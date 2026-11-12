IPCA surpreende para baixo, mas ainda não abre espaço para corte de juros

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

A inflação brasileira surpreendeu positivamente em outubro, mas o resultado ainda não parece ser suficiente para mudar os rumos da política monetária. Embora o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) tenha desacelerado para 0,14%, abaixo das expectativas do mercado, a inflação acumulada em 12 meses voltou a subir e permanece acima do teto da meta. Para economistas, a leitura representa um alívio, mas não altera, por enquanto, a perspectiva de manutenção da taxa básica de juros em patamar elevado.

O IPCA de outubro ficou abaixo da mediana das projeções, de 0,25%, e desacelerou em relação à alta de 0,82% registrada em setembro. No acumulado do ano, a inflação chegou a 4,10%. Em 12 meses, porém, avançou de 4,58% para 4,63%, acima do limite superior de 4,5% do intervalo de tolerância da meta.

A composição do indicador também trouxe sinais favoráveis, especialmente nos núcleos e nos serviços. A média dos cinco principais núcleos de inflação caiu de 0,36% em setembro para 0,22% em outubro. Em 12 meses, recuou de 4,53% para 4,49%, embora permaneça acima do centro da meta, de 3%.

Para Carlos Thadeu, economista de inflação e commodities da BGC Liquidez, a surpresa positiva foi explicada principalmente pela inflação de serviços, que veio abaixo do esperado, e pela gasolina. Os dois componentes contribuíram, respectivamente, com seis e quatro pontos-base para o desvio em relação à projeção da instituição.

O economista também destaca a desaceleração dos serviços subjacentes, cuja variação ficou em 0,26%.

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Alívio concentrado em itens voláteis

Parte relevante da desaceleração do IPCA veio de componentes que podem apresentar reversão nos próximos meses. Os grupos Transportes e Habitação registraram deflação de 0,59% e 0,51%, respectivamente, compensando parte da pressão dos alimentos.

Em Habitação, o principal alívio veio da energia elétrica residencial, que ficou 1,92% mais barata após o retorno da bandeira tarifária verde, sem cobrança adicional nas contas de luz. Em Transportes, as passagens aéreas recuaram 9,21%, enquanto os combustíveis caíram, em média, 0,31%. A gasolina teve redução de 0,56%.

Na contramão, Alimentação e bebidas registrou a maior alta entre os grupos, de 1,04%, e respondeu por 0,22 ponto percentual do IPCA. A alimentação no domicílio avançou 1,31%, pressionada principalmente pelo tomate (19,57%) e pela cebola (11,29%), além de arroz e carnes.

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Para Matheus Pizzani, economista do PicPay, os efeitos baixistas foram suficientes para compensar mais um mês de avanço expressivo dos alimentos. A pressão ficou concentrada nos produtos in natura, afetados pelo excesso de chuvas nas regiões produtoras.

O economista pondera, porém, que parte dos fatores que contribuíram para a surpresa positiva não deve persistir. As passagens aéreas, por exemplo, devem registrar forte avanço em novembro, enquanto os combustíveis tendem a permanecer em patamar mais controlado.

A inflação de serviços também apresentou desaceleração, passando de 0,61% em setembro para 0,11% em outubro. A melhora alcançou ainda os componentes mais sensíveis à inércia inflacionária, embora, segundo Pizzani, seja cedo para afirmar que houve uma mudança definitiva de tendência.

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Selic deve permanecer elevada

Apesar dos sinais positivos em algumas medidas de inflação, o cenário ainda apresenta obstáculos para uma mudança na condução da política monetária. A inflação em 12 meses segue acima do teto da meta, enquanto as expectativas pressionadas e as incertezas cambiais e externas adicionam riscos à trajetória dos preços.

O Banco Central mantém a Selic em 13,75% ao ano desde setembro e destacou, na ata de sua última reunião, que as expectativas de inflação seguem desancoradas, o que exige a manutenção de uma política monetária mais restritiva.

Pizzani avalia que a surpresa de outubro não deve, isoladamente, abrir espaço para uma retomada do ciclo de cortes da Selic. A evolução das expectativas de inflação de médio prazo, a recente piora do câmbio e as adversidades no cenário internacional continuam entre os fatores determinantes para as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom).

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“O dado deve ser lido com cautela e não deve, em hipótese alguma, suscitar qualquer debate acerca de uma eventual retomada do ciclo de calibragem da Selic”, afirma.

Na mesma direção, Felipe Rodrigo de Oliveira, economista-chefe da MAG Investimentos, avalia que o resultado reforça a perspectiva de manutenção de uma política monetária contracionista por período prolongado. Para ele, a desaceleração do índice cheio esteve fortemente associada a fatores temporários, enquanto a inflação em 12 meses continua acima do limite superior da meta. A instituição mantém a expectativa de Selic estável em 13,75%.

A XP também adota uma avaliação cautelosa. Embora reconheça uma composição melhor do que a esperada em bens industriais, serviços e medidas de núcleo, a instituição considera que o quadro prospectivo continua desafiador. A depreciação do real, os riscos de novas pressões sobre os alimentos e o acúmulo de choques de oferta podem dificultar a continuidade da desinflação.

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A instituição mantém suas projeções de IPCA em 5,2% para 2026 e 5,5% para 2027, além de esperar que a Selic permaneça estável em 13,75% ao longo de 2027.