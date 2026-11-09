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Carne bovina nos EUA dá sinais de recuperação e pode impulsionar JBS, aponta Bradesco BBI

Margens das operações americanas mostram resiliência, enquanto frigoríficos brasileiros enfrentam pressão de custos e restrições na exportação para a China

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 15h34 | Atualizado em 9 nov 2026, 15h38
ATENÇÃO À DIETA - Moderação: carne vermelha e álcool estão ligados ao problema
O mercado de carne bovina apresenta sinais de recuperação nos Estados Unidos, enquanto frigoríficos brasileiros ainda enfrentam pressão de custos e restrições comerciais na China (Isabella Gonsales Oliveira/Getty Images)
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Carne bovina nos EUA dá sinais de recuperação e pode impulsionar JBS, aponta Bradesco BBI Priorize VEJA no Google

A indústria global de proteínas começa a apresentar sinais de recuperação nos Estados Unidos, mas o cenário ainda é desigual entre os mercados. Enquanto as margens da carne bovina americana demonstram resiliência, os frigoríficos brasileiros enfrentam os custos para a compra de cabeças de gado e as restrições às exportações para a China. A avaliação é do Bradesco BBI, em relatório sobre o desempenho do setor em outubro.

Para os analistas Henrique Brustolin e J. Ricardo Rosalen, a estabilidade das margens nos Estados Unidos indica que o pior momento do ciclo da carne bovina pode estar próximo do fim. Em outubro, os spreads do segmento ficaram 6% acima dos registrados no mesmo mês do ano passado, apesar da sazonalidade desfavorável. Embora ainda estejam 2% abaixo da média histórica, os níveis atuais são significativamente superiores aos observados no início de 2026.

Esse cenário abre espaço para revisões positivas nas estimativas de resultados das empresas com exposição ao mercado americano, especialmente a JBS. Segundo o Bradesco BBI, a melhora gradual dessa operação representa o principal potencial de recuperação das projeções financeiras da companhia. O banco considera que o ciclo de revisões negativas para a empresa esteja perto de terminar e mantém a ação como sua preferência no setor de proteínas.

China pressiona exportações brasileiras

No Brasil, a combinação entre os custos mais elevados do rebanho bovino e as restrições comerciais na China tem pressionado o segmento de carne bovina. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), com base em informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), os embarques brasileiros recuaram 35,5% em volume e 27,9% em receita em outubro de 2026, na comparação anual. A queda foi influenciada pela redução das compras chinesas após a adoção de medidas de salvaguarda comercial pelo país asiático.

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Estabelecida pelo Ministério do Comércio chinês, a salvaguarda tem duração prevista de três anos e define limites específicos para cada país exportador. A sobretaxa incide apenas sobre as compras excedentes, e não sobre a totalidade do comércio de carne bovina entre Brasil e China.

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Em setembro, a China informou que as importações de carne bovina brasileira sujeitas à medida haviam atingido 100% da cota estabelecida para 2026, de 1,106 milhão de toneladas. Desde 2 de outubro, os volumes que ultrapassam esse limite estão sujeitos a uma tarifa adicional de 55% sobre a alíquota de importação vigente.

A restrição representa um desafio adicional para os frigoríficos brasileiros, que têm no mercado chinês um dos principais destinos de suas exportações. Segundo o Bradesco BBI, a pressão sobre as margens é agravada pelo encarecimento do gado no mercado doméstico.

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Aves e suínos mostram sinais de melhora

O desempenho é mais favorável nos segmentos de aves e suínos. As exportações brasileiras das duas proteínas cresceram em outubro, enquanto as margens da produção de frango avançaram com a redução dos custos de ração. No mercado de suínos, os spreads também se recuperaram no mês, mas continuam mais de 20% abaixo da média histórica.

Nos Estados Unidos, o Bradesco BBI identifica os primeiros sinais de maior disciplina na produção de aves, movimento que pode favorecer uma recuperação mais consistente das margens a partir de 2027.

A perspectiva de melhora em diferentes segmentos reforça a avaliação positiva do banco sobre a JBS. Além da possível recuperação da carne bovina americana, a diversificação geográfica e a exposição a diferentes proteínas ajudam a companhia a equilibrar os resultados entre mercados e ciclos produtivos.

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Para os analistas, a evolução das margens nos Estados Unidos será o principal vetor de recuperação das estimativas financeiras da empresa, enquanto a melhora das operações de aves deve ganhar força mais adiante. A capacidade de atravessar o atual ciclo dependerá, sobretudo, da evolução dos custos do gado, da demanda por proteínas e das condições de acesso aos principais mercados importadores.

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