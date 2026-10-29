🔥 A Black Friday começou! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Imagem Blog

Linha de Frente

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Cruzeiro supera Olimpia em jogo duro e vai à final da Libertadores

Equipe mineira vence por 1 a 0 e garante decisão brasileira contra o Corinthians

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 07h28
Jogadora de futebol feminina com cabelo escuro preso em rabo de cavalo, vestindo camisa azul de manga longa e shorts brancos, sorrindo e correndo em campo verde com fundo desfocado de arquibancada vermelha
Marília, artilheira do Cruzeiro no ano, marcou mais um gol, desta vez contra o Olímpia. (Staff Images Woman / CONMEBOL) (Staff Images Woman / CONMEBOL/Divulgação)
Continua após publicidade
Cruzeiro supera Olimpia em jogo duro e vai à final da Libertadores Priorize VEJA no Google

QUITO, EQUADOR – Os acréscimos pareciam intermináveis. No banco de reservas, a zagueira Vitória Calhau, substituída por Jonas Urias na reta final da partida, acompanhava os últimos minutos de pé, sem conseguir esconder a tensão de quem estava tão perto de fazer história. Dentro de campo, as jogadoras do Cruzeiro tentavam administrar a vantagem mínima diante de um Olimpia que insistia até o último instante. O futebol apresentado estava longe de encantar, mas, naquela altura, pouco importava. O que estava em jogo era a classificação inédita à final da Libertadores Feminina, conquistada com uma vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira (28), em Quito, no Equador.

Quando o apito final finalmente veio, a tensão deu lugar à emoção das Cabulosas, que celebraram a classificação histórica logo em sua primeira participação na competição continental. A comemoração tinha o peso de uma partida desgastante, marcada por disputas físicas, faltas duras e poucas oportunidades de gol, mas também a dimensão de um feito que coloca o Cruzeiro entre as duas melhores equipes da América do Sul.

Cruzeiro e Olímpia fazem jogo travado e Marília decide

Desde os primeiros minutos, as equipes encontraram dificuldades para construir jogadas, com o confronto concentrado nas disputas pelo meio-campo e constantemente interrompido por faltas. A intensidade das divididas também exigiu intervenções da arbitragem, que distribuiu cartões amarelos ao longo da partida, enquanto o Cruzeiro tentava encontrar espaços diante da marcação paraguaia.

A melhor oportunidade da primeira etapa saiu dos pés, ou melhor, da cabeça de Byanca Brasil, que aproveitou cruzamento de Gaby Rodríguez e finalizou para fora, aos 21 minutos. A chance, porém, foi uma exceção em um primeiro tempo de pouca criatividade, no qual as duas equipes tiveram dificuldades para transformar a disputa pela posse de bola em situações claras de gol.

Siga
Continua após a publicidade

O cenário mudou logo no início da segunda etapa. Aos quatro minutos, Byanca Brasil cobrou falta no travessão, e Marília, atenta ao rebote, apareceu para completar e colocar o Cruzeiro em vantagem.

Jogadora de futebol com cabelo preso, vestindo camisa azul e shorts brancos, ajoelhada na grama, sorrindo e apontando para frente com o punho cerrado
Marília comemora gol com o sinal de flecha. (Staff Images Woman / CONMEBOL) (Staff Images Woman / CONMEBOL/Divulgação)
Continua após a publicidade

A expulsão de Villalba, aos 27 minutos, após receber o segundo cartão amarelo por interromper um contra-ataque de Gisseli, deixou o Olimpia com uma jogadora a menos, mas nem mesmo a vantagem numérica foi suficiente para afastar o nervosismo das Cabulosas. O Cruzeiro não conseguiu aproveitar os espaços para ampliar o resultado e precisou sustentar a vantagem até os instantes finais.

Aos 48 minutos, Camila Rodrigues foi decisiva ao fazer uma defesa espetacular em cabeçada de Casco, impedindo o empate paraguaio quando a classificação parecia escapar por entre os dedos. Foi uma intervenção que valeu tanto quanto o gol de Marília e que ajudou a explicar a emoção das jogadoras após o encerramento da partida.

Continua após a publicidade

A imagem de Vitória Calhau acompanhando de pé os últimos lances sintetizava o sentimento de uma equipe inteira. Não houve uma atuação brilhante, tampouco uma classificação construída com facilidade, mas o Cruzeiro soube sobreviver a um confronto de enorme exigência física e emocional. Em uma competição de mata-mata, nem sempre o futebol mais vistoso é o que conduz às decisões, e as Cabulosas encontraram na resistência e na capacidade de suportar a pressão os caminhos para escrever um capítulo inédito de sua história.

Final brasileira: Cruzeiro enfrenta o Corinthians no sábado

A classificação do Cruzeiro garante uma decisão inteiramente brasileira na Libertadores Feminina de 2026. As Cabulosas enfrentarão o Corinthians, que venceu o Santa Fe por 2 a 1, de virada, na outra semifinal, também disputada nesta quarta-feira, e assegurou mais uma presença na decisão continental. 

Continua após a publicidade

A final será realizada no sábado (31), em Quito, no Equador, com horário ainda a ser divulgado pela Conmebol. Enquanto o Corinthians busca seu sétimo título da Libertadores Feminina e o quarto consecutivo, o Cruzeiro terá a oportunidade de conquistar a América logo em sua primeira participação no torneio. No mesmo dia, Olímpia e Santa Fe duelam pelo terceiro lugar.

Jogadoras de futebol do Cruzeiro, vestindo uniformes azuis e brancos, comemoram em campo, uma delas segurando a bandeira do time e outra jogando água para cima. O gramado verde e as arquibancadas vermelhas do estádio são visíveis ao fundo, sob iluminação noturna
Jogadoras do Cruzeiro comemoram classificação à final da Libertadores Feminina. (Gustavo Martins/ Cruzeiro) (Gustavo Martins/ Cruzeiro/Divulgação)
Publicidade
TAGS:
Cruzeiro
Futebol Feminino
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).