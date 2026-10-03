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São Paulo bate recorde de público do futebol feminino sul-americano

Jogo de volta da decisão do Brasileirão Feminino superou público da final de 2024 também em clássico Majestoso

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 18h25
Multidão de torcedores, muitos com camisas vermelhas e brancas, celebrando com celulares erguidos para filmar. Fumaça vermelha e fogos de artifício iluminam o céu, criando uma atmosfera festiva e vibrante.
Torcida do São Paulo recebe time feminino na final do Campeonato Brasileiro (Natalia Tiemi Hanada/Arquivo pessoal)
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São Paulo bate recorde de público do futebol feminino sul-americano Priorize VEJA no Google

A torcida do São Paulo bateu o recorde de público no futebol feminino de clubes no Brasil e na América do Sul. Neste sábado, 3, o estádio do Morumbis recebeu 49.405 torcedores para o jogo de volta da final do Brasileirão Feminino entre São Paulo e Corinthians.

O recorde anterior tinha sido estabelecido na final do Brasileirão de 2024, também no jogo de volta entre São Paulo e Corinthians, mas na NeoQuímica Arena, casa Alvinegra. Na ocasião, as Brabas venceram o jogo por 2 a 0 (5 a 1 no agregado) diante de 44.529 torcedores ao estádio, sendo 44.136 pagantes.

Na ida da decisão de 2024, o Morumbis também tinha estabelecido seu maior público de futebol feminino até então de 28.420 torcedores.

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O recorde de público em uma partida de futebol feminino no Brasil é de 70.454 pessoas na semifinal entre Brasil x Suécia no Maracanã, pela competição de futebol feminino na Olimpíada Rio 2016. As donas da casa, porém, perderam por 4 a 3 nas penalidades depois de 0 a 0 no tempo regulamentar.

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