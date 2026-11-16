ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Macro Intelligence

Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados
Economia

Juros altos cobram seu preço e economia caminha para retração no 3º trimestre

Economistas apontam impacto dos juros elevados sobre indústria e serviços e veem maior probabilidade de retração do PIB

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 10h37
Dinheiro - reais - moeda - notas
Indicador do Banco Central recuou em setembro e acumulou queda de 0,9% no terceiro trimestre, reforçando a percepção de perda de fôlego da economia brasileira (//Getty Images)
Continua após publicidade
Juros altos cobram seu preço e economia caminha para retração no 3º trimestre Priorize VEJA no Google

A atividade econômica registrou uma retração mais intensa no terceiro trimestre, reforçando os sinais de perda de fôlego da economia em meio aos juros elevados. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), caiu 0,20% em setembro, após avançar 0,30% em agosto.

Com isso, o indicador acumulou contração de 0,9% nos três meses até setembro, na comparação com o trimestre anterior, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 16.

O resultado mensal ficou menos negativo do que as expectativas do mercado, que projetava recuo de 0,30%. Na comparação com setembro de 2025, o indicador ficou estável. Já no acumulado de 12 meses, registrou crescimento de 1,4%, abaixo dos 1,6% observados até agosto.

Para os economistas, os números confirmam o enfraquecimento da atividade ao longo do terceiro trimestre, em um cenário de política monetária restritiva. Yihao Lin, economista da Genial, destaca que os três grandes setores da economia terminaram o período no campo negativo. Na comparação trimestral, a agropecuária recuou 1,98%, a indústria caiu 1,15% e os serviços tiveram retração de 0,46%.

Siga
Continua após a publicidade

Matheus Pizzani, economista do PicPay, aponta a indústria e os serviços como os principais focos de enfraquecimento da demanda doméstica. Segundo ele, a retração industrial reflete especialmente o impacto do crédito caro sobre segmentos mais sensíveis aos juros, como máquinas e equipamentos e móveis e eletrodomésticos. Além disso, as pressões inflacionárias sobre bens não duráveis, sobretudo alimentos, reduziram o espaço para a recuperação do consumo.

Nos serviços, o desempenho foi menos negativo, favorecido pelo segmento de combustíveis. Ainda assim, Pizzani chama a atenção para a perda de ritmo em atividades mais dependentes da renda e do consumo das famílias.

Continua após a publicidade

Na avaliação de Lin, o resultado reforça os sinais de desaceleração já identificados nas pesquisas de produção industrial, comércio e serviços. Diante desse conjunto de indicadores, a Genial mantém a expectativa de contração de 0,1% do PIB no terceiro trimestre. Para 2026 e 2027, as projeções de crescimento permanecem em 1,7% e 1%, respectivamente, mas com viés de baixa, diante do enfraquecimento da demanda doméstica.

A perda de dinamismo da atividade também tem implicações para a política monetária. “A divulgação oferece evidência adicional de arrefecimento da atividade e contribui para manter elevada a barra para novas altas de juros pelo Copom”, afirma Lin.

Continua após a publicidade

Carlos Lopes, economista do Banco BV, também avalia que o indicador confirma um terceiro trimestre bastante fraco. Para ele, a retração do IBC-Br tende a ser mais acentuada do que a do PIB, cuja queda é estimada pelo banco entre 0,2% e 0,3% no período. O economista ressalta que a atividade perdeu força progressivamente: depois de um primeiro trimestre robusto e de um segundo ainda positivo, a economia entrou em território negativo entre julho e setembro.

Lopes acrescenta que os juros elevados ajudam a explicar a perda de dinamismo, embora o mercado de trabalho continue aquecido. Essa combinação representa um desafio para a política monetária: de um lado, a atividade perde força; de outro, a resiliência do emprego sustenta pressões sobre os custos e a inflação.

Continua após a publicidade

“Esse cenário, combinado a outros choques, como os efeitos do El Niño e as pressões cambiais, acentua o contraste entre um mercado de trabalho forte e uma taxa de juros elevada, necessária diante das pressões inflacionárias”, diz o economista. Para o quarto trimestre, a expectativa do Banco BV também é de crescimento próximo de zero.

Publicidade
TAGS:
Agropecuária
Banco Central
IBC-Br
Indústria
investimento
Macro Intelligence
PIB
Serviço
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).