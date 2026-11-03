Cruzeiro nos braços da torcida: Cabulosas celebram título histórico em BH

O Cruzeiro voltou para casa em clima de festa após conquistar o primeiro título da Libertadores Feminina de sua história. Na manhã desta segunda-feira (2), as Cabulosas foram recebidas por torcedores no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, que se reuniram para celebrar a conquista continental. A comemoração se estendeu pelas ruas da capital mineira, com direito a desfile em carro aberto e homenagens às campeãs.

A delegação desembarcou antes das 7h, após viagem do Equador com escala no Panamá. No aeroporto, os torcedores aguardavam as atletas com bandeiras, instrumentos musicais, sinalizadores e gritos de campeão. As jogadoras, ainda com as medalhas no pescoço, participaram da festa e retribuíram o carinho dos cruzeirenses. Durante a comemoração, as jogadoras do Cruzeiro também aproveitaram para provocar o Corinthians, adversário derrotado na final.

Um dos principais nomes da conquista, Byanca Brasil foi carregada nos ombros pelos torcedores enquanto erguia a taça da Libertadores. A camisa 10 terminou a competição como artilheira, com seis gols, e foi uma das atletas mais celebradas durante a recepção.

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Desfile em carro aberto e festa na sede do Cruzeiro

Após o desembarque, a delegação seguiu para a Toca da Raposa I, onde foi recebida pelo presidente da SAF, Pedro Lourenço. O dirigente abraçou as atletas e posou com o troféu conquistado no Equador.

Na sequência, as campeãs desfilaram em carro aberto até o Parque Esportivo do Barro Preto, sede histórica do Cruzeiro. No ginásio do clube, centenas de torcedores se reuniram nas arquibancadas e na quadra para continuar a comemoração.

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A festa marcou um momento histórico para o futebol feminino cruzeirense. Sete anos após o início do projeto, em 2019, o clube alcançou o principal título da América do Sul e consolidou uma das maiores conquistas de sua trajetória na modalidade.

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Título histórico após reação diante do Corinthians

O Cruzeiro foi campeão da Libertadores Feminina pela primeira vez em sua história. Em uma final marcada por oito gols, reviravoltas e uma reação improvável, as Cabulosas superaram o Corinthians por 5 a 4 nos pênaltis, após empate por 4 a 4 no tempo normal, neste sábado (31), no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. A equipe mineira chegou a estar perdendo por 3 a 0, reagiu no segundo tempo e garantiu o título já na sua primeira participação.