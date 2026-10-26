Vasco inaugura exposição sobre protagonismo feminino na história do clube

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

O Museu Vasco da Gama, localizado no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, recebe desde o dia 23 de outubro a exposição “Mulheres no Vasco: A construção da grandeza vascaína a partir do protagonismo feminino”. A iniciativa reúne histórias e conquistas de mulheres que participaram da construção da identidade do clube, destacando uma contribuição que vai além das competições esportivas e atravessa diferentes momentos da história da instituição.

A mostra propõe uma reflexão sobre o papel feminino no desenvolvimento do Vasco, reconhecendo a atuação de atletas, torcedoras, sócias, funcionárias e dirigentes que ajudaram a consolidar a instituição ao longo dos anos. A proposta também é ampliar a visibilidade dessas participações, frequentemente colocadas em segundo plano nas narrativas tradicionais sobre o futebol e os clubes brasileiros.

Mulheres na construção da identidade vascaína

A exposição parte do reconhecimento de que a história do Vasco não foi construída exclusivamente pelos personagens que ocuparam os gramados ou os cargos de maior visibilidade. Ao destacar diferentes formas de participação feminina, a iniciativa busca apresentar uma perspectiva mais ampla da memória institucional, incluindo mulheres que contribuíram para o desenvolvimento esportivo, administrativo e social do clube.

O projeto também aborda os desafios enfrentados pelas mulheres no ambiente esportivo, historicamente marcado por desigualdades de acesso, reconhecimento e oportunidades. Nesse contexto, a mostra procura evidenciar como a presença feminina esteve associada a transformações importantes dentro e fora dos campos, mesmo em períodos nos quais essa participação recebeu pouca atenção nos registros históricos.

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Mais do que recuperar histórias individuais, a exposição reforça a importância de preservar a memória das mulheres como parte integrante da identidade vascaína, reconhecendo que o desenvolvimento de uma instituição centenária também passa por personagens que nem sempre ocuparam o centro das narrativas oficiais.

A exposição faz parte do Projeto Centro de Memória Vasco da Gama, contemplado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. A iniciativa tem patrocínio da Crefisa, produção da Pan Cultural e realização do Governo Federal, sob o Pronac nº 25.2257. O projeto busca contribuir para a preservação e valorização da história do clube, ampliando o acesso do público a diferentes perspectivas sobre a formação da instituição.

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Exposição Mulheres no Vasco

A mostra está instalada no Museu Vasco da Gama, dentro do Estádio de São Januário, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

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Exposição: Mulheres no Vasco: A construção da grandeza vascaína a partir do protagonismo feminino

Abertura: 23 de outubro de 2026

Local: Museu Vasco da Gama, Estádio de São Januário

Endereço: Avenida Roberto Dinamite, 10, Vasco da Gama, Rio de Janeiro (RJ) Domingos e feriados: das 10h às 13h (Espaço Experiência) / Tour da Colina das 10h às 12h Terça-feira a sábado: das 10h às 17h (Espaço Experiência) / Tour da Colina das 10h às 16h

