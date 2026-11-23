O Ibovespa começa a semana diante da possibilidade de recuperação, acompanhando a melhora do humor nos mercados internacionais após a forte onda de vendas de ações de tecnologia que levou Wall Street a uma correção técnica na sexta-feira, 20, enquanto a Bolsa brasileira estava fechada.

Os futuros de Nova York avançam com força nesta segunda-feira, 23, impulsionados pelo setor de tecnologia, enquanto as bolsas europeias também operam em alta. O movimento pode favorecer a retomada dos negócios na B3 após o feriado, embora as perdas dos ativos brasileiros negociados em Nova York ainda estejam no radar.

Na Ásia, as bolsas encerraram o pregão sem direção única, mesmo com medidas de estabilização anunciadas por China, Coreia do Sul e Taiwan. No mercado de câmbio, o dólar opera próximo da estabilidade, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro americano (Treasuries) sobem.

No Brasil, o ambiente externo mais favorável divide a atenção com as incertezas fiscais. A Câmara dos Deputados deve votar nesta segunda-feira o pacote de ajuste fiscal do governo. A proposta é acompanhada de perto pelos investidores, preocupados com a trajetória da dívida pública e a sustentabilidade das contas.

Continua após a publicidade

As expectativas econômicas também adicionam pressão. O Boletim Focus divulgado nesta manhã mostrou novas revisões para cima nas projeções de inflação: a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 passou de 5,11% para 5,15%, enquanto a de 2027 avançou de 5% para 5,12%. Para o câmbio, a projeção para o fim de 2026 subiu de 5,40 reais para 5,55 reais. Já a expectativa para a Selic em 2027 aumentou de 12,75% para 13%.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de evento do Itaú BBA pela manhã, enquanto a autoridade monetária retoma a rolagem de contratos de swap cambial. As declarações e os indicadores podem influenciar a curva de juros futuros, que começa a semana sob pressão diante da combinação de expectativas de inflação mais elevadas e dúvidas sobre o quadro fiscal.

Continua após a publicidade

No exterior, os investidores acompanham os índices de gerentes de compras (PMIs) preliminares de novembro. Na zona do euro, o índice composto ficou em 51,7, estável em relação ao mês anterior e abaixo da expectativa de 51,9. No Reino Unido, o indicador recuou de 52,9 para 52,3, mas superou a projeção de 51,9. Nos Estados Unidos, os dados da S&P Global serão divulgados pela manhã.

Na agenda corporativa, a Petrobras apresenta, após o fechamento do mercado, seu Plano de Negócios para 2027 a 2031. O documento deve concentrar as atenções dos investidores no volume de investimentos previsto, na disciplina financeira e na política de distribuição de dividendos da companhia.