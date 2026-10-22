Fifa amplia recursos para Copa e define detalhes do Mundial Feminino 2028

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (22) que os Estados Unidos serão a sede da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Feminina, marcada para acontecer entre 5 e 30 de janeiro de 2028. A competição reunirá 19 equipes das seis confederações continentais e já tem sete participantes confirmados, incluindo o Corinthians, representante brasileiro que garantiu uma das vagas destinadas à América do Sul.

A decisão foi aprovada pelo Bureau do Conselho da Fifa, que também estabeleceu novos critérios de classificação para o torneio e anunciou mudanças na distribuição de recursos financeiros para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. As medidas incluem aumento dos valores destinados à preparação das seleções, ampliação dos pagamentos garantidos às jogadoras e benefícios financeiros aos clubes.

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Corinthians está entre os sete primeiros classificados ao Mundial

O Corinthians é um dos sete clubes que já garantiram participação na edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes Feminina. A classificação considera o desempenho nas principais competições continentais entre as temporadas encerradas de 2024 a 2027, conforme os critérios aprovados pela Fifa.

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Além da equipe brasileira, estão confirmados Arsenal, da Inglaterra, Barcelona, da Espanha, América, do México, Gotham FC, dos Estados Unidos, Naegohyang, da Coreia do Norte, e Wuhan Jiangda, da China.

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Ao todo, serão 19 participantes, distribuídos entre as seis confederações continentais. A Europa terá o maior número de representantes, com seis equipes, enquanto América do Sul, América do Norte, Central e Caribe, África e Ásia terão três vagas cada. A Oceania contará com uma representante.

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A diretora de Futebol Feminino da Fifa, Sarai Bareman, afirmou que a escolha dos Estados Unidos considerou a experiência recente do país na organização de competições internacionais, a infraestrutura esportiva e o interesse pelo futebol feminino. Segundo Bareman, a entidade realizou uma avaliação para identificar a sede mais adequada à primeira edição do torneio, levando em consideração aspectos organizacionais, comerciais e esportivos.

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Confira os primeiros classificados:

Corinthians (Brasil)

Arsenal (Inglaterra)

Barcelona (Espanha)

América (México)

Gotham FC (Estados Unidos)

Naegohyang (Coreia do Norte)

Wuhan Jiangda (China)

Como será a classificação para o Mundial de Clubes Feminino

A Fifa também aprovou os princípios que determinarão a distribuição das vagas restantes para a competição. O modelo considera principalmente os resultados das principais competições continentais entre 2024 e 2027, combinados com rankings de clubes estabelecidos pelas confederações.

Na Europa, as campeãs da Champions League Feminina terão prioridade na classificação, enquanto as vagas adicionais serão preenchidas por meio de um ranking. Caso uma mesma equipe conquiste mais de uma edição da competição durante o período considerado, as vagas restantes também serão destinadas aos clubes mais bem posicionados nessa classificação.

A Uefa terá, como regra geral, um limite de duas equipes por país, com exceção dos casos em que mais de dois clubes da mesma federação nacional tenham conquistado o principal torneio continental no período.

Nas demais confederações, incluindo a Conmebol, as vagas serão destinadas aos clubes mais bem posicionados em um ranking elaborado a partir das equipes campeãs continentais. Se uma instituição conquistar mais de uma edição do torneio, as vagas adicionais serão preenchidas por classificação. Diferentemente da Europa, não haverá limite de participantes por país na América do Sul, África, Ásia, Concacaf e Oceania.

A Fifa trabalhará com as confederações para definir as metodologias dos rankings com base no mérito esportivo. Na Uefa e na Concacaf, serão utilizados os mecanismos de classificação já existentes para esta edição. Os critérios serão reavaliados depois da realização do Mundial de 2028.

Copa do Mundo Feminina de 2027 terá aumento na distribuição de recursos

Outra decisão anunciada pela Fifa envolve o financiamento da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, primeira sede sul-americana da história da competição. A entidade aprovou princípios para ampliar a distribuição de recursos financeiros entre jogadoras, federações nacionais e clubes, com o objetivo de aumentar o investimento na preparação das seleções e na profissionalização do futebol feminino.

Uma das principais mudanças será o aumento do valor destinado à preparação de cada associação nacional participante. As 32 seleções classificadas terão direito a US$ 2,5 milhões cada, mesmo valor previsto para as seleções masculinas participantes da Copa do Mundo de 2026. Com isso, a distribuição destinada exclusivamente à preparação das equipes poderá alcançar US$ 80 milhões, considerando as 32 participantes.

Segundo a Fifa, os recursos serão disponibilizados às federações antes de dezembro de 2026, permitindo que sejam utilizados no planejamento esportivo e logístico das seleções. A entidade também informou que as jogadoras participantes da Copa do Mundo Feminina de 2027 terão os mesmos níveis de serviços oferecidos aos atletas da edição masculina de 2026.

Além disso, eventuais excedentes financeiros gerados pela competição feminina serão destinados às federações participantes, com uma parcela específica reservada às jogadoras. O modelo também prevê melhorias nos pagamentos mínimos garantidos às atletas, no Programa de Benefícios aos Clubes e na distribuição de recursos às seleções que participarem das eliminatórias.

Os valores específicos dessas medidas ainda não foram divulgados e serão discutidos na próxima reunião do Conselho da Fifa, prevista para dezembro de 2026.

Copa das Campeãs Feminina terá semifinais em dias consecutivos

A Fifa também anunciou mudanças no calendário da Copa das Campeãs Feminina de 2027, competição que reúne as campeãs das seis confederações continentais nos anos em que não há Mundial de Clubes.

A fase final será realizada em Miami, nos Estados Unidos, no Nu Stadium, estádio do Inter Miami. As semifinais acontecerão em dias consecutivos, enquanto a disputa pelo terceiro lugar e a final serão realizadas em rodada dupla.

A primeira semifinal está marcada para 26 de janeiro de 2027, quando o América, do México, enfrentará a equipe classificada da segunda fase, que poderá representar a Ásia, a África ou a Oceania.

No dia seguinte, 27 de janeiro, o Barcelona enfrentará a equipe campeã da Libertadores Feminina de 2026, que está sendo disputada no Equador.

A final e a disputa pelo terceiro lugar acontecerão em 31 de janeiro, com horários ainda a serem definidos.

Confira o calendário da fase final:

26 de janeiro: América (México) x vencedor da segunda fase

27 de janeiro: Barcelona (Espanha) x campeão da Libertadores Feminina de 2026

31 de janeiro: disputa pelo terceiro lugar e final

A competição começará neste domingo (25), na China, com o confronto entre Naegohyang, da Coreia do Norte, e Auckland United, da Nova Zelândia, às 15h no horário local.