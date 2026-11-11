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Bolsas globais ensaiam recuperação com tecnologia; fiscal e Petrobras pesam no Brasil

Bolsas avançam com inteligência artificial; no cenário doméstico, investidores repercutem os resultados da Petrobras e medidas de ajuste fiscal

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 09h43 | Atualizado em 11 nov 2026, 10h12
Smartphone com a palavra AI formada por código binário em sua tela, sobre um teclado de notebook. Ao fundo, um monitor exibe gráficos e números financeiros em tons de azul
Recuperação das ações de tecnologia em Nova York sustenta o otimismo nos mercados globais, enquanto investidores monitoram inflação, juros e tensões geopolíticas (Illustration by Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via/Getty Images)
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Bolsas globais ensaiam recuperação com tecnologia; fiscal e Petrobras pesam no Brasil Priorize VEJA no Google

Os mercados internacionais operam em tom positivo nesta quarta-feira, 11, com a recuperação das ações de tecnologia em Nova York dando suporte às bolsas globais. O balanço da empresa de computação em nuvem CoreWeave, com resultados melhores do que o projetado, reforça o otimismo em torno do setor de inteligência artificial (IA) e ajuda a sustentar os futuros dos índices S&P 500, Nasdaq e Dow Jones.

O movimento ocorre após uma sessão negativa em Wall Street na véspera, quando a inflação americana e declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed) reacenderam as preocupações com a trajetória dos juros. A possibilidade de manutenção da política monetária restritiva por mais tempo, ou até de uma nova elevação das taxas em dezembro, segue no radar dos investidores.

Na Europa, as bolsas também registram ganhos, enquanto os mercados asiáticos encerraram o pregão majoritariamente em alta. O dólar ganha força no exterior e o petróleo retoma a trajetória de valorização, em meio à persistência das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Já o mercado de Treasuries permanece fechado devido ao feriado do Dia dos Veteranos nos Estados Unidos.

Os contratos futuros do petróleo avançam após as perdas expressivas das últimas sessões. O Brent para janeiro sobe 1,41%, a 92,78 dólares por barril, enquanto o WTI para dezembro ganha 0,71%, a 86,65 dólares. A recuperação reflete as preocupações com a segurança do transporte marítimo na região do Estreito de Ormuz diante da continuidade dos ataques no Oriente Médio.

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Ibovespa acompanha Petrobras e ajuste fiscal

No Brasil, o ambiente externo favorável pode contribuir para o desempenho do Ibovespa, mas fatores domésticos tendem a limitar o apetite por risco. O balanço da Petrobras e a distribuição de dividendos abaixo das expectativas pressionam os recibos de ações (ADRs) da companhia no pré-mercado de Nova York e podem pesar sobre o índice.

As ADRs que representam as ações ordinárias da Petrobras (PBR) recuam 1,70%, já os papéis atrelados às ações preferenciais (PBRa) caem 1,79%.

Além dos resultados da estatal, os investidores acompanham as discussões em torno de um novo pacote de ajuste fiscal que a equipe econômica prepara para apresentar ao Congresso. As medidas podem gerar uma economia de até 80 bilhões de reais, embora as propostas mais avançadas até o momento somem aproximadamente 50 bilhões de reais.

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Entre as medidas previstas estão 12,8 bilhões de reais em contingenciamentos, 12,8 bilhões de reais em restrições às compensações tributárias, 12 bilhões de reais com a redução de 10% das isenções fiscais e outros 10 bilhões de reais com mudanças no cálculo do piso da saúde.

Os 30 bilhões de reais restantes para alcançar a economia de 80 bilhões de reais ainda dependem de novas medidas. A equipe econômica também pretende antecipar as metas de superávit primário dos próximos anos para conter o avanço da dívida pública. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, poderá detalhar a proposta na Comissão Mista de Orçamento.

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Indicadores e agenda econômica

Na agenda de indicadores, o volume de serviços no Brasil recuou 0,1% em setembro, na comparação com agosto, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da queda na margem, o setor permanece 19,8% acima do nível registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020, e 0,4% abaixo do recorde da série histórica.

Ao longo do dia, os investidores também acompanham a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em evento da Bradesco Asset, às 14h15. Já a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga os dados do setor referentes a outubro. No exterior, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) apresenta seu relatório mensal.

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