Vasco vence Itabirito na ida e decide título da A2 em São Januário

Já garantido na primeira divisão do Brasileirão Feminino, o Vasco deu um passo importante na briga pelo título da Série A2 neste domingo (13), ao vencer o Itabirito por 3 a 1 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais. A volta será em São Januário, no próximo domingo (20), às 11h.

Em Minas, Fernanda e Arce abriram o placar para o Vasco e o Itabirito chegou a diminuir com Camila Santos e crescer na partida, com direito a bola na trave. Aos 39, a artilheira Lourdes apareceu na área e ampliou a vantagem vascaína. Além do cruz-maltino e do Itabirito, Atlético Piauiense e Minas Brasília estarão na A1 no próximo ano.

Continua após a publicidade

Meninas da Colina têm campanha invicta na Série A2

O Vasco chega à decisão da A2 com uma campanha de 20 jogos sem derrota, sendo 18 vitórias e dois empates, aproveitamento de 93%, 67 gols marcados e apenas 13 sofridos. Além de não ter perdido nenhuma partida no A2, o Vasco construiu uma sequência de 15 jogos de invencibilidade na temporada e chegou a emendar 11 vitórias consecutivas, enquanto marcou em 93% dos jogos disputados e sofreu gols em 52% das partidas.

O desempenho ofensivo também chama atenção, com média de 3,35 gols por partida no Brasileiro A2, enquanto a defesa sofreu 0,65 gol por jogo, e os números ficaram ainda mais fortes no mata-mata: nas quartas de final, o Vasco venceu o Taubaté por 2 a 0 e 2 a 1, enquanto nas semifinais passou pelo Atlético Piauiense com triunfos por 4 a 1 e 4 a 0.

Continua após a publicidade

Na final, o Vasco manteve o retrospecto positivo e venceu o Itabirito por 3 a 1 no primeiro jogo, fora de casa, chegando ao confronto de volta com a vantagem no placar e ainda invicto na competição. Com 67 gols marcados e 13 sofridos em 20 partidas, a equipe tem saldo de 54 gols no A2 e busca fechar a campanha com a taça.

Continua após a publicidade

Como foi a segunda divisão este ano

A Série A2 de 2026 foi disputada por 16 equipes em turno único na primeira fase, com as oito melhores avançando para o mata-mata e quatro vagas de acesso à elite em jogo. Vasco, Itabirito, Minas Brasília, Atlético Piauiense, 3B da Amazônia, Ação-MT, Sport e Taubaté foram os classificados para as quartas de final, enquanto o Itacoatiara terminou na última colocação e foi rebaixado para a Série A3 de 2027.

Na disputa pelo acesso, Vasco, Itabirito, Minas Brasília e Atlético Piauiense avançaram até as semifinais e garantiram as quatro vagas na Série A1 de 2027.