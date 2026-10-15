Libertadores Feminina 2026: grupos, favoritos, formato e onde assistir

A Libertadores Feminina de 2026 começa nesta quinta-feira (15), em Quito (Equador), reunindo 16 clubes das dez associações nacionais filiadas à Conmebol, com três representantes brasileiros e uma disputa que se estenderá até 31 de outubro, quando será conhecido o novo campeão continental. Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro representam o Brasil em uma edição marcada pela presença de campeões tradicionais, pelo retorno de equipes que já chegaram às decisões e pela estreia de quatro clubes na competição.

Atual campeão, o Corinthians chega como principal referência do torneio, depois de conquistar as últimas três edições e ampliar para seis o número de títulos em sua história. As Brabas buscam o quarto troféu consecutivo e terão pela frente, ainda na primeira fase, adversários de tradição continental, como Colo-Colo e Independiente Santa Fe. O Palmeiras, campeão em 2022, retorna a Quito, cidade onde conquistou seu primeiro título sul-americano, enquanto o Cruzeiro disputará a Libertadores pela primeira vez.

Além dos brasileiros, Colo-Colo, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe aparecem entre os principais candidatos ao título. O clube chileno chega com uma sequência de conquistas nacionais sob o comando da brasileira Tatiele Silveira, o Deportivo Cali foi vice-campeão em 2025 e tenta transformar o domínio recente na Colômbia em uma campanha continental de destaque, e o Santa Fe aposta na experiência acumulada em duas finais diante do Corinthians.

A edição também terá quatro estreantes, Belgrano, Cruzeiro, Liga de Quito e Bolívar, além da presença de Independiente del Valle, atual tricampeão equatoriano, que tentará aproveitar o fator casa. Os jogos serão disputados nos estádios Banco Guayaquil e Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como Casa Blanca, ambos na região de Quito.

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Formato da Libertadores Feminina 2026

A Libertadores Feminina será disputada em duas etapas, com uma fase de grupos seguida pelos confrontos eliminatórios. Os 16 participantes foram divididos em quatro grupos de quatro equipes, que se enfrentarão em turno único, com três partidas para cada clube. Os dois melhores colocados de cada chave avançarão às quartas de final, quando começará o mata-mata, também realizado em jogos únicos.

A pontuação seguirá o sistema tradicional, com três pontos por vitória, um por empate e nenhum por derrota. Em caso de igualdade na classificação, o primeiro critério será o confronto direto entre as equipes empatadas, considerando pontos, saldo de gols e gols marcados nesses jogos. Se a igualdade persistir, serão analisados o saldo de gols geral, o número de gols marcados, a quantidade de cartões vermelhos e amarelos e, por último, um sorteio.

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Nas quartas de final, a líder do Grupo A enfrentará a segunda colocada do Grupo B, enquanto a primeira do Grupo B jogará contra a segunda do Grupo A. O mesmo cruzamento ocorrerá entre os grupos C e D, e as vencedoras avançarão às semifinais, que definirão as duas finalistas. Equipes do mesmo país poderão se enfrentar a partir das quartas de final.

Uma diferença importante em relação a outras competições é a ausência de prorrogação. Caso uma partida eliminatória termine empatada no tempo regulamentar, a classificação será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis, regra que também valerá para a final e a disputa do terceiro lugar.

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O regulamento permite a inscrição de até 23 jogadoras por equipe e estabelece que as atletas devem completar pelo menos 16 anos até 31 de dezembro de 2026. Cada delegação oficial terá ainda oito integrantes da comissão técnica, dos quais pelo menos dois deverão ser mulheres. Durante as partidas, serão permitidas cinco substituições em até três oportunidades, além das disposições específicas para casos de suspeita de concussão.

Uma jogadora ou integrante da comissão técnica que receber dois cartões amarelos, consecutivos ou alternados, ficará suspenso da partida seguinte. A contagem de cartões da fase de grupos será zerada para o mata-mata, mas eventuais suspensões acumuladas na última rodada deverão ser cumpridas nas quartas de final.

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Premiação da Libertadores Feminina

A Conmebol distribuirá US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 10,8 milhões) ao clube campeão da Libertadores Feminina de 2026, enquanto o vice-campeão receberá US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões) e o terceiro colocado terá direito a US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão). Além da premiação por desempenho, a entidade prevê o custeio de despesas com transporte, hospedagem, alimentação e seguro médico das delegações oficiais, compostas por até 23 jogadoras e oito integrantes da comissão técnica. Os valores estão previstos no regulamento da competição, que também determina a entrega de troféus e medalhas às três equipes mais bem colocadas.

Quais clubes disputam a Libertadores Feminina 2026?

A competição reúne representantes das dez associações sul-americanas, com três vagas para o Brasil, duas para Chile, Colômbia, Equador e Paraguai, além de uma para Argentina, Bolívia, Peru, Uruguai e Venezuela.

O regulamento estabelece dez vagas destinadas às associações nacionais, quatro adicionais distribuídas conforme o ranking histórico da Libertadores, uma reservada ao campeão de 2025 e outra ao país-sede. O Brasil lidera esse ranking, com 320 pontos, seguido por Colômbia, com 185, Chile, com 169, e Paraguai, com 135.

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Grupo A

Corinthians (Brasil)

Colo-Colo (Chile)

Caracas (Venezuela)

Independiente Santa Fe (Colômbia)

Grupo B

Independiente del Valle (Equador)

Belgrano (Argentina)

Universitario (Peru)

Palmeiras (Brasil)

Grupo C

Cruzeiro (Brasil)

Liga de Quito (Equador)

Bolívar (Bolívia)

Olimpia (Paraguai)

Grupo D

Deportivo Cali (Colômbia)

Libertad (Paraguai)

Nacional (Uruguai)

Universidad de Chile (Chile)

Como chegam os brasileiros e por que se classificaram?

Corinthians busca ampliar hegemonia continental

O Corinthians chega ao Equador com o objetivo de conquistar a Libertadores pela sétima vez e ampliar uma hegemonia construída ao longo dos últimos anos. Campeão das edições de 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025, o clube paulista disputa o torneio na condição de atual detentor do título, o que lhe garante uma vaga específica no sistema de classificação da Conmebol.

O retrospecto coloca as Brabas em uma posição de destaque, especialmente pela capacidade de competir em jogos eliminatórios e pela experiência acumulada em decisões internacionais. A equipe venceu as últimas três edições e, caso conquiste novamente o troféu, estabelecerá uma sequência de quatro títulos consecutivos. Vale destacar que as Brabas já estão garantidas para a Libertadores de 2027 por terem sido vice-campeãs brasileiras.

O primeiro desafio será diante do Colo-Colo, adversário que também conhece o caminho até o título continental. A estreia terá um componente brasileiro fora das quatro linhas, já que a equipe chilena é comandada por Tatiele Silveira.. O Grupo A ainda reserva um reencontro com o Independiente Santa Fe, derrotado pelas Brabas nas finais de 2021 e 2024, além do Caracas, que também já disputou uma decisão continental em 2014 e perdeu o título para o São José.

Palmeiras retorna à cidade onde conquistou a América

O Palmeiras disputará a Libertadores de 2026 com a possibilidade de conquistar seu segundo título continental e terá como cenário a cidade onde levantou a taça pela primeira vez. Em 2022, o clube paulista venceu o Boca Juniors por 4 a 1 na final disputada em Quito e conquistou um dos títulos mais importantes de sua história no futebol feminino.

A equipe garantiu sua classificação ao terminar o Brasileirão Feminino de 2025 com a terceira melhor campanha. Como o Corinthians, campeão brasileiro, também conquistou a Libertadores de 2025, uma vaga adicional ficou disponível para o Brasil e foi destinada às palestrinas.

Entre os principais nomes do elenco está Bia Zaneratto, que retornou ao Palmeiras em 2026 depois de duas temporadas no futebol dos Estados Unidos. A preparação para o torneio incluiu amistosos, entre eles o confronto com a Ferroviária, realizado em 3 de outubro, no Estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo (SP). O jogo contou com a presença da torcida palmeirense, mas o resultado não foi divulgado por acordo entre os clubes.

Uma das ausências será a goleira colombiana Kate Tapia, retirada da lista de inscritas por questões disciplinares. Segundo o Palmeiras, a atleta recebeu autorização para viajar à Colômbia por motivos familiares envolvendo o pai, mas embarcou antes da data combinada e deixou de comparecer ao treinamento preparatório para o amistoso contra a Ferroviária, realizado em 3 de outubro. O clube informou que a jogadora permanecerá no elenco, mas não disputará a competição continental. Outro nome que ficou de fora da lista final foi Ana Guzmán, que sofreu lesão na Data Fifa. Já Ingryd Lima e outras jogadoras não foram para o torneio por opção técnica.

O Palmeiras integra o Grupo B, ao lado de Independiente del Valle, Belgrano e Universitario, e estreia contra a equipe peruana nesta quinta-feira, 21h.

Cruzeiro disputa sua primeira Libertadores

O Cruzeiro será o único representante brasileiro estreante na Libertadores Feminina de 2026. A classificação foi conquistada com o vice-campeonato do Brasileirão Feminino de 2025, resultado que garantiu ao clube mineiro a oportunidade de disputar pela primeira vez o principal torneio de clubes da América do Sul.

O Cruzeiro tem muitas jogadoras no departamento médico. Segundo a última atualização, divulgada em 10 de outubro, não estavam à disposição: atacante Millene Fernandes, a meio-campista Gaby Soares, a atacante Ravenna, a zagueira Tainara, a lateral Laura Felipe e a zagueira Paloma Maciel, que se recuperam de cirurgia após ruptura do LCA; a atacante Leticia Ferreira, que se recupera de cirurgia após lesão na articulação acromio-clavicular do ombro direito; e a goleira Claudia, que se recupera de lesão muscular na coxa direita.

As Cabulosas integram o Grupo C, ao lado de Liga de Quito, Bolívar e Olimpia, em uma chave com três equipes estreantes. O primeiro compromisso será contra a LDU, adversária adaptada à altitude e que terá a vantagem de jogar em sua cidade.

Quem são os favoritos ao título?

Além dos três representantes brasileiros, Colo-Colo, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe chegam à Libertadores com argumentos esportivos para disputar as primeiras posições. O histórico recente, a regularidade nos campeonatos nacionais e a experiência em confrontos eliminatórios ajudam a explicar por que essas equipes aparecem entre as principais candidatas ao título.

Colo-Colo tenta repetir conquista de 2012

Campeão da Libertadores Feminina de 2012, o Colo-Colo chega à competição com um dos trabalhos mais consistentes do futebol sul-americano. A equipe é comandada desde 2023 pela brasileira Tatiele Silveira, que renovou seu contrato até 2028 e construiu uma sequência de resultados expressivos no campeonato chileno.

O clube conquistou o título nacional de 2025 com 31 vitórias em 31 partidas e mantém uma longa invencibilidade nas competições domésticas desde 2023. Em sua preparação mais recente, venceu o Deportes Iquique por 6 a 0 na partida de ida das quartas de final do campeonato chileno, com seis jogadoras diferentes marcando gols, demonstração da variedade de alternativas ofensivas do elenco.

Entre os destaques estão Yanara Aedo, Mary Valencia e Isidora Olave, além das brasileiras Camila Martins e Neném. A equipe alcançou as semifinais da Libertadores de 2025 e tentará superar essa campanha, começando justamente diante do Corinthians, antigo clube de Tatiele.

Deportivo Cali tenta transformar domínio colombiano em título continental

O Deportivo Cali chega à Libertadores depois de conquistar o Campeonato Colombiano Feminino pela terceira temporada consecutiva, alcançando o quarto título nacional de sua história. A equipe venceu o Independiente Santa Fe na decisão de setembro, por 7 a 4 no placar agregado, com triunfo por 4 a 2 na partida de volta.

A sequência de conquistas demonstra a regularidade do clube no cenário colombiano, enquanto a experiência internacional reforça sua condição de candidato ao título. O Deportivo Cali foi finalista da Libertadores de 2025, quando perdeu a decisão para o Corinthians nos pênaltis, e agora terá a oportunidade de disputar novamente o troféu.

A equipe integra o Grupo D, ao lado de Libertad, Nacional e Universidad de Chile, uma chave que reúne clubes com experiências distintas em competições continentais.

Independiente Santa Fe aposta em reforço ofensivo

Vice-campeão da Libertadores em 2021 e 2024, o Independiente Santa Fe retorna à competição com o objetivo de conquistar um título que escapou nas duas decisões disputadas contra o Corinthians. A equipe colombiana chega com experiência internacional e reforços para ampliar suas alternativas ofensivas.

A principal contratação destacada na preparação foi Manuela González, que chegou do Atlético Nacional depois de terminar a liga colombiana como artilheira, com 15 gols em 20 partidas.

As colombianas estão no Grupo A e enfrentarão Caracas, Colo-Colo e Corinthians. O reencontro com as Brabas acontecerá na última rodada, em uma partida que poderá ter influência direta na definição das vagas às quartas de final.

O que esperar dos outros participantes?

O Independiente del Valle terá a oportunidade de disputar a competição em casa depois de conquistar o terceiro título consecutivo da Superliga Feminina do Equador. Conhecida como Dragonas, a equipe venceu a Liga de Quito por 3 a 2 no placar agregado da final nacional e tentará utilizar o conhecimento das condições locais para construir uma campanha continental de destaque.

O Belgrano será o único representante argentino e disputará sua primeira Libertadores Feminina. Comandado por Mariana Sánchez, o clube de Córdoba garantiu a classificação ao conquistar o Troféu de Campeãs de 2025 e fará sua estreia contra o Independiente del Valle, em um confronto com as atuais campeãs do país-sede.

O Universitario chega como representante peruano e utilizou um amistoso internacional contra a Universidad de Chile como parte da preparação. Na partida disputada em 6 de outubro, em Santiago, a equipe chegou a abrir o placar e posteriormente empatou o confronto em 2 a 2, mas acabou derrotada por 5 a 2. A estreia será contra o Palmeiras, antes dos compromissos diante de Independiente del Valle e Belgrano.

No Grupo C, a Liga de Quito terá sua primeira participação na Libertadores depois do vice-campeonato equatoriano, enquanto o Bolívar estreia após conquistar o primeiro título de sua história na Liga Nacional Feminina da Bolívia. O Olimpia, por sua vez, será a equipe mais experiente da chave e chega como campeão paraguaio de 2026, título confirmado antecipadamente com uma vitória por 3 a 0 sobre o Recoleta.

O Grupo D também reúne o Libertad, vice-campeão paraguaio, o Nacional, do Uruguai, e a Universidad de Chile. O clube uruguaio disputará sua oitava Libertadores, a maior quantidade de participações entre as equipes de seu país, e chega sob o comando de Diego Testas, depois de conquistar os títulos nacionais de 2024 e 2025.

A Universidad de Chile, por sua vez, avançou às semifinais do campeonato nacional e venceu o Universitario por 5 a 2 no amistoso preparatório, com dois gols de Gisela Pino e outros dois de Franchesca Caniguán, jogadoras que chegam como referências ofensivas para a disputa continental.

Onde serão disputados os jogos e como comprar ingressos

A Libertadores Feminina de 2026 será realizada em Quito, capital do Equador, localizada a aproximadamente 2.850 metros de altitude. A fase de grupos terá partidas em dois estádios: o Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca, casa da Liga de Quito, e o Banco Guayaquil, utilizado pelo Independiente del Valle. Os dois locais receberão jogos das quatro chaves ao longo da primeira fase.

Os ingressos para acompanhar a competição presencialmente estão disponíveis na plataforma Smarticket, onde o público poderá consultar os confrontos, setores e valores disponíveis. A compra pode ser realizada pelo endereço https://www.smarticket.ec/companies/libertadores-femenina.

Onde assistir à Libertadores Feminina 2026

A Libertadores Feminina terá transmissão no Brasil por diferentes emissoras e plataformas digitais, com opções de acesso gratuito e por assinatura. Entre os veículos anunciados para a cobertura estão sportv, NSports, CazéTV, Xsports, UOL, Gol Brasil, Pluto TV, TV Palmeiras e Meu Timão, com disponibilidade variável conforme o confronto.

A Pluto TV anunciou a exibição gratuita de 20 partidas, incluindo todos os jogos de Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro na fase de grupos, além das quartas de final, semifinais, disputa do terceiro lugar e decisão. O UOL também anunciou cobertura dos 32 confrontos da competição por meio de suas plataformas, incluindo Canal UOL, UOL Play e YouTube do UOL Esporte. O sportv transmitirá jogos dos representantes brasileiros.

Arbitragem da Libertadores Feminina 2026

A Conmebol divulgou em 1º de outubro a relação de profissionais convocadas para trabalhar na Libertadores Feminina de 2026. A lista reúne árbitras e assistentes das dez associações nacionais sul-americanas, além de representantes da Uefa, em uma iniciativa de intercâmbio entre as confederações.

O Brasil terá quatro profissionais na competição: Charly Straub e Daiane Muniz, convocadas para atuar como árbitras principais ou de vídeo, e Neuza Back e Fabrini Bevilaqua, designadas para a função de assistentes. A arbitragem contará também com profissionais experientes de Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai. Confira lista: