Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, 19, ampliando as perdas da sessão anterior, em meio à piora do cenário externo e ao aumento das incertezas fiscais no Brasil.

O principal índice da B3 recuou 0,69%, aos 166.376,43 pontos. Após abrir em alta e ensaiar uma recuperação ao longo do pregão, a Bolsa perdeu força, voltou ao campo negativo e renovou as mínimas do dia. Na semana, o índice acumula queda de 3,53%.

No cenário doméstico, o mercado reagiu negativamente à demora na definição da equipe econômica do governo, incluindo o futuro ministro da Fazenda. A indefinição aumentou as preocupações dos investidores com os rumos da política fiscal e a condução da economia.

Os investidores também repercutiram a aprovação do texto-base do pacote fiscal no Senado, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados. A percepção de que as medidas são insuficientes para equacionar as contas públicas também contribuiu para pressionar os ativos brasileiros.

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O dólar à vista acompanhou a deterioração do humor e subiu 1,16%, a 5,9350 reais, em sua sexta alta consecutiva e no maior patamar desde abril de 2025. A valorização ocorreu mesmo após o Banco Central realizar um leilão extraordinário de venda de 1 bilhão de dólares no mercado à vista para conter a pressão sobre o câmbio. Na semana, a moeda americana acumula alta de 4,95%.

Os juros futuros também avançaram com força ao longo da curva, atingindo os maiores níveis do ano, diante da combinação de incertezas domésticas e pressão externa.

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Em Nova York, as bolsas fecharam em forte queda, apesar da estreia positiva da Anthropic na Nasdaq. As ações da empresa de inteligência artificial abriram a 111,50 dólares, alta de 34,3% em relação ao preço definido no IPO, de 83 dólares. O desempenho, porém, não foi suficiente para sustentar o apetite por risco.

Os investidores demonstraram cautela com as perspectivas do setor de tecnologia, diante das dúvidas sobre a capacidade de os elevados investimentos em inteligência artificial se converterem em lucros. O Nasdaq recuou 2,25%, o S&P 500 caiu 2,02% e o Dow Jones perdeu 2,19%.

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No mercado de commodities, o petróleo encerrou praticamente estável, com o Brent em leve alta de 0,03%, a 91,98 dólares por barril, enquanto o WTI recuou 0,06%, a 83,21 dólares. As cotações oscilaram entre ganhos e perdas, pressionadas pelas perspectivas de excesso de oferta global, apesar das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Já o ouro caiu 1,51%, a 3.685,50 dólares por onça-troy, pressionado pela valorização do dólar e pela perspectiva de juros mais elevados nos Estados Unidos.

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Nesta sexta-feira, 20, não haverá negociação na B3 em razão do feriado nacional do Dia da Consciência Negra. Na próxima semana, os investidores voltarão as atenções aos indicadores de inflação e atividade no Brasil, além dos dados de inflação e Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos.