Sem bets, competições de futebol feminino diversificam patrocínios

Em um cenário em que as casas de apostas conquistaram espaço relevante nos investimentos publicitários do futebol brasileiro, o futebol feminino apresenta um portfólio de patrocinadores mais diversificado. As principais competições da modalidade organizadas pela CBF, como Brasileirão Feminino A1, Copa do Brasil Feminina e Supercopa Feminina, não possuem atualmente plataformas de apostas entre seus patrocinadores e contam com empresas de diferentes setores da economia.

O movimento também começa a aparecer fora das competições administradas pela entidade. Em 2026, a Petrobras passa a ocupar espaços de patrocínio em dois torneios do calendário feminino que, nas temporadas anteriores, tiveram marcas do segmento de apostas como principais parceiras: a Brasil Ladies Cup e a Copa Maria Bonita.

O debate ganhou força com a Medida Provisória nº 1.394, editada pelo governo federal em 25 de setembro de 2026. O texto proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das apostas de quota fixa no Brasil, incluindo patrocínios esportivos. A medida ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional para manter sua validade.

Petrobras substitui bets

Na Brasil Ladies Cup, a mudança acontece no posto de patrocinador máster. Em 2025, a principal propriedade comercial do torneio pertencia à Betano. Em 2026, a Blaze assumiu inicialmente a posição de patrocinadora máster, enquanto a Petrobras passa agora a ocupar o espaço de destaque da competição.

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A mudança também ocorre na Copa Maria Bonita, principal torneio de futebol feminino do Nordeste. Na primeira edição, disputada em 2025, a Betnacional adquiriu os naming rights da competição, que recebeu oficialmente o nome de Copa Maria Bonita Betnacional.

Para a segunda edição, em 2026, a Petrobras assume o patrocínio de título. Com o novo acordo, a competição passa a se chamar Copa Maria Bonita Petrobras. A entrada da estatal associa a marca a uma plataforma voltada especificamente ao desenvolvimento e à visibilidade do futebol feminino nordestino.

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Os dois movimentos mostram como propriedades do futebol feminino têm despertado o interesse de empresas de outros segmentos e ampliado as possibilidades comerciais para além das casas de apostas, que se tornaram presença frequente no futebol brasileiro nos últimos anos – com a Medida Provisória, vale lembrar, houve protesto dos clubes e declarações como “o futebol vai acabar”.

Para o Paulistão Feminino, a presença da Petrobras também ganhou mais peso em 2026. A empresa, que já figurava entre as 11 marcas presentes na edição de 2025, ampliou a parceria com a Federação Paulista de Futebol e passou a deter os naming rights da competição, rebatizada de Paulistão F Petrobras. O acordo, válido até o fim de 2027, também engloba a Copinha Feminina e torneios das categorias de base. Em 2026, a FPF também anunciou R$ 3 milhões em cotas e premiações aos clubes, com aumento de 64% no valor médio pago por partida.

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Em agosto deste ano, a Betano renovou a parceria com o Paulistão F, com exposição da marca em placas, painéis de LED, tapetes de campo e backdrops de entrevistas, além de ativações como a Bola do Gol e o Prêmio Golaço do Campeonato. O contrato, no entanto, está entre os acordos impactados pela medida provisória que proíbe a publicidade de casas de apostas em eventos e transmissões esportivas, obrigando a retirada desse tipo de exposição enquanto as novas regras estiverem em vigor.

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Competições da CBF reúnem sete grandes marcas

Nas competições organizadas pela CBF, a estratégia comercial também passa pela diversificação. Atualmente, o ecossistema conta com Amazon, do setor de comércio eletrônico e tecnologia; Coca-Cola, de bebidas; Hyundai, do segmento automotivo; Uber, de mobilidade; Itambé, do setor de laticínios; Monange, de cuidados pessoais; e Sicoob, do segmento financeiro e bancário cooperativo.

A presença de empresas de diferentes áreas reduz a concentração das receitas comerciais em um único segmento e amplia as possibilidades de relacionamento de longo prazo entre as marcas e a modalidade. Os acordos têm, em média, três anos de duração, oferecendo maior previsibilidade comercial e permitindo que as empresas desenvolvam ativações e construam uma associação mais contínua com o futebol feminino.

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CBF passou a negociar competições em conjunto

Uma das principais mudanças ocorreu em 2025, quando as propriedades comerciais do futebol feminino deixaram de ser negociadas individualmente por campeonato e passaram a integrar um único pacote. Dessa maneira, os acordos vigentes abrangem simultaneamente o Brasileirão Feminino A1, a Copa do Brasil Feminina e a Supercopa Feminina, aumentando o volume de exposição oferecido aos patrocinadores ao longo da temporada. Somados, os ativos negociados no pacote representam cerca de 240 partidas por temporada. De acordo com dados comerciais do projeto, as competições alcançam audiência superior a 60 milhões de espectadores e geram aproximadamente R$ 321 milhões em valor de mídia.

A FSports detém com exclusividade os direitos comerciais da categoria junto à CBF no ciclo entre 2025 e 2029 e trabalha em parceria com a agência Heatmap na comercialização das propriedades de patrocínio.

A chegada de empresas de diferentes setores, somada a contratos mais longos e à negociação conjunta das principais competições nacionais, aponta para uma transformação no modelo comercial do futebol feminino. A estratégia busca construir uma base de receitas menos concentrada e capaz de acompanhar o crescimento da modalidade nos próximos anos.