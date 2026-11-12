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Dólar sobe, Ibovespa cai e juros futuros avançam em dia de aversão ao risco

Mercado também repercute a alta dos Treasuries e petróleo, em meio às preocupações com a política monetária dos EUA e às tensões geopolíticas

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 19h20
Painel da B3: o otimismo dos gestores com a alta da bolsa dependerá do rumo das eleições
Mercado brasileiro encerra o pregão sob pressão das incertezas fiscais e da forte queda das ações do Banco do Brasil (Nelson Almeida/AFP)
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O mercado financeiro brasileiro encerrou a quinta-feira, 12, em um dia de forte aversão ao risco, com os investidores questionando o alcance do pacote de ajuste fiscal e atentos à temporada de balanços corporativos. O Ibovespa fechou em queda de 0,43%, aos 171.324,31 pontos, pressionado principalmente pela forte desvalorização das ações do Banco do Brasil, que lideraram as perdas do índice.

Os papéis do Banco do Brasil (BBAS3) despencaram 8,35%, após a instituição reportar queda do lucro trimestral, aumento da inadimplência e revisão de suas projeções.

No cenário doméstico, a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro trouxe algum alívio, mas não foi suficiente para reverter a piora dos ativos. A inflação desacelerou de 0,82% em setembro para 0,14% no mês passado, abaixo da expectativa de alta de 0,25%. Em 12 meses, o indicador acumulou avanço de 4,63%.

Apesar da surpresa positiva, os juros futuros registraram forte alta. O movimento refletiu principalmente a valorização dos Treasuries, com a retomada dos negócios nos Estados Unidos após o feriado da véspera, além da alta do petróleo e das preocupações com a capacidade do pacote fiscal do governo de estabilizar a dívida pública no médio e longo prazo.

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No câmbio, o dólar à vista disparou 1,62% frente ao real. Além da percepção de que as medidas fiscais anunciadas podem ser insuficientes para garantir a sustentabilidade das contas públicas, a divisa foi beneficiada pelo fortalecimento global do dólar.

Cenário externo amplia aversão ao risco

No exterior, as preocupações com a trajetória dos juros nos Estados Unidos ganharam força nesta quinta-feira, em meio à crise envolvendo a Nvidia e às sinalizações do Federal Reserve (Fed) em favor da manutenção de uma política monetária restritiva. As apostas de que os juros americanos possam permanecer elevados por mais tempo avançaram, alcançando não apenas a reunião de dezembro, mas também o início de 2027.

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As declarações do presidente Donald Trump sobre o Irã também reacenderam as preocupações geopolíticas. O aumento das tensões contribuiu para uma alta superior a 3% do petróleo.

Em Nova York, os principais índices acionários encerraram em queda moderada, em um ambiente de maior cautela dos investidores diante da combinação de incertezas sobre a política monetária americana, tensões geopolíticas e turbulências no setor de tecnologia. O Nasdaq caiu 0,39%, aos 25.366,09 pontos, enquanto o S&P 500 registrou queda de 0,35%, aos 7.592,92 pontos. O Dow Jones recuou 0,36%, aos 52.297,81 pontos.

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