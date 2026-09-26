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Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Fifa conclui novas inspeções nos estádios da Copa do Mundo de 2027

Estádios ficarão sob uso exclusivo 14 dias antes da primeira partida da Copa do Mundo Feminina

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 10h00
Um grande grupo de pessoas, a maioria vestindo jaquetas azuis ou roxas, posa para uma foto no campo de futebol de um estádio, com as arquibancadas brancas e vazias ao fundo. Algumas pessoas estão sentadas na frente, outras em pé, e uma pessoa acena. O gramado verde do campo se estende até as arquibancadas, que exibem a frase TIME DO POVO JOGAI POR NÓS no topo
Equipe da Fifa visita Neo Química Arena, estádio que receberá jogos da Copa do Mundo de 2027. (FIFA Women's World Cup 2027/Divulgação)
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Fifa conclui novas inspeções nos estádios da Copa do Mundo de 2027 Priorizar nos meus resultados Google

A Fifa concluiu a terceira rodada de inspeções nos oito estádios que receberão jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil. Durante dez dias, mais de 100 profissionais, entre funcionários e fornecedores da entidade, participaram das visitas técnicas às arenas escolhidas para o torneio.

A comitiva passou por Beira-Rio, em Porto Alegre, Maracanã, no Rio de Janeiro, Mineirão, em Belo Horizonte, Estádio Nacional, em Brasília, Arena Itaquera, em São Paulo, Castelão, em Fortaleza, Fonte Nova, em Salvador, e Arena de Pernambuco, em Recife.

As inspeções fazem parte do planejamento operacional para o Mundial. A Fifa realiza visitas aos estádios brasileiros desde 2024, quando ainda avaliava as 12 cidades candidatas a receber partidas. Com a definição das oito sedes e a divulgação do calendário de jogos, em agosto deste ano, o trabalho passou a incluir detalhes específicos da operação em cada local.

“Para garantir uma experiência de alto nível durante toda a competição, a Fifa faz um planejamento específico para cada cidade-sede, já que cada estádio possui características únicas”, afirmou Rhiannon Martin, chefe do Departamento da Copa do Mundo Feminina da Fifa.

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Segundo a entidade, as equipes trabalham agora em questões como operação dos estádios, centros de treinamento das seleções e da arbitragem, transporte, segurança, infraestrutura e experiência dos torcedores.

Estádio de futebol lotado com torcedores vestindo amarelo, gramado verde e telão exibindo imagens de jogo. O teto do estádio tem iluminação verde e o céu está nublado

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Estádios terão período de uso exclusivo

Um dos pontos definidos para a operação é o período de uso exclusivo das arenas. A Fifa assumirá cada estádio 14 dias antes da primeira partida prevista para o local. O intervalo será utilizado para os últimos trabalhos de montagem, adequações e preparação operacional.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 terá 32 seleções e 64 partidas. Cada um dos oito estádios receberá pelo menos sete jogos, sendo no mínimo seis pela fase de grupos e um pelo mata-mata.

A distribuição das partidas entre as arenas será conhecida após o sorteio final da competição, marcado para 11 de dezembro de 2026, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

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“Em cada visita, nos atualizamos em relação aos requisitos da Fifa, fazemos ajustes para adaptá-los às nossas operações e garantimos que se encaixem na estrutura existente do estádio”, explicou Thiago Jannuzzi, diretor executivo de operações da FIFA27, subsidiária local responsável pela organização.

Segundo Jannuzzi, as inspeções também permitem reunir as diferentes áreas envolvidas no Mundial para testar fluxos e buscar soluções de infraestrutura antes do início da competição. A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho. Esta será a décima edição do torneio e a primeira realizada na América do Sul.

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Estádios da Copa do Mundo Feminina no Brasil

O Maracanã, no Rio de Janeiro, receberá nove partidas, incluindo a abertura e a final, além de cinco jogos da fase de grupos, uma partida das quartas de final e uma semifinal. A Neo Química Arena, em São Paulo, receberá dez jogos, maior número entre as sedes, com seis na fase de grupos, um nas oitavas, um nas quartas, uma semifinal e a disputa pelo terceiro lugar. O Castelão, em Fortaleza, terá nove partidas, enquanto o Mineirão, em Belo Horizonte, receberá oito. Arena de Pernambuco, Fonte Nova, Mané Garrincha e Beira-Rio terão sete jogos cada, sendo seis pela fase de grupos e um pelas oitavas de final.

Os oito estádios da Copa do Mundo Feminina de 2027 são:

  • Estádio Mineirão — Belo Horizonte (MG)
  • Estádio Nacional — Brasília (DF)
  • Arena Castelão — Fortaleza (CE)
  • Estádio Beira-Rio — Porto Alegre (RS)
  • Arena de Pernambuco — Recife (PE)
  • Estádio do Maracanã — Rio de Janeiro (RJ)
  • Arena Fonte Nova — Salvador (BA)
  • Arena Itaquera — São Paulo (SP)
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Copa do Mundo Feminina 2027
Futebol Feminino
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