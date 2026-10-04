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Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Em tarde soberana, São Paulo conquista o Brasileirão Feminino no Morumbis

Tricolor Paulista confirmou o título sobre o Corinthians com empate por 1 a 1 e público recorde de 49.405 pessoas

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 10h28
Time de futebol feminino do São Paulo comemora título no campo, com fumaça branca e confetes. Jogadoras sorriem, algumas com medalhas, abraçadas e com os braços erguidos, junto a um mascote.
Festa do título do São Paulo diante do Corinthians no Brasileirão Feminino. (Miguel Schincariol / São Paulo FC/Divulgação)
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A final começou antes mesmo de as Soberanas pisarem no gramado do Morumbis. Na chegada do ônibus do São Paulo, a recepção da torcida já antecipava o que seria a tarde: sinalizadores, bandeiras, cantos e uma multidão esperando as jogadoras para acompanhá-las nos últimos metros antes da decisão. Era o primeiro retrato de uma relação que atravessaria todo o jogo, porque, quando a bola rolou, o Tricolor não estava sozinho na tentativa de transformar uma campanha — que começou sem o peso do favoritismo — em um título brasileiro.

Dentro do estádio, 49.405 pessoas completaram o cenário e estabeleceram um novo recorde de público em uma partida entre clubes do futebol feminino na América do Sul. O empate em 1 a 1 com o Corinthians, depois da vitória são-paulina por 2 a 1 no primeiro confronto, na Neo Química Arena, confirmou uma conquista que conecta diferentes momentos da história do futebol feminino do clube e encerrou uma campanha construída muito mais pelo crescimento ao longo da competição do que por qualquer expectativa carregada antes dela começar.

A história nacional do São Paulo no futebol feminino também passa por 1997, quando o principal torneio do país ainda era disputado em um formato diferente do atual Brasileirão Feminino e o clube contou com uma geração que reuniu nomes como Maravilha; Andréia Camargo, Kátia Cilene, Tânia Maranhão e Marisa; Elsilene, Cidinha, Karin, Formiga, Suzana e Sissi. Quase três décadas depois, em outro contexto para a modalidade, com uma competição estruturada em um modelo completamente diferente e diante de quase 50 mil pessoas no Morumbis, uma nova geração colocou o Tricolor novamente no topo nacional.

Mesmo podendo empatar depois da vantagem conquistada em Itaquera, o São Paulo não entrou disposto apenas a proteger o resultado. Embalado por um estádio que carregava desde a chegada do ônibus a atmosfera de decisão, o time começou melhor e encontrou o gol aos dez minutos, quando Bia Menezes recebeu pelo lado esquerdo da área e bateu forte para abrir o placar. A lateral, que precisou superar um período de recuperação de lesão antes de voltar a atuar em alto nível, escolheu justamente a final para colocar seu nome em um dos momentos mais importantes da campanha.

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O Corinthians respondeu rapidamente. Aos 18 minutos, Juliete pressionou a saída de bola de Carlinha, aproveitou o erro da goleira são-paulina e empatou a partida, devolvendo a tensão para uma decisão que ainda teria muitos capítulos. Cinco minutos depois, Giovanna Crivelari chegou a balançar as redes de cabeça, mas estava em posição de impedimento, enquanto o Corinthians crescia com a bola e encontrava oportunidades para ameaçar a vantagem construída pelo São Paulo no confronto.

A pressão aumentou no segundo tempo porque o Corinthians precisava de mais um gol para levar a decisão para os pênaltis. Jaque e Jhonson ameaçaram nos primeiros minutos, o São Paulo passou a encontrar dificuldades para sair de seu campo e, aos 19, a final chegou ao lance que poderia mudar completamente sua direção. Após revisão solicitada pelo VAR, a arbitragem marcou pênalti de Robinha em Érika e Gabi Zanotti assumiu a cobrança.

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Foi então que Carlinha mudou a própria história dentro da partida. Depois de ter se atrapalhado no lance que terminou no empate corintiano, a goleira escolheu o canto esquerdo, defendeu a cobrança de Zanotti e transformou um possível peso individual em uma das imagens mais importantes do título. A defesa manteve o resultado que interessava ao São Paulo e também mudou o ambiente no Morumbis, porque o time recuperou confiança, a arquibancada aumentou ainda mais o volume e o Corinthians passou a encontrar menos espaços.

Um São Paulo que encontrou diferentes protagonistas

Se o título foi resultado de uma construção coletiva, a decisão também sintetizou uma das características mais importantes do São Paulo durante a competição: a capacidade de encontrar diferentes protagonistas. Bia Menezes voltou de lesão e recuperou o alto nível até chegar à final marcando um dos gols mais importantes da temporada, enquanto Bruna Calderan, Tayla e Carol Gil deram sustentação a um sistema defensivo que precisou suportar períodos de pressão diante de um Corinthians obrigado a buscar o resultado.

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Karla Alves foi importante para dar equilíbrio ao meio-campo, Aline Milene fez bem a referência e Serrana colocou sua qualidade técnica a serviço de uma equipe que precisava saber o momento de acelerar e também o de respirar com a bola. Isa Guimarães fez novamente uma partida de muita presença, oferecendo movimentação, intensidade e alternativas no ataque, e Giovanna Crivelari, que já havia sido decisiva no primeiro confronto, voltou a incomodar a defesa corintiana e chegou a marcar no Morumbis, embora o gol tenha sido anulado por impedimento.

Time de futebol feminino do São Paulo posando no gramado do estádio, com a torcida ao fundo. As jogadoras vestem uniformes brancos com detalhes em preto e vermelho, e um banner roxo com a inscrição Brasileirão Feminino A1 está à frente delas. O céu está claro
São Paulo no Morumbis para final do Brasileirão Feminino. (Rubens Chiri/São Paulo FC e Miguel Schinariol/São Paulo FC) (Rubens Chiri/São Paulo FC e Miguel Schinariol/São Paulo FC/Divulgação)
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Thiago Viana e o conhecimento de quem viu esse time crescer

A conquista também passa necessariamente por Thiago Viana. Há muito tempo dentro do São Paulo, o treinador conhece profundamente a estrutura do clube e, principalmente, muitas das jogadoras que encontrou pelo caminho entre as categorias de formação e o elenco principal, um conhecimento que apareceu na maneira como conseguiu potencializar características diferentes e construir uma equipe competitiva.

Esse talvez seja um dos elementos que mais ajudam a explicar o campeão. O São Paulo cresceu enquanto a competição avançava, encontrou soluções caseiras e chegou à decisão contra justamente a principal referência nacional dos últimos anos. Venceu o Corinthians dentro da Neo Química Arena e, no Morumbis, mostrou que sabia sofrer sem perder completamente sua identidade, alternando momentos de pressão, resistência e controle até que não houvesse mais tempo no relógio.

Homem barbudo, de cabelo curto, vestindo camisa preta com o escudo do SPFC e o logo da New Balance, segurando um caderno e uma caneta, com um relógio no pulso esquerdo e uma aliança no dedo anelar direito, em um campo de futebol
Thiago Viana, treinador do São Paulo. (Rubens Chiri/São Paulo FC e Miguel Schinariol/São Paulo FC/Divulgação)
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Do ônibus à taça, uma festa que não terminou no Morumbis

Os minutos finais foram acompanhados como uma contagem regressiva coletiva. A torcida comemorava cortes, desarmes e bolas afastadas, enquanto cada interrupção aproximava o São Paulo da taça. Quando o último apito finalmente veio, aos 54 minutos do segundo tempo, a tensão acumulada durante toda a tarde desapareceu de uma vez e o Morumbis se transformou em festa.

Os 49.405 torcedores deram ao título uma dimensão que ultrapassou o resultado esportivo. Houve festa no gol de Bia Menezes, apreensão no empate de Juliete, silêncio antes da cobrança de Gabi Zanotti, explosão na defesa de Carlinha e uma arquibancada que permaneceu acompanhando as Soberanas até o fim, como havia feito desde a chegada do ônibus ao estádio.

E a celebração não terminou quando as jogadoras deixaram o gramado. Depois da conquista, a Torcida Independente preparou uma nova festa para receber as campeãs em sua sede, localizada em frente ao Morumbis, prolongando para além dos portões do estádio uma comemoração que havia começado horas antes, ainda na chegada da delegação.

Entre a recepção ao ônibus antes da partida e a festa das campeãs do outro lado da rua depois dela, houve 90 minutos de futebol, um gol de Bia Menezes, um pênalti defendido por Carlinha e quase 50 mil pessoas testemunhando a construção de uma tarde que dificilmente será esquecida no Morumbis.

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Futebol Feminino
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