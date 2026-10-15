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Esporte

Corinthians bate Colo-Colo e estreia com vitória na Libertadores Feminina

Com gols de Vic Albuquerque e Jaqueline, Brabas vencem por 2 a 0 em Quito e mostram superioridade diante das chilenas

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 19h03
Jogadora de futebol com cabelo preso, vestindo camisa branca do Corinthians e shorts pretos, sorri e aponta para os lados com os braços abertos, em campo verde com arquibancada vermelha ao fundo
Vic Albuquerque marcou o primeiro gol do Corinthians na edição 2026 da Libertadores Feminina. (Rebeca Reis / Staff Images Woman / CONMEBOL) (Rebeca Reis / Staff Images Woman / CONMEBOL/Divulgação)
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O Corinthians começou sua caminhada na Libertadores Feminina de 2026 com uma vitória por 2 a 0 sobre o Colo-Colo, nesta quinta-feira (15), no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. Com gols de Vic Albuquerque e Jaqueline, as Brabas conseguiram impor seu jogo diante de uma equipe que chegava cercada de expectativas, especialmente pelo desempenho recente no futebol chileno, mas encontraram menos dificuldades do que se imaginava antes da bola rolar.

Além da qualidade do adversário, a altitude de aproximadamente 2.850 metros de Quito era apontada como um dos principais obstáculos para o Corinthians, que precisou adaptar sua preparação às condições da capital equatoriana. Dentro de campo, porém, a equipe brasileira demonstrou organização e capacidade de controlar diferentes momentos da partida.

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O Colo-Colo, comandado pela brasileira Tatiele Silveira, chegou ao confronto respaldado por uma sequência expressiva de resultados no cenário nacional, além de contar com jogadoras experientes e nomes importantes do futebol sul-americano. A expectativa era de um duelo equilibrado, com maior resistência das chilenas, mas o Corinthians conseguiu neutralizar boa parte das iniciativas adversárias e construir uma vitória sem precisar passar por uma pressão constante.

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Vic Albuquerque ganha protagonismo em função mais avançada

Uma das principais novidades do Corinthians foi a utilização de Vic Albuquerque como atacante, mudança que potencializou as características ofensivas da camisa 17 e permitiu que ela atuasse mais próxima do gol adversário. Com liberdade para se movimentar entre as defensoras e explorar os espaços na entrada da área, a jogadora encontrou condições para participar diretamente das principais construções ofensivas da equipe.

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A escolha apresentou resultados logo aos quatro minutos, quando Vic recebeu passe de Andressa Alves na entrada da área e finalizou de perna esquerda, colocando a bola no canto da goleira para abrir o placar. O gol deu tranquilidade ao Corinthians, que passou a administrar a vantagem sem abandonar a proposta de manter a posse de bola e procurar espaços na defesa chilena.

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A atuação de Vic também chamou atenção pela movimentação e pela capacidade de oferecer alternativas às companheiras, aparecendo tanto na região central quanto pelos lados do campo. Em uma das jogadas, a camisa 17 recebeu pela direita e cruzou para Belén Aquino, que não conseguiu alcançar a bola, enquanto em outra oportunidade apareceu dentro da área após uma cobrança de falta de Andressa Alves, mas não conseguiu direcionar o cabeceio.

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Andressa Alves e Jaqueline se destacam na vitória

Além de Vic Albuquerque, Andressa Alves foi um dos nomes importantes do Corinthians, especialmente pela participação na construção das jogadas ofensivas e pela qualidade técnica na distribuição dos passes. A camisa 9 deu a assistência para o primeiro gol e teve papel relevante na articulação da equipe, ajudando a encontrar espaços diante da marcação chilena e oferecendo soluções para a circulação da bola.

A experiência de Andressa também contribuiu para o controle do ritmo da partida, principalmente nos momentos em que o Colo-Colo tentou adiantar suas linhas e pressionar a saída de bola corintiana. A jogadora permaneceu em campo até os 33 minutos do segundo tempo, quando foi substituída por Ana Vitória.

Jaqueline, por sua vez, entrou no intervalo no lugar de Belén Aquino e teve participação decisiva na segunda etapa, acrescentando velocidade e capacidade de enfrentamento individual ao ataque. A camisa 30 conseguiu explorar os espaços pelos lados e dificultou a marcação adversária, especialmente quando encontrou situações de um contra um.

Aos 20 minutos, Jaqueline protagonizou uma jogada individual dentro da área e caiu após uma dividida, em lance que passou por revisão do VAR e terminou com a marcação de pênalti. A própria atacante assumiu a cobrança aos 25 minutos, bateu com força e deslocou Torrero para ampliar a vantagem brasileira.

Colo-Colo teve oportunidades, mas não sustentou pressão

Apesar da superioridade corintiana, o Colo-Colo conseguiu criar algumas oportunidades durante o primeiro tempo, principalmente com Yenny Acuña, responsável pelas investidas mais perigosas da equipe chilena. Aos 12 minutos, a atacante recebeu passe de Yanara Aedo, cortou a marcação e finalizou rente à trave, enquanto aos 19 apareceu novamente dentro da área e exigiu uma boa defesa de Lelê.

As chilenas também levaram perigo em uma jogada aérea, quando Olivares cruzou pela esquerda e a finalização de cabeça passou próxima ao gol brasileiro. Foram momentos em que o Colo-Colo mostrou capacidade de atacar os espaços, mas sem conseguir transformar essas oportunidades em um período prolongado de domínio.

Na segunda etapa, o Corinthians voltou com mudanças importantes, incluindo as entradas de Duda Sampaio, Ivana Fuso e Jaqueline, e conseguiu manter o controle territorial da partida. Com maior presença ofensiva e circulação de bola, as Brabas obrigaram o Colo-Colo a passar boa parte do tempo defendendo, enquanto procuravam ampliar a vantagem construída ainda no início do confronto.

Diante de um adversário que prometia oferecer maior resistência e em condições físicas diferentes das habituais, a equipe brasileira conseguiu impor sua qualidade coletiva e iniciar a competição com três pontos.

Próximos jogos do Corinthians

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (18), às 21h (de Brasília), para enfrentar o Caracas, da Venezuela, no Estádio Casa Blanca, em Quito, pela segunda rodada da fase de grupos. Na sequência, as Brabas encerram sua participação na primeira fase diante do Santa Fe, da Colômbia, na quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, também no Equador. Os dois confrontos serão decisivos para definir a classificação da equipe brasileira às quartas de final, que apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata da competição.

Time de futebol feminino posando para foto em campo de grama verde, com arquibancadas vazias ao fundo. Uma mulher de camisa laranja segura um escudo, enquanto as outras 11 usam uniformes brancos e sorriem. Um banner branco com CONMEBOL LIBERTADORES FEMENINA e logotipos de patrocinadores está à frente
Time titular do Corinthians na estreia da Libertadores Feminina. (Rebeca Reis / Staff Images Woman / CONMEBOL/Divulgação)
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