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Esporte

Seleção feminina: confira a convocação para amistosos contra Japão

Técnico Arthur Elias convocou nomes para disputar últimos jogos do ano em 29 de novembro e 5 de dezembro

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 15h21 | Atualizado em 10 nov 2026, 15h26
Homem barbudo de camisa azul-marinho sentado em coletiva de imprensa, com microfone à frente. No fundo, painel com logotipos de patrocinadores como Itaú, Vivo e Nike. Sobre a mesa, blocos coloridos com logotipos de Sadia, Guaraná, Nike, Itaú, Vivo e Azul.
Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina (Luciana Vermell/CBF)
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Seleção feminina: confira a convocação para amistosos contra Japão Priorize VEJA no Google

O técnico Arthur Elias anunciou nesta terça, 10, a convocação da seleção brasileira feminina para os últimos amistosos do ano. Serão duas partidas contra o Japão, na casa das adversárias.

A primeira partida será no dia 29 de novembro no Edion Peace Wing Hiroshima, em Hiroshima. O segundo jogo será no dia 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama. 

Confira a convocação: 

Siga

Goleiras

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  • Lorena – Kansas City (EUA)
  • Natasha – Palmeiras
  • Lelê – Corinthians

Zagueiras

  • Thaís Ferreira – Corinthians
  • Isa Haas – América (MEX)
  • Tarciane – Lyon (FRA)
  • Mariza – Tigres (MEX)
  • Lauren  – Atlético de Madrid (ESP)
  • Tayla – São Paulo
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Laterais

  • Isabela – Paris Saint-Germain (FRA)
  • Raissa Bahia – Palmeiras
  • Aline Gomes – Pachuca (MEX)

Meio-campo

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  • Duda Sampaio – Corinthians
  • Angelina – Orlando Pride (EUA)
  • Ary Borges – Angel City (EUA)
  • Kaylane – Flamengo
  • Yaya – Paris Saint-Germain (FRA)

Atacantes

  • Marília – Cruzeiro
  • Priscila – América (MEX)
  • Gio Garbelini – Atlético de Madrid (ESP)
  • Geyse – América (MEX)
  • Luany – Atlético de Madrid (ESP)
  • Bia Zaneratto – Palmeiras
  • Adriana – Al-Qadsiah (SAU)
  • Amanda Gutierres – Boston (EUA)
  • Gisele – Grêmio
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TAGS:
Amistosos Seleção Brasileira
Futebol Feminino
Seleção Brasileira de Futebol
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