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Festival de futebol de várzea reunirá mais de 1.500 mulheres em São Paulo

Evento terá 96 equipes, partidas de futebol e futsal e programação cultural gratuita na Zona Sul da capital paulista

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 07h39
Jogadora de futebol feminina com cabelo ruivo preso e uniforme preto e amarelo chuta uma bola amarela em campo gramado, com árvores ao fundo
Liga Amadora de Futebol Feminino organiza torneio em São Paulo. (Divulgação) (./Divulgação)
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Festival de futebol de várzea reunirá mais de 1.500 mulheres em São Paulo Priorize VEJA no Google

O Parque Sete Campos, na Zona Sul de São Paulo, receberá no próximo dia 15 de novembro, domingo, a quarta edição do Festival de Futebol de Várzea Feminino, evento que reunirá mais de 1.500 mulheres e 96 equipes em um dia dedicado à valorização do futebol amador feminino. Organizado pela Liga Feminina de Futebol Amador, o festival terá entrada gratuita e acontecerá das 8h às 17h, com partidas e atividades abertas ao público.

Considerado pela organização o maior festival feminino de várzea do mundo, o encontro contará com quatro campos de futebol e duas quadras destinadas às disputas de futsal e futebol 7 (Fut7). A proposta é reunir jogadoras de diferentes equipes e comunidades, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também a integração entre mulheres que encontram no futebol um espaço de pertencimento, lazer e transformação social.

A iniciativa chega à quarta edição com o objetivo de ampliar a visibilidade das mulheres no futebol de várzea, ambiente historicamente associado à participação masculina. Além das partidas, a programação contará com atividades culturais, opções de alimentação e ações voltadas às crianças, permitindo que familiares e moradores da região também participem do evento.

O festival é resultado da mobilização coletiva, do trabalho voluntário de mulheres e do apoio de instituições parceiras. Segundo a organização, a proposta é fortalecer as comunidades e incentivar a ocupação dos espaços esportivos por meninas e mulheres, independentemente da idade ou do nível de experiência com a modalidade.

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Rifa solidária ajuda a financiar o festival

Para contribuir com os custos de realização do evento, a Liga Feminina de Futebol Amador também promove uma rifa solidária, com números vendidos a R$ 20. A iniciativa sorteará quatro chuteiras Nike, dos modelos Mercurial e Tiempo, nos tamanhos 35, 36, 37 e 38.

Os participantes poderão concorrer aos prêmios ou optar por destinar a eventual premiação a uma jogadora que necessite de chuteiras para continuar praticando futebol. O sorteio acontecerá no próprio dia 15 de novembro, com possibilidade de entrega dos produtos durante o festival ou pelos Correios.

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Toda a arrecadação será destinada à realização do encontro. As informações sobre a compra dos números estão disponíveis no perfil oficial da Liga Feminina de Futebol Amador no Instagram.

Serviço: IV Festival de Futebol de Várzea Feminino

  • Data: 15 de novembro de 2026 (domingo)
  • Horário: das 8h às 17h
  • Local: Parque Sete Campos, Zona Sul de São Paulo
  • Participantes: mais de 1.500 mulheres e 96 equipes
  • Modalidades: futebol, futsal e futebol 7
  • Entrada: gratuita e aberta ao público
  • Instagram: @ligafemininadefutebolamador
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Mulher sorridente com cabelo crespo, vestindo camisa de futebol preta e laranja, segura uma bola e aponta para a têmpora. Abaixo, duas jogadoras disputam a bola em campo de grama, com goleira e trave ao fundo.
Liga Amadora de Futebol Feminino organiza torneio em São Paulo. (Divulgação) (./Divulgação)
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Futebol Feminino
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