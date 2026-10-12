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Quase metade das jogadoras de futebol considera se aposentar cedo

Pesquisa da Fifpro aponta questões financeiras e de saúde mental como principais motivações para deixar o esporte

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 16h17 | Atualizado em 12 out 2026, 17h33
AUCKLAND, NEW ZEALAND - AUGUST 15: (EDITORS NOTE: In this photo taken from a remote camera from behind the goal.) Zecira Musovic of Sweden shows dejection as Salma Paralluelo of Spain scores her team's first goal during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Semi Final match between Spain and Sweden at Eden Park on August 15, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Phil Walter/Getty Images)
Semifinal da Copa do Mundo Feminina 2023 entre Espanha e Suécia (Phil Walter/Getty Images)
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A Federação Internacional de Associações de Jogadores Profissionais (Fifpro) divulgou nesta segunda-feira, 12, um relatório sobre as condições de trabalho no futebol feminino. A elaboração do documento contou com entrevistas com 800 jogadoras e aponta que quase metade das atletas considera se aposentar mais cedo, tendo questões financeiras e de saúde mental como principais motivações.

O relatório Working Conditions in Women’s Football reúne dados coletados desde 2017 e aponta um aumento da média salarial das jogadoras, com triplicação do valor para 2. 601 dólares (12. 970 reais), ajustado à inflação. Entre os motivos está o crescimento da receita em campeonatos como a NWSL nos Estados Unidos, que tem sete dos dez times com maiores receitas no mundo.

No entanto, esse crescimento no cenário global é “desigual e fragmentado”, segundo o relatório, exemplificado pela menor mediana de salário mensal de 1. 669 dólares (8. 320 reais). Essa diferença significa que a jogadora comum está recebendo menos do que a média indica, e essa média cresceu puxada por uma pequena quantidade de atletas que recebem valores altos, concentradas nos clubes e ligas com mais recursos.

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Diante desse cenário, 49% das atletas entrevistadas afirmaram na pesquisa que consideram se aposentar cedo, com 59% delas apontando questões financeiras e 46% estresse psicológico.

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“A profissionalização do futebol feminino está se acelerando em algumas partes do mundo e, como o nosso relatório destaca, as receitas estão aumentando. No entanto, o progresso e os benefícios não estão distribuídos de forma igualitária entre as jogadoras ao redor do mundo”, diz Alex Culvin, diretora de Futebol Feminino da Fifpro, em comunicado. “Longe dos clubes com melhores recursos, há um tema recorrente de precariedade e condições frágeis. ”

“Há também um desequilíbrio nas condições, não apenas ao redor do globo, mas também dentro das próprias regiões; na Europa, por exemplo, a diferença nos padrões entre o Leste e o Oeste é enorme. Este é um abismo que precisamos trabalhar duro para diminuir; o crescimento nos mercados mais avançados não pode ficar completamente isolado do restante da indústria”, afirmou Culvin em sua análise do relatório.

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Necessidade de proteção

A diretora da Fifpro indicou a necessidade de proteção das atletas com o apoio de todas as partes envolvidas, como organizadores de competições e sindicatos, para tornar as carreiras das jogadoras mais sustentáveis. Apenas oito das 30 ligas nacionais analisadas pela pesquisa possuem acordo coletivo com as jogadoras, através dos sindicatos, sobre as condições de trabalho.

O relatório constatou que o futebol feminino profissional falha em oferecer uma carreira para as mulheres: 56% das jogadoras têm contrato de trabalho, enquanto 14% têm um contrato como atleta amadora e 26% sequer sabem o tipo de contrato que têm com o clube.

Quase metade das atletas (47%) afirmaram que seus clubes não têm funcionários suficientes — uma exigência da Fifpro como padrão mínimo obrigatório nos contratos de trabalho em âmbito nacional de cada país, além de salário, instalações e assistência médica.

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A Fifpro também pede apoio psicológico obrigatório para as atletas. Entre as entrevistadas, 57% responderam que enfrentaram problemas de saúde mental, mas metade delas não recebeu acompanhamento dos clubes.

O que mudou

O relatório indicou progresso em regulamentações que garantem a proteção das jogadoras durante a maternidade ou licença parental. Desde 2017, a porcentagem de atletas que consideravam ter que deixar o esporte para começar uma família caiu de 47% para 19%.

O salário médio aumentou significativamente em algumas ligas, como nos EUA e no México, mas ainda não atingiu seu melhor nível, já que em dez países do Leste Europeu, por exemplo, o valor permaneceu abaixo do salário mínimo nacional.

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A duração média dos contratos de trabalho também aumentou de 12 para 19 meses em uma década e 41% das jogadoras possuem um empresário, em comparação com 14% na pesquisa de 2017.

“Embora o futebol feminino profissional tenha dado passos significativos desde o último relatório global de emprego da Fifpro em 2017, ainda há muito trabalho a ser feito. Houve avanços que devem ser comemorados; no entanto, como o relatório destaca, esse progresso não é universal, e muitas jogadoras estão enfrentando uma enorme incerteza em suas carreiras. Ao focar na voz das atletas e utilizar dados baseados em evidências, o relatório evidencia como o boom econômico no topo do esporte não tem sido suficiente para garantir uma rede de proteção para toda a indústria”, conclui Culvin.

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Desigualdade
Futebol Feminino
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