Heroína improvável, Gi Fernandes põe Corinthians na final da Libertadores

QUITO, EQUADOR – O Corinthians está em mais uma final da Libertadores Feminina e buscará o sétimo título. Nesta quarta-feira (28), as Brabas venceram o Santa Fe por 2 a 1, de virada, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, e garantiram a oportunidade de disputar o quarto título continental consecutivo. Letícia Monteiro e Gi Fernandes marcaram os gols da equipe brasileira, enquanto Garavito balançou as redes para as colombianas.

Em uma partida marcada por dificuldades na construção ofensiva, pouca intensidade e erros dos dois lados, o Corinthians encontrou no banco de reservas a solução para um confronto que esteve longe de apresentar o melhor futebol da equipe.

Gi Fernandes saiu do banco de reservas para assumir o protagonismo na classificação do Corinthians à final da Libertadores Feminina. A lateral mostrou oportunismo ao aproveitar uma falha defensiva do Santa Fe e marcar o gol da virada aos 30 minutos do segundo tempo, em um momento no qual a equipe brasileira encontrava dificuldades para se impor. Considerada uma atleta de grande potencial e com passagens pela Seleção Brasileira, Gi viveu uma temporada marcada por oscilações de desempenho, mas encontrou justamente na semifinal continental o momento de marcar seu primeiro gol no ano, transformando uma participação individual decisiva no momento mais importante da campanha corintiana até aqui.

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Primeiro tempo abaixo do esperado

O Corinthians começou a partida sem conseguir transformar o favoritismo em domínio dentro de campo. Embora tenha criado a primeira grande oportunidade aos dez minutos, quando Duda Sampaio acertou o travessão em finalização de fora da área, a equipe apresentou dificuldades para acelerar a circulação da bola, encontrar espaços entre as linhas adversárias e dar continuidade às jogadas ofensivas. O Santa Fe, por sua vez, conseguiu equilibrar o confronto e explorar situações nas quais a defesa corintiana ofereceu espaços.

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Aos 30 minutos, as colombianas aproveitaram um lançamento da defesa que terminou nos pés de Garavito. A atacante venceu o confronto individual com Lelê e abriu o placar. O gol obrigou as Brabas a reagirem, mas o empate veio mais pela capacidade individual de resolução do que por uma mudança significativa no desempenho coletivo. Aos 36 minutos, Letícia Monteiro aproveitou uma sobra na entrada da área e finalizou com precisão para deixar tudo igual antes do intervalo.

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Gi Fernandes faz o gol corintiano

O desempenho do Corinthians na primeira etapa não convenceu e, por volta de 30 minutos, Emily Lima colocou Gi Fernandes e Gabi Zanotti para aquecer. No segundo tempo, promoveu a entrada das duas.

O segundo tempo também esteve distante de apresentar um Corinthians dominante. O Santa Fe voltou a encontrar espaços e criou oportunidades importantes para recuperar a vantagem, especialmente com Zamorano, que exigiu uma grande defesa de Lelê logo aos quatro minutos.

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Ibargüen e Manu González também desperdiçaram chances, esta última dentro da pequena área, em um momento no qual as colombianas poderiam ter colocado as brasileiras em situação ainda mais complicada. Foi nesse cenário que Gi Fernandes apareceu para mudar o resultado: aos 30 minutos, a jogadora aproveitou uma falha de Cristina Motta dentro da área e finalizou para colocar o Corinthians à frente.

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Corinthians busca mais um título da Libertadores

Maior campeão da história da Libertadores Feminina, o Corinthians disputará mais uma decisão no sábado (31), contra o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Olimpia, do Paraguai, que se enfrentam logo mais, 21h. A equipe brasileira conquistou o torneio em 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025 e agora tenta alcançar o sétimo título continental, além de ampliar para quatro a sequência de conquistas consecutivas.