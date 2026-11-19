Os juros futuros operam perto da estabilidade, com um viés de alta, nesta quinta-feira, 19, e mostram reação limitada à conclusão da votação do pacote de ajuste fiscal no Senado.

Embora a aprovação dos destaques represente um avanço na tramitação da proposta do governo, a percepção de que as medidas são insuficientes para garantir uma trajetória sustentável das contas públicas mantém a cautela dos investidores.

O movimento também reflete a pressão do dólar ante o real, a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano (Treasuries) e do petróleo.

Às 10h, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 caia a 14,545%, ante 14,514% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava a 14,98%, após fechar a 14,932%. Já a taxa para janeiro de 2031 atingia 15,225%, ante 15,160% no ajuste anterior.

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O movimento ocorre no último pregão da semana no Brasil, antes do feriado do Dia da Consciência Negra, nesta sexta-feira, 20. Com a interrupção das negociações domésticas, os investidores também podem ajustar posições e reduzir a exposição ao risco antes do período sem pregão. No radar ao longo do dia estão o leilão de títulos prefixados do Tesouro Nacional e os discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed), que podem fornecer novos sinais sobre os próximos passos da política monetária americana e influenciar a precificação dos juros globais.

Pacote fiscal avança no Senado

No campo fiscal, o Senado Federal concluiu na quarta-feira, 18, a votação do pacote de ajuste fiscal, que busca conter o crescimento das despesas públicas e ampliar a arrecadação. O relator da proposta, senador Eduardo Braga (MDB-AM), estima uma economia de 50 bilhões de reais em 2027, enquanto a equipe econômica calcula que as medidas podem abrir até 56 bilhões de reais em espaço fiscal no Orçamento do próximo ano. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

Os senadores rejeitaram três dos quatro destaques apresentados à proposta. Entre eles, estava a tentativa de excluir a autorização para que o governo limite o uso de créditos tributários acumulados pelas empresas na compensação de outros impostos. A medida é uma das principais apostas do pacote para elevar a arrecadação, mas enfrenta resistência do setor produtivo, que argumenta que as restrições podem aumentar os custos operacionais e pressionar o fluxo de caixa das companhias.

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Em outra alteração, o relator acolheu uma emenda que protege determinados créditos tributários, especialmente aqueles relacionados ao PIS/Cofins utilizados pelo agronegócio. Mesmo que o governo limite a compensação de créditos acumulados, esses recursos poderão ser utilizados para pagar a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) ou ressarcidos em dinheiro, conforme as condições previstas na legislação. A mudança, porém, não elimina a possibilidade de restrição para outras modalidades de créditos tributários.

Também foi rejeitada uma proposta que pretendia reduzir de 2% para 0,6% o limite de crescimento das despesas e endurecer as regras de controle dos gastos públicos. Outro destaque buscava impedir a criação de um teto para as compensações previdenciárias, barrar créditos adicionais para investimentos e excluir o desconto dos subsídios ao diesel da meta fiscal de 2026.

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O destaque que tratava dos repasses da União a estados e municípios previstos pela Lei Kandir foi retirado após um acordo entre o relator e o PL. A negociação elevou de 1 bilhão de reais para 2 bilhões de reais o limite anual das transferências até 2030. A proposta original previa reduzir os repasses, atualmente em 4 bilhões de reais por ano, para 1 bilhão de reais, com pagamento posterior da diferença em parcelas até 2037.

Braga também acolheu uma proposta que determina que o Congresso Nacional discipline a questão dos supersalários no serviço público em até 60 dias após a sanção presidencial.