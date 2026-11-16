Quanto o Internacional faturou com título inédito da Copa do Brasil Feminina?

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O Internacional é campeão da Copa do Brasil Feminina de 2026! As Gurias Coloradas conquistaram o título inédito ao vencerem o Flamengo por 4 a 1 no placar agregado, garantindo a primeira taça nacional do futebol feminino do clube e uma premiação de mais de 1,6 milhão de reais.

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O Internacional se sagrou campeão da Copa do Brasil Feminina de 2026. Depois de abrir vantagem no jogo de ida fora de casa por 3 a 1, as Gurias Coloradas voltaram a vencer o Flamengo por 1 a 0 na volta no domingo, 15, no estádio do Beira-Rio. Com a conquista da primeira taça nacional do futebol feminino do clube, a equipe gaúcha faturou uma premiação de mais 1,5 milhão de reais.

Como time da primeira divisão do Brasileiro Feminino, o Internacional entrou na terceira fase da Copa do Brasil em que venceu o rival Grêmio em confronto de jogo único. A classificação Colorada veio nas penalidades com vitória por 4 a 2. Pela participação na fase, cada equipe recebeu 80.000 reais.

Nas oitavas de final, o Internacional jogou a partida única contra o Coritiba fora de casa e venceu por 1 a 0, com gol de Sole Jaimes. As equipes receberam 100.000 reais nesta fase.

Nas quartas de final, a disputa passou a ser em confrontos de ida e volta. Depois do empate em 1 a 1 no placar agregado, o Internacional bateu o Atlético-MG nos pênaltis por 4 a 3 e avançou de fase. Cada equipe recebeu 120.000 reais pela participação.

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Na semifinal, o Internacional precisou mais uma vez decidir a vaga nas penalidades contra o Bragantino. As Gurias Coloradas abriram vantagem de 3 a 1 na ida, mas perderam por 2 a 0 na volta. Nas cobranças de pênaltis, venceram por 5 a 4 as Bragantinas. As equipes semifinalistas receberam 140.000 reais.

Pela classificação à final, Internacional e Flamengo receberam cada um 200.000 reais.

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As Meninas da Gávea receberam 550.000 reais pelo vice-campeonato, enquanto as campeãs receberam 1,1 milhão de reais pelo título.

Com a participação desde a terceira fase até a conquista do título, as Gurias Coloradas garantiram 1,64 milhão de reais ao Internacional.

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Como foi a final?

No jogo de ida da final, as Meninas da Gávea saíram na frente no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, com gol de Letícia aos quatro minutos do primeiro tempo. Mas na volta do intervalo, as visitantes tomaram controle da partida. Valéria abriu o marcador para o Internacional aos 2 minutos da segunda etapa, Débora marcou o gol da virada aos 22 minutos e Sole Jaimes ampliou a vantagem aos 35 minutos.

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Como mandante no Beira-Rio na partida de volta, o Internacional podia empatar ou perder por um gol de diferença e ainda assim ficar com o título. Sole Jaimes teve gol anulado na primeira etapa, mas depois participou da jogada do gol no segundo tempo. A argentina fez a função de pivô, dominou de costas e passou para Valéria arrancar para o campo de ataque e tocar para Llanos que mandou para o fundo da rede aos 12 minutos da etapa final. Cristiano chegou a marcar pelo Flamengo no fim, mas o gol foi anulado por impedimento. O placar agregado final foi de 4 a 1 para o Internacional.

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A torcida Colorada também fez sua parte com público recorde de um jogo da Copa do Brasil no estádio Beira-Rio: 20.097 torcedores estiveram presentes, depois do esforço do clube em realizar o jogo no estádio que tinha recebido um show musical no dia anterior.