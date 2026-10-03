Primeiro ou 2º título Tricolor? A história do Brasileiro Feminino de 97
Time com jogadoras históricas como Sissi e Formiga venceram primeiro Campeonato Brasileiro Feminino pelo Tricolor
O São Paulo se sagrou campeão do Brasileirão Feminino 2026. As Soberanas empataram com o Corinthians por 1 a 1 no jogo de volta da final (3 a 1 no agregado) diante de um público recorde no Morumbis. A CBF considera a conquista como a primeira da equipe no torneio, mas o clube considera um troféu histórico de 1997, e portanto se considera bicampeão brasileiro.
Em 1997, a cidade de Taubaté sediou o I (primeiro) Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, com realização oficial pela CBF, como constam nas súmulas.
Na competição, 16 equipes de sete estados brasileiros foram divididas em quatro grupos de quatro times cada na primeira fase. No mata-mata, o São Paulo enfrentou o Vasco na semifinal e encarou a Portuguesa na final. O Tricolor venceu a Lusa por 4 a 0 na decisão.
A equipe são-paulina era base da seleção brasileira e tinha nomes como Sissi, Formiga e a artilheira do torneio com 18 gols, Kátia Cilene, no elenco.
O torneio com esse nome foi descontinuado e sucedido pela Taça Brasil de Futebol Feminino, com edições realizadas entre 1997 e 2000.
A CBF voltou a organizar o Campeonato Brasileiro Feminino em 2013. Desde então, o São Paulo chegou à final em 2024, mas não tinha conquistado o título até este ano. O Corinthians é o maior campeão com sete títulos, seis consecutivos entre 2020 e 2026, hegemonia encerrada justamente com a conquista do São Paulo.