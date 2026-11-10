Seleção feminina: confira a convocação para amistosos contra Japão
Técnico Arthur Elias convocou nomes para disputar últimos jogos do ano em 29 de novembro e 5 de dezembro
O técnico Arthur Elias anunciou nesta terça, 10, a convocação da seleção brasileira feminina para os últimos amistosos do ano. Serão duas partidas contra o Japão, na casa das adversárias.
A primeira partida será no dia 29 de novembro no Edion Peace Wing Hiroshima, em Hiroshima. O segundo jogo será no dia 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.
Confira a convocação:
Goleiras
- Lorena – Kansas City (EUA)
- Natasha – Palmeiras
- Lelê – Corinthians
Zagueiras
- Thaís Ferreira – Corinthians
- Isa Haas – América (MEX)
- Tarciane – Lyon (FRA)
- Mariza – Tigres (MEX)
- Lauren – Atlético de Madrid (ESP)
- Tayla – São Paulo
Laterais
- Isabela – Paris Saint-Germain (FRA)
- Raissa Bahia – Palmeiras
- Aline Gomes – Pachuca (MEX)
Meio-campo
- Duda Sampaio – Corinthians
- Angelina – Orlando Pride (EUA)
- Ary Borges – Angel City (EUA)
- Kaylane – Flamengo
- Yaya – Paris Saint-Germain (FRA)
Atacantes
- Marília – Cruzeiro
- Priscila – América (MEX)
- Gio Garbelini – Atlético de Madrid (ESP)
- Geyse – América (MEX)
- Luany – Atlético de Madrid (ESP)
- Bia Zaneratto – Palmeiras
- Adriana – Al-Qadsiah (SAU)
- Amanda Gutierres – Boston (EUA)
- Gisele – Grêmio