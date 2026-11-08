Flamengo e Internacional disputam título da Copa do Brasil Feminina 2026

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

A Copa do Brasil Feminina de 2026 terá uma final entre Flamengo e Internacional. As equipes confirmaram suas classificações neste fim de semana, após eliminarem Bahia e Red Bull Bragantino, respectivamente, e agora se preparam para disputar o título nacional em dois jogos, marcados para os dias 11 e 15 de novembro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará, nesta segunda-feira (9), às 12h, o sorteio que definirá os mandos de campo da decisão.

Pela primeira vez, a equipe feminina do Flamengo disputará a final da Copa do Brasil, competição que voltou ao calendário nacional na temporada passada. O clube também retorna à disputa de um título nacional depois de dez anos, desde a conquista do Brasileirão Feminino de 2016.

O Internacional, por sua vez, chega à decisão depois de uma semifinal marcada pela reação do adversário e pela classificação nas cobranças de pênaltis. As Gurias Coloradas haviam construído uma vantagem de dois gols no primeiro confronto, mas precisaram superar o Bragantino nas penalidades para garantir a vaga.

Flamengo supera o Bahia no Rio de Janeiro

O Flamengo confirmou sua classificação na noite de sábado (7), ao vencer o Bahia por 3 a 2 no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Depois do empate sem gols na partida de ida, disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, a equipe comandada por Celso Silva precisava de uma vitória simples para avançar.

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O Rubro-Negro abriu o placar logo aos quatro minutos, com a zagueira Núbia, que aproveitou uma falha da goleira Yanne, que estava adiantada. O Bahia reagiu e empatou aos 36 minutos, quando Cássia converteu uma cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, o Flamengo voltou a assumir a liderança do marcador logo aos três minutos, com Fernanda, e passou a controlar melhor as ações ofensivas do adversário. Aos 38, a paraguaia Fabiola Sandoval ampliou a vantagem, deixando a classificação encaminhada.

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O Bahia ainda diminuiu aos 42 minutos, com Ellen Santana, após falha da goleira Vivi Holzel, mas não conseguiu evitar a eliminação. Com a vitória, o Flamengo garantiu sua primeira participação em uma final de Copa do Brasil Feminina e manteve vivo o objetivo de encerrar a temporada com um título nacional.

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Internacional perde vantagem, mas elimina Bragantino nos pênaltis

A classificação do Internacional aconteceu neste domingo (8), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Depois de vencer o jogo de ida por 3 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre, a equipe comandada por Fred Constantino foi derrotada por 2 a 0 pelo Red Bull Bragantino no tempo regulamentar, mas conseguiu avançar após vencer a disputa de pênaltis por 5 a 4.

O Bragantino precisava reverter a desvantagem construída no primeiro encontro e assumiu uma postura mais ofensiva, embora tenha encontrado dificuldades para criar oportunidades claras durante o primeiro tempo. Do lado do Bragantino, a melhor em campo foi a meia Mylena, ex-Inter. O Internacional, por sua vez, buscou administrar o resultado e explorar os contra-ataques, mas também produziu pouco ofensivamente.

Na segunda etapa, as alterações promovidas pelo técnico Humberto Simão deram mais força ao time paulista. Aos 29 minutos, Catarina foi agarrada por Valéria dentro da área, e a arbitragem assinalou pênalti. A capitã Mylena converteu a cobrança e abriu o placar.

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Dez minutos depois, Jé Soares aproveitou uma sobra de bola na área e marcou o segundo gol do Bragantino, igualando o placar agregado em 3 a 3 e levando a definição da vaga para os pênaltis. Nas cobranças, a goleira Gabi Barbieri foi decisiva ao defender a finalização de Rafa Mineira. Com cinco cobranças convertidas, o Internacional venceu por 5 a 4 e assegurou sua presença na decisão.

O Flamengo pode jogar no Maracanã?

Com a classificação inédita do Flamengo, a possibilidade de utilização do Maracanã em uma das partidas da decisão surge como alternativa para receber um público maior. O estádio não tem jogos de futebol programados entre os dias 9 e 15 de novembro, período que contempla as duas datas reservadas para a final da Copa do Brasil Feminina.

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O Maracanã receberá no sábado (14) a Corrida do Futebol Light – Edição Pelé, evento com provas de 4 km, 8 km, revezamento e corrida infantil. A programação está prevista para começar às 16h e contará com apresentações musicais entre 20h e 22h, na véspera da segunda partida da decisão.

A utilização do estádio para a final ainda é apenas uma possibilidade, sem confirmação ou indicação de negociação por parte do Flamengo. A disponibilidade da arena, por si só, não garante a realização do confronto, que dependeria de questões operacionais, logísticas e de um eventual acordo para a utilização do espaço.

O sorteio dos mandos de campo será realizado nesta segunda-feira (9), às 12h, na sede da CBF. A definição indicará se o Flamengo receberá o Internacional na quarta-feira (11) ou no domingo (15).

Internacional já utilizou o Beira-Rio na Copa do Brasil e deve voltar ao estádio

Do outro lado, o Internacional já utilizou o principal estádio do clube em compromissos do futebol feminino nesta temporada, incluindo o clássico contra o Grêmio, Atlético Mineiro e o primeiro confronto da semifinal da Copa do Brasil, diante do Red Bull Bragantino.

Na partida contra a equipe paulista, as Gurias Coloradas venceram por 3 a 1 e construíram a vantagem que acabou sendo fundamental para a classificação, mesmo após a derrota no confronto de volta.

A utilização do Beira-Rio também representaria a oportunidade de disputar uma decisão nacional em um estádio de maior capacidade, ampliando as possibilidades de presença da torcida colorada. A expectativa é de que o Internacional possa voltar a utilizar o estádio na final, embora a escolha do local ainda dependa de confirmação oficial do clube e da definição dos mandos de campo pela CBF.

Quando será a final da Copa do Brasil Feminina?

A decisão entre Flamengo e Internacional será disputada em dois jogos, com o título definido pelo placar agregado. Os horários e estádios ainda serão confirmados.

Sorteio dos mandos: segunda-feira, 9 de novembro, às 12h, na sede da CBF.

Jogo de ida: quarta-feira, 11 de novembro, horário e local a definir.

Jogo de volta: domingo, 15 de novembro, horário e local a definir.