantes ainda dependem da definição de novas medidas. A equipe econômica também estuda antecipar as metas de superávit primário dos próximos anos, numa tentativa de reforçar o compromisso com o controle da dívida pública. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, deve apresentar os detalhes durante reunião da Comissão Mista de Orçamento (CMO), nesta tarde.

Para Rafael Passos, sócio da Ajax Asset, um dos pontos importantes do pacote é a ampliação dos mecanismos de controle das despesas públicas. Entre as propostas está o aumento de 20% do conjunto de gastos que podem ser bloqueados ao longo do ano, incluindo algumas despesas obrigatórias. Outra medida em discussão prevê um mecanismo para reduzir de 2,5% para 2% o limite de crescimento real das despesas, caso seja necessário reforçar o controle do Orçamento.

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O pacote também prevê mudanças na regra fiscal, para que o governo tenha de perseguir o centro da meta de resultado primário, e não apenas o limite inferior da banda de tolerância. Na área tributária, a proposta é tornar permanente a regra que exclui receitas extraordinárias do petróleo da base de cálculo dos pisos constitucionais da saúde e da educação. Além disso, uma nova redução de benefícios fiscais poderia gerar uma economia entre 10 bilhões de reais e 25 bilhões de reais.

A Ajax avalia que o conjunto de medidas representa uma sinalização positiva para o mercado, mas ressalta que o resultado dependerá do formato final das propostas, da aprovação pelo Congresso e, principalmente, de sua efetiva implementação. A gestora também destaca que o controle do crescimento das despesas obrigatórias continuará sendo fundamental para melhorar a trajetória das contas públicas.

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O que são juros futuros?

Os juros futuros são taxas negociadas no mercado financeiro que mostram quanto os investidores esperam receber em operações financeiras com vencimentos em diferentes períodos. No Brasil, uma das principais referências são os contratos de DI, sigla para Depósitos Interfinanceiros, que representam operações de empréstimo entre bancos.

Esses contratos permitem negociar hoje uma taxa relacionada aos juros que serão acumulados até uma data futura. Por isso, suas cotações mudam conforme os investidores avaliam o que pode acontecer com a inflação, a economia, as contas públicas e a política monetária.