Juros altos cobram seu preço e economia caminha para retração no 3º trimestre

A atividade econômica registrou uma retração mais intensa no terceiro trimestre, reforçando os sinais de perda de fôlego da economia em meio aos juros elevados. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), caiu 0,20% em setembro, após avançar 0,30% em agosto.

Com isso, o indicador acumulou contração de 0,9% nos três meses até setembro, na comparação com o trimestre anterior, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 16.

O resultado mensal ficou menos negativo do que as expectativas do mercado, que projetava recuo de 0,30%. Na comparação com setembro de 2025, o indicador ficou estável. Já no acumulado de 12 meses, registrou crescimento de 1,4%, abaixo dos 1,6% observados até agosto.

Para os economistas, os números confirmam o enfraquecimento da atividade ao longo do terceiro trimestre, em um cenário de política monetária restritiva. Yihao Lin, economista da Genial, destaca que os três grandes setores da economia terminaram o período no campo negativo. Na comparação trimestral, a agropecuária recuou 1,98%, a indústria caiu 1,15% e os serviços tiveram retração de 0,46%.

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Matheus Pizzani, economista do PicPay, aponta a indústria e os serviços como os principais focos de enfraquecimento da demanda doméstica. Segundo ele, a retração industrial reflete especialmente o impacto do crédito caro sobre segmentos mais sensíveis aos juros, como máquinas e equipamentos e móveis e eletrodomésticos. Além disso, as pressões inflacionárias sobre bens não duráveis, sobretudo alimentos, reduziram o espaço para a recuperação do consumo.

Nos serviços, o desempenho foi menos negativo, favorecido pelo segmento de combustíveis. Ainda assim, Pizzani chama a atenção para a perda de ritmo em atividades mais dependentes da renda e do consumo das famílias.

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Na avaliação de Lin, o resultado reforça os sinais de desaceleração já identificados nas pesquisas de produção industrial, comércio e serviços. Diante desse conjunto de indicadores, a Genial mantém a expectativa de contração de 0,1% do PIB no terceiro trimestre. Para 2026 e 2027, as projeções de crescimento permanecem em 1,7% e 1%, respectivamente, mas com viés de baixa, diante do enfraquecimento da demanda doméstica.

A perda de dinamismo da atividade também tem implicações para a política monetária. “A divulgação oferece evidência adicional de arrefecimento da atividade e contribui para manter elevada a barra para novas altas de juros pelo Copom”, afirma Lin.

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Carlos Lopes, economista do Banco BV, também avalia que o indicador confirma um terceiro trimestre bastante fraco. Para ele, a retração do IBC-Br tende a ser mais acentuada do que a do PIB, cuja queda é estimada pelo banco entre 0,2% e 0,3% no período. O economista ressalta que a atividade perdeu força progressivamente: depois de um primeiro trimestre robusto e de um segundo ainda positivo, a economia entrou em território negativo entre julho e setembro.

Lopes acrescenta que os juros elevados ajudam a explicar a perda de dinamismo, embora o mercado de trabalho continue aquecido. Essa combinação representa um desafio para a política monetária: de um lado, a atividade perde força; de outro, a resiliência do emprego sustenta pressões sobre os custos e a inflação.

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“Esse cenário, combinado a outros choques, como os efeitos do El Niño e as pressões cambiais, acentua o contraste entre um mercado de trabalho forte e uma taxa de juros elevada, necessária diante das pressões inflacionárias”, diz o economista. Para o quarto trimestre, a expectativa do Banco BV também é de crescimento próximo de zero.