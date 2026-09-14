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Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Vasco vence Itabirito na ida e decide título da A2 em São Januário

Time de Rubens Franco ainda não perdeu na competição; decisão será no próximo domingo (20), às 11h

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 12h03 | Atualizado em 14 set 2026, 12h08
Time de futebol feminino do Vasco da Gama comemora em campo, jogadoras sorrindo e levantando os braços, algumas segurando garrafas de água. Elas vestem uniformes brancos com faixa preta diagonal e o escudo do Vasco, exceto uma jogadora de verde. O céu azul com nuvens brancas e a arquibancada vermelha de um estádio compõem o fundo
Jogadoras do Vasco comemoram vitória no jogo de ida da final da Série A2. (Luan Martins/Vasco) (Luan Martins/Divulgação)
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Já garantido na primeira divisão do Brasileirão Feminino, o Vasco deu um passo importante na briga pelo título da Série A2 neste domingo (13), ao vencer o Itabirito por 3 a 1 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais. A volta será em São Januário, no próximo domingo (20), às 11h.

Em Minas, Fernanda e Arce abriram o placar para o Vasco e o Itabirito chegou a diminuir com Camila Santos e crescer na partida, com direito a bola na trave. Aos 39, a artilheira Lourdes apareceu na área e ampliou a vantagem vascaína. Além do cruz-maltino e do Itabirito, Atlético Piauiense e Minas Brasília estarão na A1 no próximo ano.

Duas jogadoras de futebol feminino disputam a bola em campo gramado. Uma veste uniforme branco com faixa preta e a outra, azul e vermelho, com shorts azul. Ao fundo, arquibancadas vazias em tom avermelhado
Vasco e Itabirito disputam título da Série A2. (Léo Rodrigues/Itabirito) (Léo Rodrigues/Itabirito/Divulgação)
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Meninas da Colina têm campanha invicta na Série A2

O Vasco chega à decisão da A2 com uma campanha de 20 jogos sem derrota, sendo 18 vitórias e dois empates, aproveitamento de 93%, 67 gols marcados e apenas 13 sofridos. Além de não ter perdido nenhuma partida no A2, o Vasco construiu uma sequência de 15 jogos de invencibilidade na temporada e chegou a emendar 11 vitórias consecutivas, enquanto marcou em 93% dos jogos disputados e sofreu gols em 52% das partidas.

O desempenho ofensivo também chama atenção, com média de 3,35 gols por partida no Brasileiro A2, enquanto a defesa sofreu 0,65 gol por jogo, e os números ficaram ainda mais fortes no mata-mata: nas quartas de final, o Vasco venceu o Taubaté por 2 a 0 e 2 a 1, enquanto nas semifinais passou pelo Atlético Piauiense com triunfos por 4 a 1 e 4 a 0.

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Na final, o Vasco manteve o retrospecto positivo e venceu o Itabirito por 3 a 1 no primeiro jogo, fora de casa, chegando ao confronto de volta com a vantagem no placar e ainda invicto na competição. Com 67 gols marcados e 13 sofridos em 20 partidas, a equipe tem saldo de 54 gols no A2 e busca fechar a campanha com a taça.

Jogadora de futebol com camisa branca e cabelo preso sorri enquanto é carregada nos ombros por outra jogadora, em campo verde com arquibancada e faixa azul ao fundo
Vasco comemora vitoria diante do Itabirito. (Luan Martins/Vasco) (Luan Martins/Divulgação)
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Como foi a segunda divisão este ano

A Série A2 de 2026 foi disputada por 16 equipes em turno único na primeira fase, com as oito melhores avançando para o mata-mata e quatro vagas de acesso à elite em jogo. Vasco, Itabirito, Minas Brasília, Atlético Piauiense, 3B da Amazônia, Ação-MT, Sport e Taubaté foram os classificados para as quartas de final, enquanto o Itacoatiara terminou na última colocação e foi rebaixado para a Série A3 de 2027.

Na disputa pelo acesso, Vasco, Itabirito, Minas Brasília e Atlético Piauiense avançaram até as semifinais e garantiram as quatro vagas na Série A1 de 2027.

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Vasco da Gama
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