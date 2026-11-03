🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Imagem Blog

Linha de Frente

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Cruzeiro nos braços da torcida: Cabulosas celebram título histórico em BH

Torcedores as recepcionaram no desembarque em Confins e celebraram o título inédito do Cruzeiro com desfile em carro aberto pela capital mineira

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 12h29 | Atualizado em 3 nov 2026, 12h31
Mulher com óculos escuros e cabelo preso ergue um troféu prateado com base marrom, celebrando em um ônibus aberto. Uma bandeira colorida aparece à esquerda, e uma multidão de torcedores em azul vibra ao fundo, sob árvores e céu claro
Torcida do Cruzeiro faz festa em Belo Horizonte após conquista da Libertadores Feminina.  (Gustavo Martins/Cruzeiro/Divulgação)
Continua após publicidade
Cruzeiro nos braços da torcida: Cabulosas celebram título histórico em BH Priorize VEJA no Google

O Cruzeiro voltou para casa em clima de festa após conquistar o primeiro título da Libertadores Feminina de sua história. Na manhã desta segunda-feira (2), as Cabulosas foram recebidas por torcedores no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, que se reuniram para celebrar a conquista continental. A comemoração se estendeu pelas ruas da capital mineira, com direito a desfile em carro aberto e homenagens às campeãs.

A delegação desembarcou antes das 7h, após viagem do Equador com escala no Panamá. No aeroporto, os torcedores aguardavam as atletas com bandeiras, instrumentos musicais, sinalizadores e gritos de campeão. As jogadoras, ainda com as medalhas no pescoço, participaram da festa e retribuíram o carinho dos cruzeirenses. Durante a comemoração, as jogadoras do Cruzeiro também aproveitaram para provocar o Corinthians, adversário derrotado na final.

Um dos principais nomes da conquista, Byanca Brasil foi carregada nos ombros pelos torcedores enquanto erguia a taça da Libertadores. A camisa 10 terminou a competição como artilheira, com seis gols, e foi uma das atletas mais celebradas durante a recepção.

Jogadora de futebol feminina sorridente, com boné azul e tranças, erguendo um troféu prateado enquanto é carregada nos ombros de um torcedor em meio a uma multidão celebrando
Byanca Brasil carrega taça da Libertadores Feminina 2026. (Gustavo Martins/ Cruzeiro/Divulgação)
Continua após a publicidade

Desfile em carro aberto e festa na sede do Cruzeiro

Após o desembarque, a delegação seguiu para a Toca da Raposa I, onde foi recebida pelo presidente da SAF, Pedro Lourenço. O dirigente abraçou as atletas e posou com o troféu conquistado no Equador.

Siga

Na sequência, as campeãs desfilaram em carro aberto até o Parque Esportivo do Barro Preto, sede histórica do Cruzeiro. No ginásio do clube, centenas de torcedores se reuniram nas arquibancadas e na quadra para continuar a comemoração.

Continua após a publicidade

A festa marcou um momento histórico para o futebol feminino cruzeirense. Sete anos após o início do projeto, em 2019, o clube alcançou o principal título da América do Sul e consolidou uma das maiores conquistas de sua trajetória na modalidade.

Grupo de mulheres atletas sorrindo e celebrando com medalhas e um troféu, vestindo camisetas azuis com a frase Cabulosas Donas da América
Jogadoras do Cruzeiro comemoram título da Libertadores. (Gustavo Martins/Cruzeiro/Divulgação)
Continua após a publicidade

Título histórico após reação diante do Corinthians

O Cruzeiro foi campeão da Libertadores Feminina pela primeira vez em sua história. Em uma final marcada por oito gols, reviravoltas e uma reação improvável, as Cabulosas superaram o Corinthians por 5 a 4 nos pênaltis, após empate por 4 a 4 no tempo normal, neste sábado (31), no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. A equipe mineira chegou a estar perdendo por 3 a 0, reagiu no segundo tempo e garantiu o título já na sua primeira participação.

55624676920_6b2ef63daf_k
O Cruzeiro é campeão da Libertadores Feminina 2026. (Staff Images Woman/CONMEBOL) (Staff Images Woman/CONMEBOL/Divulgação)
Publicidade
TAGS:
EC Cruzeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).