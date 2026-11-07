Rosana Augusto se despede do Palmeiras com quatro títulos em um ano

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (6) a saída da técnica Rosana Augusto do comando da equipe feminina de futebol. A decisão, tomada em comum acordo entre as partes, encerra uma passagem de pouco mais de um ano marcada pela conquista de quatro títulos em 46 partidas — a treinadora foi anunciada em 20 de outubro, pouco depois de deixar o Flamengo . Conforme apuração da reportagem, a saída surpreendeu algumas jogadoras do elenco, que não tiveram uma despedida formal com a profissional, que pode fechar com o Corinthians.

Rosana estava à frente das Palestrinas desde outubro de 2025 e acumulou 26 vitórias, 15 empates e apenas cinco derrotas. No período, conquistou a Copa do Brasil Feminina e o Campeonato Paulista, ambos em 2025, além da Supercopa Feminina e da Brasil Ladies Cup, em 2026.

Apesar do retrospecto positivo, a treinadora e o clube optaram pelo encerramento do vínculo. Internamente, havia expectativa de que as Palestrinas chegassem mais longe em competições consideradas fundamentais para o planejamento de 2027, caso do Brasileirão Feminino e da Libertadores, o que não aconteceu. Desta forma, o Palmeiras não terá competição continental no próximo ano.

A história de Rosana Augusto com o Palmeiras começou muito antes de sua chegada ao comando técnico da equipe feminina. A ex-jogadora também vestiu a camisa alviverde e encerrou sua carreira como atleta no clube. Anos depois, quando ainda treinava o Red Bull Bragantino, ouviu do gestor do futebol feminino palmeirense, Alberto Simão, que um dia assumiria o comando das Palestrinas. A previsão se concretizou em outubro de 2025, quando Rosana retornou ao Palmeiras, desta vez à beira do campo, para iniciar sua passagem encerrada nesta sexta-feira. Continua após a publicidade

Em comunicado oficial, o Palmeiras agradeceu pelos serviços prestados e desejou sucesso à profissional na sequência da carreira, sem detalhar os motivos da decisão.

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“O Palmeiras comunica nesta sexta-feira (6) a saída, em comum acordo, da técnica Rosana Augusto do comando da equipe feminina de futebol. À frente das Palestrinas desde outubro de 2025, a treinadora liderou o time em 46 partidas, com 26 vitórias, 15 empates e cinco derrotas. Durante sua vitoriosa passagem pelo clube, conquistou quatro títulos: a Copa do Brasil Feminina e o Campeonato Paulista, ambos em 2025, além da Supercopa Feminina e da Brasil Ladies Cup, em 2026. O Palmeiras agradece à profissional pelos serviços prestados e lhe deseja sucesso na sequência de sua carreira.”

Números de Rosana Augusto no Palmeiras:

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46 jogos

26 vitórias

15 empates

5 derrotas

67,4% de aproveitamento

4 títulos: Copa do Brasil Feminina (2025), Campeonato Paulista (2025), Supercopa Feminina (2026) e Brasil Ladies Cup (2026).

Rosana Augusto pode assumir o Corinthians

O futuro de Rosana Augusto pode estar em um dos principais rivais do Palmeiras. Duas fontes ouvidas pela reportagem, ligadas ao clube do Parque São Jorge, confirmaram que existe a possibilidade de a treinadora assumir o comando da equipe feminina do Corinthians.

“Existe possibilidade, sim”, foi a informação recebida pela reportagem sobre uma eventual chegada da profissional ao clube alvinegro. Até o momento, porém, não há confirmação de negociação concluída ou acerto entre as partes.

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O elenco do Corinthians está de folga, com retorno às atividades previsto para o dia 11 de novembro. A possibilidade de uma mudança no comando técnico surge em um momento decisivo da temporada, com as Brabas ainda envolvidas na disputa do Paulistão F.

Rosana Augusto já tem uma história com o Corinthians, clube que defendeu como jogadora em duas oportunidades. A ex-lateral, meia e atacante teve uma breve passagem pela equipe em 2017, quando conquistou a Libertadores Feminina durante a parceria entre Corinthians e Audax. Antes disso, também havia vestido a camisa alvinegra em 2001, embora haja poucos registros disponíveis sobre essa primeira passagem. Continua após a publicidade

Rosana Augusto se despede do Palmeiras

Após o anúncio, Rosana Augusto publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais. A treinadora destacou o orgulho pelo trabalho realizado e a importância de retornar ao clube em que encerrou sua trajetória como jogadora.

“Em um ano no comando da equipe feminina do Palmeiras, foram quatro títulos conquistados em 46 jogos e a certeza de ter entregado tudo o que estava ao nosso alcance para levar o clube aos lugares mais altos. Hoje, em comum acordo com a diretoria, encerro meu ciclo com as Palestrinas”, escreveu.

A profissional também agradeceu pela confiança depositada em seu trabalho e ressaltou os vínculos construídos durante a passagem pelo clube.

“Encerro este ciclo com gratidão pelo que construímos e com a tranquilidade de ter trabalhado com dedicação, responsabilidade e respeito à camisa do Palmeiras. Sigo com orgulho do caminho percorrido e aberta aos novos desafios.”

Rosana encerrou a mensagem desejando sucesso às Palestrinas. Enquanto o Palmeiras inicia a busca por uma nova comandante, o futuro da treinadora permanece em aberto, com o Corinthians surgindo como uma possibilidade para a sequência de sua carreira.