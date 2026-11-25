Os mercados internacionais começam esta quarta-feira, 25, em clima de aversão ao risco, com as dúvidas sobre a rentabilidade dos investimentos em inteligência artificial (IA) voltando a pressionar as ações de tecnologia.

Em Nova York, os índices futuros operam em forte queda, com perdas mais acentuadas no Nasdaq. No pré-mercado, as ações da Nvidia recuavam cerca de 5%, em meio à retomada das preocupações com o retorno dos elevados investimentos no setor. O movimento acompanha o desempenho negativo das bolsas asiáticas, que encerraram o pregão em forte baixa, após as perdas das empresas de tecnologia em Wall Street na véspera.

Além das incertezas em torno da IA, os investidores acompanham uma agenda carregada de indicadores econômicos nos Estados Unidos, na véspera do feriado de Ação de Graças. Entre os destaques está o índice de preços de gastos com consumo (PCE) de outubro, uma das principais referências do Federal Reserve (Fed) para a condução da política monetária. Também estão previstas a divulgação do Livro Bege e a publicação dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre.

Na Europa, as bolsas seguem na direção contrária e operam em alta, em movimento de recuperação após as perdas da sessão anterior. O avanço é puxado principalmente pelos setores de varejo e de bens pessoais e domésticos.

Continua após a publicidade

No mercado de commodities, os contratos futuros do petróleo operam em leve queda, devolvendo parte da alta registrada na véspera. A pressão vem das expectativas de superávit na oferta global, às vésperas da reunião da Opep+ neste fim de semana. Por outro lado, as preocupações com a segurança das rotas marítimas no Mar Vermelho aumentaram diante da intensificação das hostilidades entre a Arábia Saudita e militantes houthis no Iêmen.

O que esperar do Ibovespa

O ambiente externo mais cauteloso pode limitar o desempenho do Ibovespa e interromper o movimento recente de alívio do real e dos juros futuros, sobretudo nos vencimentos mais longos.

Continua após a publicidade

No cenário doméstico, as atenções se voltam para a divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas, a possível apresentação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para conter o avanço dos gastos obrigatórios e a atuação do Banco Central no mercado de câmbio.

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, concede entrevista para detalhar o relatório de receitas e despesas do quinto bimestre. O documento será acompanhado de perto pelos investidores em busca de sinais sobre a situação das contas públicas e a necessidade de bloqueio ou contingenciamento de despesas.

Continua após a publicidade

Também está no radar a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a equipe econômica para definir o alcance da PEC de contenção das despesas obrigatórias. A proposta busca abrir espaço fiscal para 2027, com a possibilidade de um contingenciamento maior já no primeiro relatório bimestral do próximo ano e a redução do limite de crescimento real dos gastos públicos para 2%. A perspectiva de avanço da medida ajudou a aliviar o dólar e os juros futuros nos últimos pregões.

No câmbio, o Banco Central anunciou dois leilões simultâneos de linha para esta quinta-feira, 26, entre 10h30 e 10h35. As operações, que consistem na venda de dólares com compromisso de recompra, não estão vinculadas à rolagem de vencimentos. O BC aceitará até 2 bilhões de dólares, com distribuição dos recursos entre os dois leilões a seu critério.