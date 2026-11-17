O Ibovespa e o dólar estão sob pressão, em meio à desconfiança dos investidores com o alcance do pacote fiscal do governo e ao aumento da aversão ao risco no exterior. Embora o Senado já tenha aprovado o texto-base do projeto, que prevê uma melhora do resultado primário em até R$ 56 bilhões em 2027, a votação dos destaques ficou para esta terça-feira, 17, e ainda pode alterar as medidas.

O mercado considera insuficiente o esforço para garantir a sustentabilidade da dívida pública, enquanto novas propostas de aumento da tributação também alimentam as incertezas.

Na segunda-feira, 16, o Ibovespa aprofundou as perdas ao longo do pregão e encerrou em queda de 1,83%, aos 169.295,41 pontos. A pressão veio acompanhada de um movimento de aversão ao risco no exterior, com baixas de 1,92% do S&P 500 e de 2,49% do Nasdaq.

Nesse cenário, a análise técnica aponta para a possibilidade de novas perdas caso o índice perca níveis importantes de suporte, embora ainda haja espaço para uma tentativa de recuperação. Nesta terça-feira, 17, o Ibovespa abriu em alta de 0,37%, aos 169.928,41 pontos.

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Suporte em 164 mil pontos é decisivo para Ibovespa

Para Lucas Piza, analista gráfico do Itaú BBA, o Ibovespa segue em tendência de baixa no curto prazo, depois de renovar fundos e perder força na tentativa recente de recuperação. O principal nível de atenção está em 164.400 pontos. Se o índice perder esse suporte, poderá intensificar o movimento de queda, com próximos objetivos em 160.200 e 153.600 pontos.

Por outro lado, uma reação poderia levar o Ibovespa a testar resistências em 173.200 e 178.500 pontos. Piza pondera que, enquanto o índice permanecer acima dos 164.400 pontos, o movimento de baixa ainda pode ser interpretado como uma correção da recuperação recente. A perda desse patamar, porém, reforçaria a tendência negativa e aumentaria o risco de uma deterioração mais acentuada do cenário técnico.

A leitura de Ernani Reis, analista gráfico da Ágora Investimentos, também aponta para um mercado pressionado. Segundo ele, o Ibovespa perdeu força depois de testar a média móvel curta e voltou a se aproximar de uma faixa de suporte entre 168.100 e 164.850 pontos. A manutenção do índice acima dessa região pode abrir espaço para uma nova tentativa de recuperação.

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Para retomar o movimento de alta, porém, será necessário superar os 173.160 pontos. Caso contrário, uma perda dos 164.850 pontos pode ampliar a pressão vendedora.

Dólar pode buscar 5,84 reais

O dólar também ganhou força diante da combinação de incertezas domésticas e externas. Na segunda-feira, a moeda americana disparou 2,16%, encerrando a 5,77 reais, no maior patamar desde 17 de abril de 2025. Além das dúvidas sobre o pacote fiscal, contribuíram para o movimento a valorização global da divisa, as preocupações com a política comercial de Donald Trump e a cautela em relação ao setor de inteligência artificial.

Pela análise técnica, o movimento de alta ainda pode ter continuidade. Reis observa que o dólar rompeu uma faixa de resistência entre 5,59 reais e 5,62 reais, movimento que reforçou o viés de valorização e abriu espaço para a moeda buscar a região de 5,84 reais.

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O analista, no entanto, chama atenção para o fato de que a cotação está bastante afastada das médias móveis de curto prazo. Isso indica um movimento esticado e aumenta a possibilidade de acomodação ou correção. Assim, embora a tendência de alta esteja fortalecida, o dólar pode perder fôlego antes de uma nova tentativa de valorização.

A análise técnica busca identificar para onde os preços de um ativo podem caminhar com base no comportamento do gráfico. As resistências são pontos em que a cotação encontra dificuldade para subir.

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Se forem superadas, podem abrir espaço para novas altas. Caso contrário, o preço pode perder força e cair. Já os suportes são níveis que funcionam como uma espécie de piso para a cotação. Se forem mantidos, podem favorecer uma recuperação. Se forem rompidos, aumentam as chances de novas quedas.