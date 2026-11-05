Semifinais da Copa do Brasil Feminina têm ação contra violência à mulher

Torcedores que estiveram nos estádios ou acompanharam pela televisão os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil Feminina podem ter percebido mensagens de combate à violência contra a mulher exibidas nas placas de LED ao redor dos gramados. A iniciativa faz parte de uma campanha promovida pelo Movimento Brasileiras, projeto da agência FSports, em parceria com o aplicativo Todas Por Uma, que busca aproveitar a visibilidade da competição para conscientizar o público e divulgar ferramentas de proteção às mulheres.

A ação começou nesta terça-feira (3), durante o empate sem gols entre Bahia e Flamengo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e também esteve presente na vitória do Internacional por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (4), no Beira-Rio, em Porto Alegre. A campanha seguirá durante os jogos de volta das semifinais e a final da competição.

Aplicativo oferece ferramenta gratuita de proteção

Durante as partidas, as placas de LED exibem mensagens como “Todas @brasileiras por uma”, “Movimento Brasileiras: Juntas no combate à violência contra a mulher” e “Baixe o APP Todas Por Uma”, incentivando o público a conhecer a plataforma gratuita, disponível para Android e iOS.

O aplicativo permite que mulheres em situações de risco enviem pedidos de socorro a uma rede de contatos de confiança, chamados de “Anjos”, que recebem alertas e podem acompanhar a localização da usuária em tempo real. A ferramenta também possibilita o compartilhamento de informações como fotos, áudios, horário e localização, além de contar com mecanismos de camuflagem para utilização discreta.

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A campanha terá ainda a participação de influenciadores e criadores de conteúdo, responsáveis por explicar o funcionamento da plataforma nas redes sociais. O link para download estará disponível no perfil @brasileiras, no Instagram.

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“O futebol feminino tem uma força de mobilização que extrapola as quatro linhas. Queremos aproveitar a visibilidade da Copa do Brasil Feminina para dar voz a uma causa tão importante como o enfrentamento à violência contra as mulheres”, afirmou Ruskaya Zanini, COO da FSports. Segundo os organizadores, a iniciativa é um projeto piloto que pretende unir esporte, tecnologia e informação, com a perspectiva de ampliar a campanha para outras oportunidades e contribuir para a proteção de mulheres dentro e fora dos estádios.

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