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Esporte

Palmeiras domina Universitario, mas vence por placar magro na Libertadores

Palestrinas lideram o Grupo B e enfrentam o Belgrano na segunda rodada

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 13h14 | Atualizado em 16 out 2026, 13h23
Jogadoras de futebol feminino em campo, com uma atleta de camisa branca e número 27 desfocada em primeiro plano. Ao fundo, quatro jogadoras de uniforme azul, sendo que a central tem tatuagens no braço e leva a mão à boca, enquanto as outras caminham. Cadeiras azuis vazias da arquibancada aparecem no fundo
Brena marcou o gol da vitória palmeirense diante do Universitario. (Foto: Paloma Cassiano/Palmeiras/by Canon) (Paloma Cassiano/Palmeiras/by Canon/Divulgação)
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Palmeiras domina Universitario, mas vence por placar magro na Libertadores Priorize VEJA no Google
O Palmeiras estreou com vitória na Libertadores Feminina de 2026 ao superar o Universitario, do Peru, por 1 a 0, nesta quinta-feira (15), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador – que tem altitude de cerca de 2.500 metros. O gol de Brena, marcado aos 13 minutos do primeiro tempo, garantiu os primeiros três pontos das Palestrinas na competição, em uma partida marcada pelo domínio territorial da equipe brasileira, pela quantidade de oportunidades desperdiçadas e pela atuação da goleira Mia Shalit, responsável por impedir que a diferença no placar fosse maior.

Apesar do controle exercido durante praticamente toda a partida, o Palmeiras encontrou dificuldades para transformar sua superioridade em gols, especialmente pela falta de eficiência nas finalizações. A equipe comandada por Rosana Augusto conseguiu ocupar o campo ofensivo, pressionar a saída de bola adversária e criar oportunidades tanto em jogadas construídas quanto em recuperações no campo de ataque, mas também apresentou momentos de desorganização defensiva quando o Universitario conseguiu superar a primeira linha de pressão.

O cenário ficou evidente aos 34 minutos do segundo tempo, quando Oxandabarat apareceu cara a cara com Natascha na primeira oportunidade clara da equipe peruana. A goleira palmeirense fez uma defesa importante e evitou o empate.

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Com a vitória, o Palmeiras assumiu a liderança do Grupo B, com três pontos, beneficiado também pelo empate por 1 a 1 entre Independiente del Valle e Belgrano. Campeão da Libertadores em 2022 e vice-campeão em 2023, o clube busca o bicampeonato.

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Palmeiras controla o jogo, mas desperdiça oportunidades

Desde os primeiros minutos, o Palmeiras conseguiu estabelecer sua organização ofensiva no campo do Universitario, utilizando a circulação de bola no meio-campo e a movimentação das atacantes para encontrar espaços entre as linhas defensivas adversárias. A equipe brasileira partiu de uma estrutura com quatro defensoras e três meio-campistas, com Brena participando das ações de construção e chegando à área para finalizar.

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O gol saiu aos 12 minutos, depois de duas oportunidades desperdiçadas pela própria Brena, que conseguiu aproveitar o rebote após chance de Emily Assis e colocou o Palmeiras em vantagem. 

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Mesmo depois de abrir o placar, o Palmeiras manteve a iniciativa e encontrou espaços para ampliar. Emily desperdiçou uma oportunidade cara a cara com Shalit, enquanto Diany chegou a balançar as redes aos 26 minutos, mas o gol foi anulado após revisão do VAR por impedimento de Brena na origem da jogada.

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Na segunda etapa, o panorama permaneceu semelhante, mas o Palmeiras passou a encontrar ainda mais dificuldades para superar Mia Shalit. A goleira fez pelo menos três defesas importantes, enquanto a trave também impediu a ampliação do placar em duas oportunidades. Aos 23 minutos, Pati Maldaner acertou a trave em cobrança de pênalti e Andressinha teve bela tentativa de falta, mas a bola não entrou.

Jogadora de futebol com uniforme azul e faixa rosa no cabelo, dribla a bola com o pé direito em campo verde. Outras jogadoras desfocadas ao fundo.
Diany conduz bola na estreia do Palmeiras na Libertadores 2026. (Paloma Cassiano/Palmeiras/by Canon) (Paloma Cassiano/Palmeiras/by Canon/Divulgação)

Brena se destaca em formação sem Bia Zaneratto e Tainá Maranhão

Melhor jogadora em campo, Brena foi uma das principais responsáveis pela construção ofensiva do Palmeiras e marcou o gol que garantiu a vitória na estreia. A meio-campista participou da circulação de bola, apareceu em espaços próximos à área e conseguiu oferecer uma alternativa de finalização mesmo diante da concentração de defensoras do Universitario.

Rosana Augusto optou por iniciar a partida sem Bia Zaneratto e Tainá Maranhão, que chegaram ao Equador depois das demais companheiras por conta dos compromissos com a Seleção Brasileira durante a Data Fifa de outubro. A decisão preservou inicialmente as duas atacantes, que entraram no segundo tempo.

Sem elas, o Palmeiras apostou na movimentação de Emily, Gláucia e Diany, além das aproximações das meio-campistas, para criar situações de superioridade numérica no campo adversário. A equipe conseguiu produzir oportunidades, mas encontrou dificuldades para transformar o volume ofensivo em uma vantagem mais confortável.

A entrada de Bia Zaneratto ofereceu outra referência para o ataque palmeirense, enquanto Tainá Maranhão também passou a ser uma alternativa para aumentar a presença ofensiva da equipe. As mudanças permitiram que Rosana utilizasse diferentes características no setor, embora a dificuldade nas finalizações tenha permanecido.

Jogadora de futebol com uniforme azul, cabelo preso, fazendo um gesto de coração com as mãos no campo, com arquibancada azul ao fundo
Brena comemora gol na estreia do Palmeiras contra o Universitario, pela Libertadores 2026. (Paloma Cassiano/Palmeiras/by Canon) (Paloma Cassiano/Palmeiras/by Canon/Divulgação)

Mia Shalit impede goleada e se destaca

Se o Palmeiras conseguiu controlar a maior parte da partida, o Universitario contou com uma atuação decisiva de Mia Shalit para permanecer na disputa pelo resultado. A goleira peruana de 24 anos, que tem passagens pelo futebol universitários dos Estados Unidos, foi uma das principais personagens do confronto, especialmente pela capacidade de reduzir os espaços das atacantes adversárias nas situações de finalização.

Shalit demonstrou segurança nas saídas do gol e bom posicionamento para fechar os ângulos, principalmente nos confrontos individuais. Em uma das oportunidades mais claras do Palmeiras, Emily apareceu cara a cara com a goleira, mas não conseguiu converter a chance.

A atuação da arqueira também chamou atenção pela leitura das jogadas: em vez de permanecer exclusivamente sobre a linha, Shalit procurou diminuir a distância em relação às finalizadoras quando as atacantes brasileiras conseguiram entrar na área, reduzindo o espaço disponível para a conclusão.

No segundo tempo, quando o Palmeiras aumentou a pressão em busca do segundo gol, a goleira voltou a aparecer com defesas importantes e terminou como uma das principais responsáveis pela manutenção da diferença mínima no placar.

Goleira de futebol sorrindo, com auréola dourada e manto vermelho e dourado, segurando uma bola. O céu tem nuvens e bolas de futebol em chamas.
Imprensa peruana engrandece atuação de Mia Shalit, goleira do Universitario, contra o Palmeiras. (Reprodução/EsferaPlay) (Esfera Play/Reprodução)

Jogadora do Universitario passa mal e precisa de oxigênio

A partida também foi marcada por um momento de preocupação envolvendo a defensora Milagros Rolón, camisa 2 do Universitario, que passou mal aos 36 minutos do primeiro tempo e precisou receber atendimento médico ainda no gramado.

A lateral-direita apresentou dificuldades para respirar e recebeu auxílio com um cilindro de oxigênio, antes de deixar o campo de maca, utilizando uma máscara. O episódio ocorreu em Quito, cidade localizada a aproximadamente 2.850 metros acima do nível do mar, onde a altitude representa uma condição adicional para equipes que não estão habituadas a jogar nesse ambiente.

Após a partida, a assessoria do Universitario informou que a jogadora estava estável e havia sido encaminhada a uma clínica para exames complementares. “Já está estável. Saiu do estádio estável, nós a estabilizamos no tópico. Depois, foi para a clínica apenas para complementar os exames. Mas ela já estava fora de perigo”, informou o clube. A informação foi repassada pela assessoria do Universitario após contato da reportagem.

Palmeiras enfrenta Belgrano na segunda rodada

O Palmeiras volta a campo no domingo (18), às 17h (de Brasília), contra o Belgrano, da Argentina, novamente no Estádio Banco Guayaquil, pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores Feminina.

No mesmo dia, às 21h, Independiente del Valle e Universitario completam a rodada. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em jogo único. Com três pontos conquistados na estreia, o Palmeiras chega ao segundo compromisso na liderança da chave, enquanto o Belgrano soma um ponto após empatar com o Independiente del Valle por 1 a 1.

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