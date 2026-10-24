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Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Palmeiras enfrenta Santa Fe por vaga na semifinal da Libertadores Feminina

Vice-campeão da Libertadores Feminina em 2021 e 2024, Santa Fe busca nova final continental e tenta conquistar título inédito

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 12h11 | Atualizado em 24 out 2026, 12h14
Time de futebol feminino posando para foto em campo de estádio vazio, com arquibancadas vermelhas e pretas ao fundo. As jogadoras vestem uniformes vermelhos e brancos, algumas com medalhas, e uma segura um troféu. À frente, um banner branco com CONMEBOL LIBERTADORES FEMENINA e logotipos de patrocinadores.
Santa Fé disputa a Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/Conmebol) (Staff Images Woman/Conmebol/Divulgação)
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Palmeiras enfrenta Santa Fe por vaga na semifinal da Libertadores Feminina Priorize VEJA no Google
O Palmeiras enfrenta o Independiente Santa Fe, da Colômbia, neste sábado (24), às 17h (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador, pelas quartas de final da Libertadores Feminina de 2026. Em jogo único, as Palestrinas buscam uma vaga entre as quatro melhores equipes do continente diante de um adversário que acumula duas finais da competição e chegou à fase eliminatória após superar dificuldades na etapa de grupos.

Fundado em 1941, o Independiente Santa Fe é um dos clubes mais tradicionais da Colômbia, mas sua equipe feminina foi criada apenas em 2016, por meio de uma parceria com o projeto Future Soccer. A estrutura rapidamente apresentou resultados, que as Leonas conquistaram, de maneira invicta, a primeira edição da Liga Profissional Feminina da Colômbia, em 2017, e se consolidaram entre as principais forças do país.

Santa Fe busca primeiro título continental

O Santa Fe tem três títulos colombianos, conquistados em 2017, 2020 e 2023, além de dois vice-campeonatos da Libertadores Feminina, em 2021 e 2024. Nas duas decisões continentais, as colombianas foram derrotadas pelo Corinthians por 2 a 0, resultados que mantêm o clube na busca por uma conquista inédita.

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Em 2026, a equipe voltou a disputar o título nacional, mas terminou com o vice-campeonato após enfrentar o Deportivo Cali na decisão. Sob o comando do venezuelano Omar Ramírez, treinador que está à frente do Santa Fe desde 2022, o clube mantém uma base competitiva e chega ao confronto com o Palmeiras buscando alcançar mais uma semifinal continental.

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Duas jogadoras de futebol feminino em campo. Uma, de camisa vermelha e shorts brancos, domina a bola com o pé esquerdo, enquanto a outra, de camisa branca e shorts pretos, tenta marcá-la por trás. Ambas têm cabelos escuros presos e expressões concentradas.
Mariana Zamorano, jogadora do Santa Fe. (Staff Images Woman/Conmebol) (Staff Images Woman/Conmebol/Divulgação)

A campanha do Santa Fe na Libertadores

O Santa Fe iniciou a fase de grupos com duas vitórias consecutivas, ambas de virada e decididas nos minutos finais. Na estreia, derrotou o Caracas por 3 a 2, com gols de Katherine Valbuena, Mariana Zamorano e Andrea Pérez, responsável por garantir o resultado nos acréscimos do segundo tempo.

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Na segunda rodada, as colombianas voltaram a demonstrar capacidade de reação ao vencer o Colo-Colo por 2 a 1, depois de sair atrás no placar. Mariana Zamorano marcou os dois gols da virada, incluindo uma cobrança de falta e o gol decisivo nos acréscimos, resultado que garantiu antecipadamente a classificação às quartas de final.

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O Santa Fe encerrou sua participação no Grupo A com uma derrota por 5 a 1 para o Corinthians, terminando na segunda colocação da chave. Apesar do revés, a equipe avançou graças aos seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas.

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Quem são os destaques do Santa Fe?

A meio-campista Mariana Zamorano é uma das principais referências ofensivas das colombianas nesta edição da Libertadores. Com três gols nas duas primeiras partidas, a jogadora mostrou capacidade de finalização em diferentes situações, especialmente nas bolas paradas, e teve participação decisiva na classificação antecipada.

O elenco também conta com a experiência da atacante venezuelana Ysaura Viso, que participou de campanhas anteriores do Santa Fe, e da meio-campista Gabriela Huertas, integrante da equipe campeã colombiana em 2017. Outro nome importante é Andrea Pérez, defensora que marcou o gol da vitória sobre o Caracas e demonstrou a capacidade do time de encontrar soluções ofensivas com atletas de diferentes setores.

O Santa Fe é comandado pelo venezuelano Omar Ramírez, que está à frente da equipe desde 2022 e se tornou o primeiro treinador estrangeiro a conquistar o Campeonato Colombiano Feminino, em 2023. O técnico também levou as Leonas ao vice-campeonato da Libertadores de 2024 e à decisão nacional de 2026. Antes de chegar ao clube colombiano, Ramírez havia disputado uma final continental, em 2016, com o Estudiantes de Guárico, da Venezuela.

Homem de pele parda, cabelo crespo curto e barba rala, vestindo camisa social preta e calça preta, gesticula com a boca aberta e expressão séria, braços estendidos para frente, em um campo de futebol
Omar Ramírez, treinador do Santa Fé. (Staff Images Woman/Conmebol) (Staff Images Woman/Conmebol/Divulgação)

Como chega o Palmeiras e onde assistir

O Palmeiras chega às quartas de final invicto e na liderança do Grupo B, com sete pontos, após vencer o Universitario por 1 a 0 e o Belgrano por 3 a 1, além de empatar com o Independiente Dragonas por 1 a 1. Bia Zaneratto, com três gols, e Brena Carolina, com dois, são as artilheiras da equipe na competição. O confronto com o Santa Fe será inédito na Libertadores Feminina.

A partida terá transmissão do sportv, NSports, CazéTV, Xsports, GOL Brasil, Sportv, Nosso Palestra, Pluto TV e TV Palmeiras, entre outras plataformas. Quem avançar enfrentará o vencedor de Corinthians e Independiente Dragonas na semifinal. Como o mata-mata é disputado em jogo único, um empate no tempo regulamentar levará a decisão diretamente para os pênaltis.

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Colômbia
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