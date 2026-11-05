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Semifinais da Copa do Brasil Feminina têm ação contra violência à mulher

Campanha do Movimento Brasileiras e do aplicativo Todas Por Uma utiliza placas de LED nos estádios para divulgar ferramenta gratuita de proteção às mulheres

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 07h59
Três jogadoras de futebol feminino em campo gramado verde, com arquibancadas vazias de assentos azuis ao fundo. Uma jogadora de costas, com camisa preta e vermelha número 6, caminha à esquerda. Outra, de camisa branca número 7, está parada no centro. A terceira, de camisa preta e vermelha, caminha à direita. Um painel rosa com a frase MOVIMENTO BRASILEIRAS e um símbolo feminino está atrás delas
Copa do Brasil Feminina exibe campanha contra violência à mulher nos estádios (Foto: Rafael Rodrigues / Bahia EC) (Rafael Rodrigues / Bahia EC/Divulgação)
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Semifinais da Copa do Brasil Feminina têm ação contra violência à mulher Priorize VEJA no Google

Torcedores que estiveram nos estádios ou acompanharam pela televisão os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil Feminina podem ter percebido mensagens de combate à violência contra a mulher exibidas nas placas de LED ao redor dos gramados. A iniciativa faz parte de uma campanha promovida pelo Movimento Brasileiras, projeto da agência FSports, em parceria com o aplicativo Todas Por Uma, que busca aproveitar a visibilidade da competição para conscientizar o público e divulgar ferramentas de proteção às mulheres.

A ação começou nesta terça-feira (3), durante o empate sem gols entre Bahia e Flamengo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e também esteve presente na vitória do Internacional por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (4), no Beira-Rio, em Porto Alegre. A campanha seguirá durante os jogos de volta das semifinais e a final da competição.

Aplicativo oferece ferramenta gratuita de proteção

Durante as partidas, as placas de LED exibem mensagens como “Todas @brasileiras por uma”, “Movimento Brasileiras: Juntas no combate à violência contra a mulher” e “Baixe o APP Todas Por Uma”, incentivando o público a conhecer a plataforma gratuita, disponível para Android e iOS.

O aplicativo permite que mulheres em situações de risco enviem pedidos de socorro a uma rede de contatos de confiança, chamados de “Anjos”, que recebem alertas e podem acompanhar a localização da usuária em tempo real. A ferramenta também possibilita o compartilhamento de informações como fotos, áudios, horário e localização, além de contar com mecanismos de camuflagem para utilização discreta.

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A campanha terá ainda a participação de influenciadores e criadores de conteúdo, responsáveis por explicar o funcionamento da plataforma nas redes sociais. O link para download estará disponível no perfil @brasileiras, no Instagram.

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“O futebol feminino tem uma força de mobilização que extrapola as quatro linhas. Queremos aproveitar a visibilidade da Copa do Brasil Feminina para dar voz a uma causa tão importante como o enfrentamento à violência contra as mulheres”, afirmou Ruskaya Zanini, COO da FSports. Segundo os organizadores, a iniciativa é um projeto piloto que pretende unir esporte, tecnologia e informação, com a perspectiva de ampliar a campanha para outras oportunidades e contribuir para a proteção de mulheres dentro e fora dos estádios.

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Partida de futebol feminino com jogadoras em campo verde, algumas de uniforme branco e outras de vermelho e preto, disputando a bola perto do gol. Placas de publicidade ao fundo exibem Brasileiras e Juntos no combate à violência contra a mulher. No canto superior esquerdo, placar mostra BAH 0, FLA 0, 1º tempo, 13:06. No canto superior direito, logo Sportv.
Placas de LED exibiram mensagens de combate à violência contra a mulher durante as semifinais da Copa do Brasil Feminina e divulgaram aplicativo gratuito de proteção. (Reprodução/Sportv/Reprodução)
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Copa do Brasil
Futebol Feminino
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