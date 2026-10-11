Palmeiras divulga inscritas na Libertadores Feminina sem Kate Tapia

O Palmeiras divulgou a lista de jogadoras inscritas para a disputa da Libertadores Feminina de 2026, em Quito, no Equador, com a ausência da goleira colombiana Kate Tapia. A atleta de 33 anos ficou fora da relação por questões disciplinares, conforme comunicado divulgado pelo clube neste domingo (11). A decisão ocorreu após a jogadora antecipar uma viagem à Colômbia para resolver problemas familiares, descumprindo a data de embarque previamente acordada com a diretoria.

De acordo com o Palmeiras, Tapia havia solicitado autorização para viajar ao país natal em razão de questões particulares envolvendo seu pai. O pedido foi aceito pela diretoria e pela comissão técnica, incluindo o preparador de goleiras, mas a atleta deixou o Brasil antes do período autorizado e não compareceu ao treinamento preparatório para o amistoso contra a Ferroviária, realizado no dia 3 de outubro.

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Em comunicado oficial, o clube justificou a ausência da goleira na competição continental e esclareceu que a medida não representa seu desligamento do elenco. A colombiana possui contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026 e segue vinculada à equipe principal.

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A decisão provocou críticas de torcedores nas redes sociais, especialmente após a publicação de um posicionamento da própria atleta, que apresentou sua versão dos acontecimentos e explicou as dificuldades familiares enfrentadas nos últimos meses. Parte das manifestações questionou a condução do episódio pelo clube e a decisão de deixá-la fora da Libertadores, considerando as circunstâncias pessoais relatadas pela jogadora.

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Kate Tapia se manifesta após ficar fora da Libertadores

Depois da divulgação da decisão do Palmeiras, Kate Tapia publicou uma carta aberta nas redes sociais, na qual detalhou os motivos que a levaram a antecipar sua viagem à Colômbia. A goleira afirmou que sua família enfrenta uma situação pessoal delicada há alguns meses e que a necessidade de estar próxima dos familiares acabou influenciando sua decisão.

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A colombiana também relatou ter comunicado previamente ao departamento de futebol sua intenção de viajar um dia antes do previsto, considerando a apresentação à seleção de seu país para a Data FIFA e a sequência de compromissos do Palmeiras até o encerramento da temporada.

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Em um dos trechos mais contundentes, Tapia lamentou a maneira como soube que não participaria da Libertadores, afirmando que recebeu a informação por meio de uma mensagem no grupo da equipe, sem uma conversa individual anterior.

Confira a nota da goleira na íntegra:

COMUNICADO — A QUEM SEMPRE CAMINHOU COMIGO 💚 Depois de quatro anos defendendo com muito orgulho as cores do Palmeiras, hoje quero falar com vocês não apenas como futebolista, mas como Luz Katherine Tapia, a pessoa que existe por trás da goleira. Há alguns meses, minha família enfrenta uma situação pessoal muito difícil, que tem afetado profundamente minha tranquilidade e meu bem-estar emocional. Por isso, chegou um momento em que senti que precisava estar com eles. Antes de viajar para a Colômbia, comuniquei ao clube, através da direção esportiva, a situação que estava vivendo e o meu desejo de antecipar em um dia a minha viagem para poder me reunir com minha família antes de me apresentar à Seleção da Colômbia para a data FIFA, considerando também a intensa sequência de compromissos do Palmeiras nos próximos meses até o final do ano. Sempre fui consciente de que minha decisão poderia ter consequências e as assumi com responsabilidade. Em nenhum momento foi minha intenção desrespeitar minhas companheiras, a comissão técnica ou o Palmeiras. O que mais me entristeceu foi ter sido informada, após quatro anos de entrega, trabalho e compromisso, de que não faria parte da Copa Libertadores por meio de uma comunicação no grupo da equipe, sem ter tido previamente uma conversa pessoal. Respeito as decisões esportivas e as responsabilidades que fazem parte da vida profissional. Mas também acredito que, por trás de cada futebolista, existe uma pessoa, uma família e momentos difíceis que merecem ser ouvidos e compreendidos. Meu contrato com o Palmeiras segue vigente e meu compromisso profissional também. Às minhas companheiras, desejo de coração todo o sucesso nesta Copa Libertadores. Mesmo não podendo estar dentro de campo, estarei torcendo, apoiando e desejando o melhor para cada uma de vocês. À nossa torcida, muito obrigada por estes quatro anos de carinho, apoio e momentos inesquecíveis. Nada do que aconteceu muda o respeito e o amor com que sempre defendi esta camisa. Hoje tenho a tranquilidade de saber que, quando minha família precisou de mim, escolhi estar presente. Com respeito, gratidão e a tranquilidade de sempre ter dado o meu melhor. LUZ KATHERINE TAPIA 💚

Palmeiras leva duas goleiras e uma suplente para a Libertadores

Sem Kate Tapia, o Palmeiras inscreveu 23 atletas para a disputa da Libertadores Feminina, sendo 22 na lista principal e uma suplente. Para a posição de goleira, o clube relacionou Natascha, que utilizará a camisa 22, e Ravena, com a camisa 42. Tainá, de número 1, aparece como suplente.

Entre os nomes inscritos estão jogadoras experientes, como Poliana, Bia Zaneratto, Andressinha e Glaucia, além de atletas como Tainá Maranhão, Duda Santos, Ana Guzmán e Lorena Benítez. O elenco também conta com a colombiana Melanie Chirinos e a equatoriana Joselyn Espinales, ampliando as opções da equipe para a disputa continental. A ausência de Tapia, que defende o Palmeiras há quatro anos, representa uma mudança nas opções disponíveis para a posição durante a competição.

Confira a lista completa de inscritas do Palmeiras na Libertadores Feminina 2026

Goleiras

22 – Natascha

42 – Ravena

1 – Tainá (suplente)

Jogadoras de linha