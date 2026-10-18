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Esporte

Palmeiras garante classificação antecipada ao mata-mata da Libertadores

Com dois gols de Bia Zaneratto e um de Brena, Palestrinas chegam aos seis pontos e estão nas quartas de final

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 19h28
Jogadoras de futebol feminino em campo. Uma atleta de camisa branca e shorts brancos, com cabelo preso, grita com a boca aberta e braços flexionados. Outra jogadora de camisa branca e shorts brancos, com cabelo preso, observa. Uma terceira, de camisa azul e shorts pretos, está sentada no chão. Uma goleira de camisa verde e luvas brancas está deitada de costas no gramado. Cadeiras azuis vazias ao fundo
Bia Zaneratto marcou dois gols da vitória do Palmeiras diante do Belgrano, por 3 a 1, na Libertadores Feminina.  (Staff Images/Conmebol/Divulgação)
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O Palmeiras garantiu a classificação antecipada às quartas de final da Libertadores Feminina ao vencer o Belgrano, da Argentina, por 3 a 1, de virada, neste domingo (18), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito. Com dois gols de Bia Zaneratto e um de Brena, as Palestrinas conquistaram a segunda vitória na competição, chegaram aos seis pontos e asseguraram matematicamente uma das duas vagas do Grupo B no mata-mata, independentemente dos resultados da última rodada.

A classificação veio em uma partida na qual o Palmeiras precisou reagir após sair atrás no placar, mas encontrou na combinação entre Brena e Bia Zaneratto os principais recursos para superar a equipe argentina. Além da participação direta nos três gols, a dupla foi determinante na construção ofensiva das Palestrinas, que tiveram maior controle da posse de bola e conseguiram a virada.

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O resultado também permite que o Palmeiras chegue à última rodada da fase de grupos sem a pressão de precisar pontuar para avançar, embora ainda tenha a liderança da chave em disputa. O outro confronto da segunda rodada será entre Independiente del Valle e Universitario, do Peru, às 21h deste domingo.

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Como foi a vitória do Palmeiras

O Palmeiras começou a partida com maior presença no campo ofensivo, procurando construir jogadas a partir da troca de passes e da movimentação pelas laterais, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em finalizações claras nos primeiros minutos. Mesmo com menos volume de jogo, o Belgrano aproveitou uma ligação direta da defesa para abrir o placar aos 13 minutos, quando Alaides Paz ganhou na velocidade da marcação, avançou em direção à área e finalizou no contrapé da goleira Natascha.

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Duas jogadoras de futebol em campo, uma de costas com a camisa 18 e outra de frente com os braços erguidos em comemoração, ambas vestindo uniforme azul e preto. Ao fundo, um painel vermelho com o logo branco da Coca-Cola
Alaides Paz comemora gol marcado pelo Belgrano contra o Palmeiras. (Staff Images/Conmebol) (Staff Images/Conmebol/Divulgação)

O gol argentino não alterou a postura das Palestrinas, que continuaram ocupando o campo de ataque e passaram a encontrar mais espaços entre as linhas adversárias, sobretudo com a participação de Brena na articulação das jogadas. Aos 26 minutos, a volante recebeu na entrada da área e encontrou Bia Zaneratto com um passe de calcanhar, deixando a camisa 10 em condições de dominar, girar e finalizar para empatar a partida, em lance no qual a bola ainda tocou na goleira Agustina Sánchez e em uma defensora antes de entrar.

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A igualdade deu ainda mais confiança ao Palmeiras, que aumentou a pressão sobre a defesa argentina e passou a exigir intervenções da goleira adversária. Aos 35, Brena recebeu na entrada da área, cortou a marcação para a direita e acertou uma finalização colocada no ângulo, sem chances para Agustina Sánchez, garantindo a virada alviverde ainda na primeira etapa.

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Na volta do intervalo, o Palmeiras manteve a intensidade ofensiva e encontrou rapidamente o terceiro gol, novamente com Bia Zaneratto. Aos seis minutos, Tainá Maranhão avançou pela direita e fez o cruzamento rasteiro para a atacante, que dominou dentro da área, ajeitou para a perna esquerda e finalizou no canto da goleira argentina.

Com o placar favorável, as Palestrinas passaram a administrar melhor a posse de bola e controlar o ritmo da partida, enquanto o Belgrano buscava alternativas para diminuir a diferença. A equipe argentina ainda levou perigo na reta final, especialmente em uma finalização de Betina Soriano defendida por Natascha e em um cruzamento que acertou o travessão, mas não conseguiu evitar a segunda vitória do Palmeiras.

Duas jogadoras de futebol disputam a bola em campo molhado pela chuva. Uma, de camisa azul e shorts pretos, tenta driblar a outra, de camisa e shorts brancos, que estende a perna para interceptar a jogada. A bola está no chão, entre elas.
Tainá Maranhão disputa sua primeira Libertadores Feminina pelo Palmeiras. (Staff Images/Conmebol) (Staff Images/Conmebol/Divulgação)

Brena e Bia Zaneratto comandam reação alviverde

A atuação de Brena foi um dos principais destaques da vitória, não apenas pelo gol que colocou o Palmeiras em vantagem, mas também pela influência da meia na construção das jogadas ofensivas – o que já havia acontecido contra o Universitario, na estreia. Com liberdade para se aproximar da área e participar das combinações pelo setor central, a jogadora encontrou espaços na marcação argentina, distribuiu passes e apareceu em condições de finalizar, sendo responsável pela assistência para o primeiro gol de Bia Zaneratto e pela virada ainda no primeiro tempo.

Bia, por sua vez, demonstrou eficiência nas oportunidades que recebeu e foi decisiva em dois momentos importantes da partida, primeiro ao recolocar o Palmeiras no jogo e depois ao ampliar a vantagem no início da segunda etapa. A camisa 10 também participou da movimentação ofensiva pelas laterais e da construção de jogadas com Brena, formando uma associação que dificultou a organização defensiva do Belgrano e teve participação direta no resultado.

Duas jogadoras de futebol em campo. Uma de costas, com camisa 10, e outra sorrindo, com a língua para fora, vestindo uniforme branco e verde, em um estádio com cadeiras azuis ao fundo
Brena e Bia Zaneratto foram as melhores em campo contra o Belgrano, pela segunda rodada da Libertadores Feminina 2026. (Staff Images/Conmebol) (Staff Images/Conmebol/Divulgação)

Próximo jogo

classificado para as quartas de final, o Palmeiras encerra sua participação na fase de grupos da Libertadores Feminina na próxima quarta-feira (21), às 21h, contra o Independiente del Valle, do Equador. O confronto será importante para definir a posição final das Palestrinas no Grupo B e, consequentemente, o adversário que a equipe brasileira enfrentará na primeira fase eliminatória da competição.

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