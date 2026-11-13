Consumo perde força e amplia sinais de desaceleração da economia brasileira

A economia brasileira deu novos sinais de perda de fôlego no terceiro trimestre, com a desaceleração da atividade atingindo setores importantes da demanda doméstica. Os dados de serviços e varejo, divulgados nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram um consumo menos dinâmico, apesar de resultados mensais melhores do que o esperado em parte dos indicadores.

Em setembro, o volume de serviços recuou 0,1% em relação a agosto. A queda foi menor do que a expectativa média do mercado, de 0,3%. Com isso, o setor encerrou o terceiro trimestre com retração de 0,1% em relação aos três meses anteriores, interrompendo uma sequência de crescimento e indicando perda de intensidade.

Os dados do comércio também trouxeram uma leitura mais favorável na margem. As vendas do varejo restrito e do ampliado avançaram 0,2% em setembro, ambas acima das expectativas dos analistas. O resultado, porém, não foi suficiente para reverter o desempenho negativo do trimestre: os dois indicadores acumularam queda de 0,3% no período.

A composição dos dados ajuda a entender por que as surpresas positivas de setembro não alteram o diagnóstico de desaceleração. No varejo, a fraqueza permanece concentrada nas atividades mais dependentes de crédito, como veículos, móveis e eletrodomésticos. Esse grupo caiu 1,1% em setembro e acumulou retração de 2,1% no trimestre, enquanto os segmentos mais sensíveis à renda continuaram apresentando maior resiliência.

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Para Alexandre Maluf, economista da XP, a melhora das vendas em setembro não altera o quadro de enfraquecimento do consumo. As atividades dependentes de crédito acumulam três quedas mensais consecutivas, refletindo os efeitos defasados da política monetária restritiva sobre as decisões de compra das famílias. A renda do trabalho, por outro lado, ainda sustenta os gastos em segmentos essenciais.

“A mensagem é que o quadro não mudou, apesar da surpresa altista neste mês. O resultado reforça que, no geral, a economia doméstica vem desacelerando. A gente tem uma leitura de PIB negativo em 0,2% para o terceiro trimestre”, afirma o economista.

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O Itaú também destaca a perda de dinamismo do comércio. Embora o resultado mensal tenha superado as projeções, tanto o varejo restrito quanto o ampliado recuaram 0,3% no terceiro trimestre. Para os analistas do banco, o desempenho reforça a perspectiva de menor crescimento do consumo das famílias e da demanda doméstica. O carrego estatístico para o quarto trimestre ficou em 0,2% no varejo restrito e 0,1% no ampliado, indicando um ponto de partida modesto para os próximos meses.

Nos serviços, o desempenho também foi desigual entre as atividades. Em setembro, os segmentos de transportes e informação e comunicação recuaram 0,5% na comparação mensal. Já os serviços prestados às famílias ficaram estáveis, mas mantiveram crescimento expressivo de 4,7% em relação ao mesmo mês do ano passado.

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Na avaliação de Mônica Araújo, economista-chefe da InvestSmart XP, o resultado de serviços oferece algum alívio à percepção de uma desaceleração mais intensa, mas ainda não representa uma reversão da tendência observada nos demais indicadores. Para ela, os números apontam principalmente para uma estagnação de um setor que teve contribuição relevante para o crescimento econômico nos últimos anos.

A perda de ritmo também aparece na indústria. A produção industrial recuou 2,2% no terceiro trimestre, lembra Claudia Moreno, economista do C6 Bank, ampliando os sinais de enfraquecimento da atividade. Em contrapartida, o mercado de trabalho aquecido e o avanço da renda continuam funcionando como amortecedores, sustentando parte do consumo das famílias e evitando uma contração mais acentuada.

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O conjunto dos indicadores reforça a percepção de que a economia começa a sentir com mais intensidade os efeitos da política monetária restritiva. Com a Selic em 13,75% ao ano, o crédito mais caro tende a limitar principalmente as compras de maior valor, enquanto os efeitos defasados dos juros elevados continuam se propagando pelos diferentes setores.

Esse cenário, no entanto, não significa necessariamente uma mudança imediata na condução da política monetária, segundo os economistas. Na ata mais recente, o Comitê de Política Monetária (Copom) reconheceu a possibilidade de intensificação da desaceleração nos próximos meses, sobretudo nos setores mais sensíveis ao crédito. Ainda assim, a inflação elevada e a deterioração das expectativas seguem como obstáculos para uma flexibilização dos juros.