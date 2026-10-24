Palmeiras enfrenta Santa Fe por vaga na semifinal da Libertadores Feminina
Vice-campeão da Libertadores Feminina em 2021 e 2024, Santa Fe busca nova final continental e tenta conquistar título inédito
Fundado em 1941, o Independiente Santa Fe é um dos clubes mais tradicionais da Colômbia, mas sua equipe feminina foi criada apenas em 2016, por meio de uma parceria com o projeto Future Soccer. A estrutura rapidamente apresentou resultados, já que as Leonas conquistaram, de maneira invicta, a primeira edição da Liga Profissional Feminina da Colômbia, em 2017, e se consolidaram entre as principais forças do país.
Santa Fe busca primeiro título continental
O Santa Fe tem três títulos colombianos, conquistados em 2017, 2020 e 2023, além de dois vice-campeonatos da Libertadores Feminina, em 2021 e 2024. Nas duas decisões continentais, as colombianas foram derrotadas pelo Corinthians por 2 a 0, resultados que mantêm o clube na busca por uma conquista inédita.
Em 2026, a equipe voltou a disputar o título nacional, mas terminou com o vice-campeonato após enfrentar o Deportivo Cali na decisão. Sob o comando do venezuelano Omar Ramírez, treinador que está à frente do Santa Fe desde 2022, o clube mantém uma base competitiva e chega ao confronto com o Palmeiras buscando alcançar mais uma semifinal continental.
A campanha do Santa Fe na Libertadores
O Santa Fe iniciou a fase de grupos com duas vitórias consecutivas, ambas de virada e decididas nos minutos finais. Na estreia, derrotou o Caracas por 3 a 2, com gols de Katherine Valbuena, Mariana Zamorano e Andrea Pérez, responsável por garantir o resultado nos acréscimos do segundo tempo.
Na segunda rodada, as colombianas voltaram a demonstrar capacidade de reação ao vencer o Colo-Colo por 2 a 1, depois de sair atrás no placar. Mariana Zamorano marcou os dois gols da virada, incluindo uma cobrança de falta e o gol decisivo nos acréscimos, resultado que garantiu antecipadamente a classificação às quartas de final.
O Santa Fe encerrou sua participação no Grupo A com uma derrota por 5 a 1 para o Corinthians, terminando na segunda colocação da chave. Apesar do revés, a equipe avançou graças aos seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas.
Quem são os destaques do Santa Fe?
A meio-campista Mariana Zamorano é uma das principais referências ofensivas das colombianas nesta edição da Libertadores. Com três gols nas duas primeiras partidas, a jogadora mostrou capacidade de finalização em diferentes situações, especialmente nas bolas paradas, e teve participação decisiva na classificação antecipada.
O elenco também conta com a experiência da atacante venezuelana Ysaura Viso, que já participou de campanhas anteriores do Santa Fe, e da meio-campista Gabriela Huertas, integrante da equipe campeã colombiana em 2017. Outro nome importante é Andrea Pérez, defensora que marcou o gol da vitória sobre o Caracas e demonstrou a capacidade do time de encontrar soluções ofensivas com atletas de diferentes setores.
O Santa Fe é comandado pelo venezuelano Omar Ramírez, que está à frente da equipe desde 2022 e se tornou o primeiro treinador estrangeiro a conquistar o Campeonato Colombiano Feminino, em 2023. O técnico também levou as Leonas ao vice-campeonato da Libertadores de 2024 e à decisão nacional de 2026. Antes de chegar ao clube colombiano, Ramírez já havia disputado uma final continental, em 2016, com o Estudiantes de Guárico, da Venezuela.
Como chega o Palmeiras e onde assistir
O Palmeiras chega às quartas de final invicto e na liderança do Grupo B, com sete pontos, após vencer o Universitario por 1 a 0 e o Belgrano por 3 a 1, além de empatar com o Independiente Dragonas por 1 a 1. Bia Zaneratto, com três gols, e Brena Carolina, com dois, são as artilheiras da equipe na competição. O confronto com o Santa Fe será inédito na Libertadores Feminina.
A partida terá transmissão do sportv, NSports, CazéTV, Xsports, GOL Brasil, Sportv, Nosso Palestra, Pluto TV e TV Palmeiras, entre outras plataformas. Quem avançar enfrentará o vencedor de Corinthians e Independiente Dragonas na semifinal. Como o mata-mata é disputado em jogo único, um empate no tempo regulamentar levará a decisão diretamente para os pênaltis.