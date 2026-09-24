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Linha de Frente

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Copinha F se consolida como vitrine para a base e FPF estuda expansão

Quarta edição terá representantes das cinco regiões do país; presidente Reinaldo Carneiro Bastos diz que ampliação já é objetivo para 2027

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 11h03 | Atualizado em 24 set 2026, 11h25
Palco com fundo rosa vibrante e iluminação em espiral, exibindo copinha F PETROBRAS e SIGA @COPINHA em branco. Uma longa mesa escura com cadeiras e holofotes está à frente, com reflexos no chão
Copinha F 2026 será a quarta edição. (Rebeca Reis / Ag. Paulistao) (Rebeca Reis / Ag. Paulistao/Divulgação)
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Copinha F se consolida como vitrine para a base e FPF estuda expansão Priorizar nos meus resultados Google

A Copinha F chega à quarta edição em 2026 consolidada como uma das principais competições de base do futebol feminino brasileiro e com planos de crescimento para os próximos anos. Com 20 clubes de dez estados, o torneio será disputado entre 24 de novembro e 12 de dezembro, em São Paulo, e terá a final no Canindé. O evento de lançamento e o sorteio foram nesta quinta-feira (24), em São Paulo.

Criada em 2023 com 16 participantes, a competição passou para 20 equipes já na temporada seguinte e manteve esse número desde então. Para 2027, porém, a Federação Paulista de Futebol trabalha com a possibilidade de um novo salto. Em entrevista após o sorteio dos grupos, o presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, revelou que a intenção é chegar a 24 clubes.

“Esse é o nosso sonho. A gente quer chegar no ano que vem com 24 clubes. A gente sonha com isso”, afirmou Reinaldo. “A gente espera resgatar no ano que vem a Rua Javari, o estádio do Juventus, que está em reforma agora e não podemos utilizar. Ter uma sede a mais, 24 clubes. E estamos trabalhando para isso. Ainda fica muita gente de fora”, completou.

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Competição passa de 16 para 20 clubes e pode chegar a 24

A expansão projetada representa mais uma etapa de um crescimento que começou logo depois da estreia. A primeira Copinha F, em 2023, contou com 16 equipes. Em 2024, o número passou para 20, com representantes de dez estados.

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A quarta edição mantém 20 participantes e reúne representantes das cinco regiões brasileiras. Tarumã-AM, Ação-MT e Vasco são os estreantes em 2026.  Reinaldo afirmou que a definição dos participantes segue critérios técnicos da própria competição. “Tenho certeza que todo mundo que entrou ou que saiu, o critério foi exclusivamente para a Copinha”, disse.

Clubes participantes da Copinha F Petrobras 2026

A quarta edição terá 20 clubes de dez estados, com representantes das cinco regiões do Brasil:

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São eles: Palmeiras (SP), Corinthians (SP), Ferroviária (SP), São Paulo (SP), Santos (SP), Red Bull Bragantino (SP), Centro Olímpico (SP). Flamengo (RJ), Fluminense (RJ), Botafogo (RJ), Vasco (RJ), Internacional (RS), Grêmio (RS), Atlético-MG (MG), Vitória (BA), Criciúma (SC), Sport (PE), Tarumã (AM), Ação (MT) e Aliança (GO).

Homem de terno escuro e óculos, com barba, gesticula em um palco com fundo rosa vibrante exibindo copinha f e PETROBRAS em letras brancas. Uma plateia escura assiste em primeiro plano
Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. (Rebeca Reis / Ag. Paulistao) (Rebeca Reis / Ag. Paulistao/Divulgação)

Petrobras amplia presença no futebol feminino

A Petrobras tem ampliado de forma significativa sua presença no futebol feminino, com investimentos que passam por diferentes etapas da modalidade, da formação ao alto rendimento. A empresa renovou até o fim de 2027 a parceria com a Federação Paulista de Futebol e passou a dar nome ao Paulistão F e à Copinha F, além de estar presente nas demais competições e ações femininas organizadas pela entidade, incluindo categorias de base.

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Fora do calendário da FPF, a empresa também está associada a iniciativas como Brasil Ladies Cup, Taça das Favelas e Caravana de Futebol Feminino Petrobras, além do aporte para infraestrutura de um novo Centro de Treinamento exclusivo para a modalidade, em Araraquara.

Kin Saito destaca operação fora de campo

O crescimento da Copinha, porém, não é medido apenas pelo número de participantes. Diretora executiva de Futebol Feminino da FPF, Kin Saito destacou que parte do trabalho para a quarta edição está justamente em aspectos menos visíveis da competição, como transporte, alimentação, lavanderia e hospedagem.

“Um dos ângulos que eu projeto como melhoria não tem necessariamente a ver com a parte de dentro de campo. Como a gente elabora todo o planejamento da Copinha, eu fico muito atenta ao que vai se traduzir em mais qualidade operacional”, afirmou Kin.

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A dirigente citou como exemplo a adaptação dos serviços às particularidades das atletas. Em uma negociação de lavanderia, explicou, o padrão tradicional de peças precisou ser revisto porque os uniformes femininos também incluem tops esportivos.

“É uma ótima demonstração de como a especificidade de ser futebol feminino faz a gente ter que ir além, seja tratando com fornecedores, seja dialogando com os clubes”, explicou.  Para Kin, a lógica é retirar das jogadoras preocupações que possam interferir no desempenho.

“A minha expectativa é de fazer a parte operacional da competição ser brilhante, ser melhor do que a do ano anterior. E justamente a consequência disso, eu acho que é o brilho dentro de campo das equipes.”

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Mulher jovem sorrindo, cabelo preso, vestindo camisa listrada preta e branca com gola vermelha, calça preta larga, segurando um microfone na mão direita e um pompom vermelho na esquerda. Ela está em um palco com fundo rosa vibrante e a palavra PETROBRAS em letras brancas, com holofotes no chão
Kin Saito, diretora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. (Rebeca Reis / Ag. Paulistao) (Rebeca Reis / Ag. Paulistao/Divulgação)

Copinha também vira vitrine para as seleções

Seis das 28 atletas convocadas por Arthur Elias para os amistosos da Seleção Brasileira principal contra a Argentina em outubro passaram pela Copinha F, número equivalente a pouco mais de 20% da lista. Entre elas estão Jhonson, Priscila e Yanne Lopes.

Kin também relaciona o torneio ao processo de observação das seleções de base. Segundo a dirigente, a posição da Copinha no fim da temporada criou uma janela importante para análise de atletas.

“A Copinha F ganhou esse espaço, não por ser no final do ano, mas por ser necessário existir. E a gente ainda é uma competição que está começando, quatro edições, é um ciclo muito pouco perto do que a gente deseja fazer.”

Ela acrescenta que os efeitos já podem ser identificados nas convocações.

“Dá orgulho poder ver em quatro edições como a gente já consegue medir o impacto disso, se a gente olha para as seleções, sejam elas de base ou adulta, e já consegue ver refletida a participação dessas atletas em competições de base. Eu estou super curiosa para entender na nossa Copa do Mundo em casa no ano que vem quantas das atletas da lista final vão ter passado por competições de base e que competições foram essas”, finalizou Saito.

Veja os grupos e as sedes da Copinha F 2026

Os 20 participantes foram divididos em cinco grupos de quatro. Palmeiras, Corinthians, Ferroviária, São Paulo e Santos são os cabeças de chave.

  • Grupo A – MASP, no Canindé: Palmeiras, Flamengo, Vasco e Tarumã-AM.
  • Grupo B – Copan, no Estádio Nicolau Alayon: Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético-MG e Ação-MT.
  • Grupo C – Ibirapuera, no CERET: Ferroviária, Centro Olímpico, Grêmio e Aliança-GO.
  • Grupo D – Mercadão, na Arena Ibrachina: São Paulo, Fluminense, Vitória e Criciúma.
  • Grupo E – Cantareira, no CERET: Santos, Botafogo, Internacional e Sport.

Na primeira fase, os clubes se enfrentam uma vez dentro das respectivas chaves. Os cinco líderes e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. A partir daí, todos os confrontos serão eliminatórios e em jogo único.

Cariocas venceram todas as edições

Os três títulos disputados até agora ficaram com equipes do Rio de Janeiro. O Flamengo venceu a edição inaugural, em 2023, ao superar o Botafogo por 2 a 0 no Canindé.  Em 2024, o Fluminense conquistou o título diante do Internacional. Depois de empate por 0 a 0 no Pacaembu, o Tricolor venceu por 5 a 3 nos pênaltis. O Flamengo voltou ao topo em 2025, goleou o Grêmio por 6 a 0 na decisão e tornou-se o primeiro bicampeão da competição.

Campeões da Copinha F:

  • 2023: Flamengo
  • 2024: Fluminense
  • 2025: Flamengo
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Futebol Feminino
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