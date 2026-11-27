Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Os juros futuros mantêm uma queda expressiva nesta sexta-feira, 27, no primeiro pregão após a confirmação de Luiz Carlos Trabuco no comando do Ministério da Fazenda. O movimento reflete a recepção positiva do mercado ao nome escolhido para liderar a equipe econômica, em meio à expectativa de maior compromisso com o equilíbrio das contas públicas.

Por volta das 13h, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 recuava de 14,185% para 13,74%. No vencimento de janeiro de 2029, passava de 14,455% para 13,7454%. Já o DI para janeiro de 2031 caía de 14,62% para 13,92%.

A escolha de Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, foi bem recebida por investidores e representantes dos setores financeiro e empresarial. Sua experiência no mercado financeiro e a expectativa de maior alinhamento às demandas do setor alimentam a perspectiva de uma condução econômica mais comprometida com o ajuste fiscal.

Alívio nos mercados não elimina risco fiscal

Para Fernando Saad Benati, estrategista global da Avenue, a chegada de Trabuco representa um sinal positivo, mas não significa que os problemas fiscais brasileiros estejam resolvidos.

Na avaliação do especialista, parte da reação dos investidores está relacionada não apenas à credibilidade do nome escolhido, mas também à percepção de que ele poderá contar com sustentação política para implementar as mudanças necessárias.

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Segundo ele, o episódio de Joaquim Levy, que assumiu o Ministério da Fazenda em 2015 com a missão de promover um ajuste fiscal, mas deixou o cargo diante das dificuldades para conseguir apoio político às medidas, ainda serve de referência para o mercado. A preocupação é saber se Trabuco terá condições efetivas de transformar as expectativas em ações.

Um dos principais pontos de atenção será a composição do ajuste das contas públicas. Para Benati, o mercado espera medidas que atuem sobre as despesas do governo, e não apenas iniciativas voltadas ao aumento da arrecadação. Sem mudanças estruturais nos gastos, a percepção de risco fiscal pode voltar a pressionar o câmbio.

O estrategista considera dois cenários possíveis. No mais favorável, Trabuco consegue surpreender positivamente, avançar na implementação de medidas fiscais e abrir espaço para uma valorização adicional do real. Em uma perspectiva menos otimista, a ausência de ajustes estruturais nas despesas mantém a desconfiança sobre a trajetória das contas públicas e devolve ao dólar parte do prêmio de risco que vem sendo retirado das cotações.

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Até onde vai o Ibovespa?

Na renda variável, a forte valorização dos últimos pregões começa a melhorar a leitura técnica do Ibovespa. Na véspera, o principal índice da bolsa brasileira fechou em alta de 6% e, nesta sexta-feira, abriu o pregão com avanço de cerca de 3%, mas perdeu força ao longo do dia.

Em relatório, o Itaú BBA avalia que o índice ganhou fôlego após se afastar do suporte dos 164 mil pontos e superar a resistência dos 173,2 mil pontos.

Segundo os analistas Lucas Piza e Bernardo Braga, a continuidade do movimento pode retirar a Bolsa da tendência de baixa e levá-la a um cenário de indefinição. Para uma reversão mais consistente, porém, será necessário superar os 178,5 mil pontos e confirmar o cruzamento positivo entre as médias móveis exponenciais de 21 e 200 períodos.

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Caso o movimento comprador perca força, o índice poderá entrar em um período de consolidação. Os primeiros suportes estão nas regiões dos 173 mil e 169 mil pontos.

Na avaliação do banco, a alta de 6,07% registrada na véspera foi disseminada entre os setores e teve como um dos principais impulsionadores a queda dos juros futuros e do dólar. Empresas mais ligadas à economia doméstica se destacaram, beneficiadas pela perspectiva de condições financeiras mais favoráveis.

Dólar também depende de fatores externos

Apesar do otimismo com a perspectiva para a política econômica, a trajetória do câmbio não depende apenas das sinalizações vindas de Brasília. Benati lembra que o real também contou com fatores externos e condições macroeconômicas favoráveis ao longo de 2026.

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Entre eles estão o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, os termos de troca favoráveis, especialmente em função dos preços do petróleo, e o saldo positivo da balança comercial. Parte desses fatores, contudo, pode perder força em 2027.

O diferencial de juros é um dos pontos de atenção. Com a perspectiva de redução da distância entre as taxas brasileiras e americanas, o real pode perder parte de uma das principais fontes de sustentação que teve ao longo deste ano.