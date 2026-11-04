Inter abre vantagem, e Bahia e Flamengo empatam na Copa do Brasil Feminina

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

Os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil Feminina foram disputados nesta terça (3) e quarta-feira (4), com resultados distintos nos confrontos que definirão os finalistas da competição. Enquanto Bahia e Flamengo empataram sem gols na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Internacional aproveitou o mando de campo no Beira-Rio, em Porto Alegre, para vencer o Red Bull Bragantino por 3 a 1 e abrir vantagem na disputa pela classificação.

Bahia e Flamengo empatam em jogo marcado por expulsões

Bahia e Flamengo ficaram no 0 a 0 na terça-feira (3), em uma partida que, apesar da ausência de gols, teve boas oportunidades para os dois lados e terminou marcada pelas expulsões do técnico Felipe Freitas e da zagueira Tchula, ambos da equipe baiana.

O Flamengo acertou a trave com Laysa aos 15 minutos do primeiro tempo, enquanto o Bahia respondeu com uma finalização de Roque no travessão, aos 32. Ainda na etapa inicial, Felipe Freitas recebeu cartão vermelho por reclamação.

No segundo tempo, as Mulheres de Aço criaram oportunidades com Vilma e Maia, mas não conseguiram abrir o placar. Aos 44 minutos, Tchula foi expulsa após entrada dura em Djeni, que deixou o campo lesionada, fazendo com que o Flamengo também terminasse com dez jogadoras.

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A decisão da vaga será no sábado (7), às 21h30, no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Quem vencer avança à final, enquanto um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

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Internacional vence Bragantino e abre vantagem

O Internacional venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1 nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio, com gols de Valéria Cantuário, Lelê e Sole Jaimes. Camila Ambrózio descontou para as visitantes.

As Gurias Coloradas construíram a vantagem ainda no primeiro tempo, com Valéria aproveitando uma saída equivocada da goleira Karol Alves e Lelê ampliando após cruzamento de Júlia Bianchi. Na etapa final, Sole Jaimes converteu um pênalti e marcou o terceiro, enquanto Miriã desperdiçou uma cobrança para o Bragantino antes de Camila Ambrózio diminuir nos acréscimos.

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O confronto de volta será no domingo (8), às 11h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Internacional avança com vitória, empate ou derrota por um gol, enquanto o Bragantino precisa vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis ou por três para se classificar diretamente.