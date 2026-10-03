São Paulo desbanca Corinthians e se sagra campeão do Brasileiro Feminino

O São Paulo é campeão do Brasileirão Feminino 2026. Depois de vencer o Corinthians no jogo de ida por 2 a 1, a equipe garantiu o título com um empate em 1 a 1 no Morumbis, neste sábado, 3. Com recorde de público no futebol feminino de clubes no Brasil e na América do Sul, a equipe conquista desbanca a hegemonia das Brabas de seis títulos consecutivos. Bia Menezes abriu o placar para as Soberanas e Belén Aquino igualou o placar. A goleira Carlinha defendeu um pênalti de Gabi Zanotti para manter a vantagem e garantir a nova taça na galeria Tricolor.

O título consagra o melhor time da primeira fase como campeão do torneio. O São Paulo terminou a fase por pontos corridos na liderança e derrotou Grêmio e Flamengo no mata-mata. Na final, enfrentou o Corinthians, segundo colocado na tabela por pontos.

No jogo de ida, o São Paulo quebrou um tabu ao se tornar a primeira equipe a vencer o Corinthians na NeoQuímica Arena, no 33º jogo das Brabas no estádio.

1º tempo

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Como na primeira partida, Vic Albuquerque foi a primeira a finalizar com tentativa de bicicleta por cima do gol de Carlinha. Mas o São Paulo logo tomou controle do jogo, dominando o meio de campo e pressionando a saída de bola das Brabas. Aos 10 minutos, Erika afastou mal de cabeça para a entrada da área e Aline Milene dominou e abriu a jogada com Bia Menezes. A lateral esquerda avançou livre pela área e chutou direto no gol entre a goleira e a trave para abrir o placar no Morumbis.

Precisando buscar o resultado, o Corinthians também passou a pressionar a saída do São Paulo. Aos 18 minutos, Juliete partiu para cima de Carlinha em uma bola que parecia tranquila. A goleira convocada para a seleção brasileira teve o chute bloqueado pela adversária e a bola foi direto para o fundo da rede empatando o jogo em 1 a 1.

Depois do erro, o São Paulo reagiu rápido. Aos 23 minutos, Serrana cruzou para a área onde Gi Crivelari se abaixou para cabecear para o gol. No entanto, a jogada foi anulada por impedimento, mantendo a igualdade no placar.

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As visitantes equilibraram o jogo, com mais posse de bola e chegaram perto da virada. Em uma cobrança de falta frontal, aos 25 minutos, Vic Albuquerque cobrou no canto esquerdo e forçou defesa difícil de Carlinha.

Vic Albuquerque também fez um lançamento longo para a companheira Jhonson por cima da defesa são-paulina aos 36 minutos. A atacante de 20 anos tentou encobrir a goleira, mas chutou sem força nas mãos da defensora. Em jogada ensaiada de um escanteio, Belén Aquino recebeu na entrada da área e sem marcação arriscou o chute por cima do gol aos 40 minutos.

As Soberanas cometeram mais erros no princípio das jogadas, cedendo laterais às adversárias. A equipe do técnico Thiago Viana tentou chegar pelo lado direito, como no jogo de ida, com tabelas entre Serrana, Aline Milene e Isa Guimarães, mas sem levar perigo ao gol de Nicole até o fim da primeira etapa.

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2º tempo

O Corinthians voltou melhor do intervalo. Vic Albuquerque e Gi Fernandes saíram para entrada de Robledo e Jaque. Em dois lances na sequência aos 2 minutos da segunda etapa, Jhonson chegou na entrada da área e teve o chute travado pela defesa. Juliete e Jaque também finalizaram de fora da área, a primeira para fora, a segunda para defesa de Carlinha.

O São Paulo não conseguiu sair do seu campo de defesa com a marcação alta do Corinthians. Aos 7 minutos, Jhonson chegou com perigo mais uma vez, costurou entre quatro marcadoras, fez tabela com Aquino e chutou para fora.

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A primeira chance das Soberanas veio no minuto seguinte com chute de Gi Crivelari para fora, mas o domínio seguiu completo das Brabas. Em uma única escapada da marcação aos 12 minutos, Serrana fez lançamento de trivela para Isa Guimarães que só foi parada com falta de Érika. A zagueira levou cartão amarelo.

A pressão corintiana continuou e aos 19 minutos a equipe teve a principal chance de igualar o placar agregado. O VAR interveio e indicou falta de Robinha em Erika dentro da área. A árbitra Daiane Muniz marcou a penalidade. Na cobrança, Gabi Zanotti cobrou rasteiro na direita e a goleira Carlinha defendeu.

A torcida no Morumbis comemorou como gol e dentro de campo a equipe correspondeu. Robinha arriscou de fora da área, uma bola que parecia sem ângulo forçou a defesa de Nicole. O técnico Thiago Viana promoveu alterações: Aline Milene, Bia Menezes e Crivelari saíram para dar lugar a Mylena Carioca, Rafa Soares e Kesia. As substitutas entraram bem e construíram as principais chances do Tricolor.

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O jogo se equilibrou. Do lado das Brabas, Duda Sampaio teve chance em cobrança de falta e Belén Aquino de fora da área. Kesia avançou para o ataque e Mylena Carioca chutou para fora. Em outra oportunidade, a camisa 72 aproveitou rebote da defesa de Nicole, mas também errou a meta.

O Corinthians pressionou nos minutos finais da partida controlando o meio de campo e aproveitando bolas paradas. As Soberanas, porém, seguraram a pressão e conquistaram