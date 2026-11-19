Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

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O Ibovespa, o real e os juros domésticos podem encontrar algum alívio nesta quinta-feira, 19, após o Senado concluir a votação do projeto de ajuste fiscal do governo.

A aprovação ocorreu depois de mais uma sessão de estresse nos mercados brasileiros, marcada pela preocupação com a situação das contas públicas e pela falta de clareza sobre a capacidade do governo de promover um ajuste fiscal consistente.

Embora a conclusão da votação seja uma notícia positiva para os ativos locais, a percepção de que as medidas são insuficientes para resolver o desequilíbrio das contas públicas deve limitar a recuperação. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados, onde a votação está prevista para segunda-feira, 23.

A proposta, apresentada pela equipe econômica na semana passada, reduz desonerações, revê gastos e altera regras orçamentárias para ampliar o espaço fiscal do Orçamento de 2027. A estimativa é de que o pacote possa abrir cerca de 50 bilhões de reais em espaço fiscal no próximo ano.

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Na votação final, três dos quatro destaques apresentados foram rejeitados. Entre eles, estava a tentativa de derrubar a restrição ao uso de créditos tributários pelas empresas, uma das medidas mais controversas do pacote e também uma das principais apostas do governo para aumentar a arrecadação.

A regra limita a possibilidade de as companhias utilizarem créditos fiscais acumulados para compensar outros tributos. Entidades empresariais argumentam que a mudança elevará os custos operacionais e pressionará o fluxo de caixa das empresas, que poderão precisar desembolsar mais recursos para pagar impostos mesmo quando possuem créditos a receber do Fisco.

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IPO da Anthropic

No exterior, a estreia da Anthropic na Nasdaq concentra as atenções dos investidores e reforça o apetite por empresas ligadas à inteligência artificial. A companhia responsável pelo chatbot Claude fixou em 83 dólares o preço de cada ação em sua oferta pública inicial (IPO), acima da faixa indicativa, que variava de 70 a 78 dólares.

Com a precificação, a empresa sediada em San Francisco alcançou avaliação de aproximadamente 1,5 trilhão de dólares, consolidando a maior abertura de capital da história.

A estreia ocorre em um momento de maior cautela com o setor de tecnologia. Desde o pico registrado no início de outubro, o Nasdaq acumula queda de aproximadamente 12%, pressionado sobretudo pelas preocupações com os elevados investimentos necessários para desenvolver e expandir a infraestrutura de inteligência artificial e pelas dúvidas sobre o retorno financeiro desses aportes.

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Ainda assim, a precificação acima do intervalo inicialmente indicado sinaliza a disposição dos investidores de apostar no potencial de crescimento da inteligência artificial, mesmo em um ambiente de maior volatilidade.

Abertura dos mercados

O movimento favorável às empresas de tecnologia sustenta a alta dos futuros dos principais índices de Nova York. Os contratos futuros do S&P 500, do Nasdaq e do Dow Jones operam em alta.

No mercado doméstico, o dólar abriu em alta de 0,21%, cotado a 5,8789 reais. Os juros futuros avança na maior parte da curva. Vale lembrar que amanhã, sexta-feira, 20, é feriado no Brasil e a bolsa não funciona. A proximidade do feriado pode reduzir a liquidez e limitar o volume de negócios ao longo do dia, com investidores ajustando posições antes da pausa.