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São Paulo vira em Itaquera e larga na frente na final do Brasileirão

Gabi Zanotti abre o placar para as Brabas; Crivelari e Isa marcam para as visitantes

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 19h46 | Atualizado em 27 set 2026, 09h44
Duas jogadoras de futebol feminino em campo. Uma mulher de cabelo crespo e camisa branca do Corinthians corre à esquerda. Outra mulher, de coque e camisa listrada vermelha e preta, dribla a bola branca e azul à direita.
Isa marca o gol da virada e da vitória do São Paulo sobre o Corinthians (São Paulo FC/Reprodução)
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São Paulo vira em Itaquera e larga na frente na final do Brasileirão Priorizar nos meus resultados Google

O São Paulo venceu o Corinthians de virada no jogo de ida da final do Brasileirão Feminino neste sábado, 26. Na NeoQuímica Arena, Gabi Zanotti abriu o placar para as donas da casa; Gi Crivelari e Isa Guimarães marcaram para as visitantes. Com a vitória, as Soberanas quebraram um tabu ao derrotar as adversárias na NeoQuímica Arena pela primeira vez e vão para o jogo de volta no Morumbis com a possibilidade de empate para garantir o título. 

O Majestoso colocou frente à frente as melhores equipes da 1ª fase do Campeonato Brasileiro. O São Paulo terminou a fase de pontos corridos na liderança, seguido do Corinthians. No mata-mata, ambos tiveram 100% de aproveitamento: as Soberanas eliminaram Grêmio e Flamengo, enquanto as Brabas venceram Cruzeiro e Bahia.

O Corinthians é o atual campeão e está em busca do sétimo título consecutivo, o oitavo em sua história. Mas diferente das últimas decisões, a equipe não terá o mando de campo no jogo de volta. Na NeoQuímica Arena, a equipe da técnica Emily Lima contou com o apoio da torcida sua torcida com público total 21.871 pagantes e renda de 721.017 reais.

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O jogo de volta será no próximo sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no Morumbis. O São Paulo garantiu o mando do jogo de volta com a sua campanha da primeira fase por pontos corridos mais os pontos somados no mata-mata com quatro vitórias.

O São Paulo, do técnico Thiago Viana, busca seu primeiro título no formato atual do Brasileirão, mas é considerado o primeiro campeão do torneio pela conquista da edição de 1997 organizada pela CBF.

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Como foi o jogo?

1º tempo

As Brabas dominaram os dez minutos iniciais. Vic Albuquerque finalizou duas vezes por cima da trave da goleira Carlinha. Aos 9 minutos, a atacante assumiu a função de garçonete e cruzou para dentro da área. Gabi Zanotti aproveitou o espaço entre as duas marcadoras e cabeceou a bola para o fundo da rede, abrindo o placar para as donas da casa.

Mesmo atrás do placar, as Soberanas passaram a dominar as ações do jogo, insistindo em jogadas ofensivas pelo lado direito. Aos 12 minutos, Aline Milene teve a primeira oportunidade em um chute cruzado para fora. Em outra chance, a atacante tabelou com a lateral Serrana, que cruzou para a área. A artilheira do São Paulo, Crivelari, chegou chutando de primeira sem chances para a goleira Nicole.

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Com 1 a 1 no placar, o São Paulo manteve a pressão alta. A goleira Carlinha, convocada por Arthur Elias para os amistosos da seleção brasileira contra Argentina, chegou a ficar próxima da linha do meio de campo. Depois da pausa para hidratação, adotada devido a temperatura de 30ºC em Itaquera, a equipe de Thiago Viana manteve a pressão alta e chegou mais perto do segundo gol com finalizações de fora da área de Bia Menezes e Robinha. Aos 41 minutos, Isa Guimarães também teve oportunidade infiltrando na área pela direita, mas chutou para fora.

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O clima do jogo esquentou na NeoQuímica Arena, mas quem recebeu cartão amarelo foi Andressa Alves no banco de reservas. A ex-seleção reclamou da marcação da árbitra Francielly Fernanda para voltar a cobrança de uma falta do São Paulo. A torcida acompanhou a revolta da jogadora e vaiou a equipe de arbitragem ao fim do primeiro tempo.

2º tempo

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Na volta do intervalo, a técnica Emily Lima substituiu a autora do gol do Corinthians, Gabi Zanotti. A atacante pediu atendimento nos acréscimos do primeiro tempo, após falta de Carla Alves. Jhonson substituiu a camisa 10 e chamou a torcida nos primeiros minutos de jogo de maior domínio do Corinthians.

A primeira chance clara, no entanto, foi do Tricolor. Aos 10 minutos, Karla Alves finalizou de fora da área, Nicole deu rebote na defesa e Aline Milene finalizou. A goleira Alvinegra se redimiu em seguida e fez uma baita defesa para impedir a virada.

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Outra convocada pelo técnico Arthur Elias para a seleção brasileira, Jaqueline fez um belo lance, driblando duas defensoras e dentro da área aos 15 minutos. A atacante caiu dentro da área, gerou reclamações de pênalti. O VAR revisou o lance e não sugeriu a marcação da penalidade. O Corinthians chegou outra vez com perigo em cobrança de escanteio: Jhonson cabeceou na primeira trave pela rede do lado de fora.

A resposta das Soberanas foi mais eficiente. Aos 22 minutos, pressionando a saída de bola do Corinthians, Isa Guimarães interceptou um passe de Duda Mineira, Aline Milene recuperou a posse e devolveu a bola para Isa que finalizou na saída da goleira Nicole para virar o jogo em 2 a 1.

O ritmo de jogo baixou e o Corinthians voltou a finalizar no momento de desespero nos minutos finais. Carlinha, se destacou nesse momento interceptando os cruzamentos das adversárias. A goleira, no entanto, cometeu um erro já nos acréscimos quando saiu da área segurando a bola. Na cobrança de falta, Duda Sampaio chutou rasteiro e Carlinha defendeu.

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