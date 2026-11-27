Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

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Os ETFs atrelados ao índice americano S&P 500 conquistaram o investidor brasileiro e já reúnem o dobro de cotistas em relação aos fundos que seguem o Ibovespa. Entenda os fatores que impulsionam a busca por ativos no exterior e como se distribui o patrimônio desse mercado em expansão no país.

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Os ETFs (fundos de índice) que acompanham mercados internacionais têm conquistado espaço entre os investidores brasileiros. Os fundos atrelados ao S&P 500, um dos principais índices de ações dos Estados Unidos, reúnem 16% dos cotistas do mercado nacional de ETFs. A participação é o dobro da registrada pelos produtos que seguem o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, que concentram 8% dos investidores.

A liderança se inverte, porém, quando o critério é o patrimônio líquido. Os ETFs ligados ao Ibovespa concentram 21% dos recursos da indústria, enquanto os que acompanham o S&P 500 respondem por 6,7%.

Os dados fazem parte de um levantamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), antecipado à coluna Macro Intelligence.

Número de ETFs cresce no Brasil

O estudo identificou 194 benchmarks utilizados pelos ETFs disponíveis no país, incluindo índices de renda variável e referências de diferentes estratégias de renda fixa. A variedade de opções acompanha a expansão da indústria.

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Até outubro deste ano, foram registrados 50 novos ETFs no Brasil, o segundo maior número de lançamentos desde o início da série histórica, em 2005. O recorde foi alcançado em 2025, com 65 novos fundos.

O mercado de ETFs também oferece alternativas para quem busca exposição à renda fixa. Entre os principais benchmarks dessa categoria está o IMA-B (Índice de Mercado Anbima Série B), que acompanha uma carteira de títulos públicos indexados à inflação. Os fundos que seguem essa referência representam 4,9% do patrimônio líquido dos ETFs e 1,2% dos cotistas.

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Outro destaque é o MarketVector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index, que acompanha o desempenho de títulos públicos brasileiros pós-fixados e indexados à inflação, com duração-alvo de 760 dias. Os ETFs atrelados ao índice reúnem 4% dos cotistas e 4,3% do patrimônio líquido da categoria.

Concentração entre gestoras

Apesar da variedade de índices e estratégias disponíveis, o levantamento também mostra uma concentração dos recursos em poucas instituições. As três maiores gestoras de ETFs do país administram, juntas, R$ 86 bilhões, o equivalente a 60% do patrimônio líquido total da indústria.

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Considerando as cinco maiores instituições, o volume sob gestão chega a R$ 118 bilhões, ou 81% do total. Os números mostram que a ampliação da oferta de produtos ainda convive com uma estrutura de gestão concentrada em poucos participantes.