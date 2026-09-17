Copa Maria Bonita prepara 2ª edição e planeja novo torneio no Nordeste

A Copa Maria Bonita prepara sua segunda edição com a missão de ampliar a visibilidade e fortalecer o futebol feminino no Nordeste. Em entrevista exclusiva à Veja, o idealizador Denis Perucci revelou que já está em planejamento para uma nova competição que contará com equipes internacionais. Enquanto se prepara para sua segunda edição, a Maria Bonita também busca atrair mais patrocinadores, inclusive aquelas que já investem na modalidade, mas ainda concentram suas ações no sudeste do país.

Realizada em 2025, a edição inaugural reuniu mais de 250 atletas e profissionais em 12 partidas na Arena de Pernambuco. O Fortaleza conquistou o título ao vencer o Sport por 1 a 0 na final, com gol de Tainá, atacante que atualmente defende a Ferroviária e integra a Seleção Brasileira Sub-20 na Copa do Mundo da categoria, disputada na Polônia. A ascensão da jogadora evidencia o potencial da Copa Maria Bonita como espaço de observação e desenvolvimento de novos talentos, além de reforçar a importância de criar competições de alto nível fora de São Paulo.

A segunda edição está prevista para ocorrer entre os dias 12 e 21 de novembro e já confirmou a participação de clubes como Sport, Ceará, Vitória, Atlético Piauiense e Sampaio Corrêa. Confira a entrevista completa com Denis Perucci sobre a criação e os bastidores da Copa Maria Bonita, os desafios estruturais da modalidade no Nordeste, as parcerias e estratégias de divulgação, o impacto social do torneio, os planos de expansão para outros estados e a organização de uma segunda competição inédita, com equipes internacionais.

Entrevista exclusiva de Denis Perucci à Veja

Como surgiu a ideia da Copa Maria Bonita e qual foi o processo até transformar o projeto em realidade?

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Denis Perucci – Entrei no futebol há cerca de cinco anos, quando um amigo, diretor de competições da Federação Pernambucana de Futebol, me convidou para assistir a um jogo do Corinthians em Recife. Depois da partida, ele me chamou para conversar e explicou que a Federação não tinha um departamento comercial, lembrando da minha experiência de 17 anos como diretor comercial da Multirrevistas, empresa que representava a Editora Abril na região. Como eu já havia sido atleta e gostava de futebol, aceitei o convite para assumir a diretoria comercial da Federação. Ao entrar, comecei a estudar e me atualizar sobre o setor, pois, embora já tivesse atuado como atleta, nunca havia trabalhado com futebol fora de campo.

Identifiquei uma situação muito triste no futebol feminino, especialmente aqui no Nordeste. Comecei a pesquisar quais eram as competições, quais eram os times e como funcionava o cenário. Naquela época, não havia nenhum time nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro. O que existia era um campeonato estadual com, aproximadamente, cinco equipes. Em uma partida, não havia ambulância; em outra, as meninas não foram porque não tinham ônibus para transportá-las.

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Comecei a me deparar com essa realidade e fiquei revoltado. Pensei: “Caramba, preciso fazer alguma coisa”. Era também uma oportunidade de negócio, mas eu precisava contribuir de alguma forma para mudar um pouco aquela realidade. Claro que não vou salvar o mundo, mas acredito que posso contribuir.

Nesse momento, começaram a surgir algumas ideias. Eu ainda não tinha noção do que a Maria Bonita se tornaria, mas sabia que precisava fazer alguma coisa pelo futebol feminino. Não sabia se seria em Pernambuco ou em algum estado vizinho, mas começamos a construir essa história.

Passamos por uma longa etapa de planejamento, pensando em como seria a competição e qual formato adotaríamos. Buscamos inspiração na Ladies Cup e na Copa do Nordeste. A ideia inicial da Maria Bonita era contar também com a participação de equipes internacionais, seguindo o modelo da Ladies Cup.

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Depois de estudar e pesquisar, chegamos ao formato de uma competição com equipes do Nordeste. Levamos a ideia à Federação Pernambucana, que gostou e aceitou imediatamente a proposta. Naquela época, o futebol feminino já estava crescendo, mas não no Nordeste. O desenvolvimento era mais forte no eixo Sudeste, com o Corinthians se destacando, participando de competições e registrando públicos expressivos nos estádios.

É importante explicar que a Copa Maria Bonita não é um projeto da Federação Pernambucana, como muitas pessoas pensam. É um projeto particular. Eu também tenho uma agência de marketing esportivo. Com a ideia da Maria Bonita, transformei a empresa em uma agência voltada ao marketing esportivo para estruturar a realização da competição.

Apresentamos o projeto à Federação, que adorou a ideia. Depois, levamos à CBF, que também gostou muito. A Aline Pellegrino, que consideramos nossa madrinha, sempre foi uma grande apoiadora do projeto e de tudo o que envolve o futebol feminino. Ela também gostou muito da proposta. Inclusive, agradeceu porque queria expandir o futebol feminino, mas estava concentrada em outras frentes e não conseguiria fazer o que nós poderíamos, como organizar uma competição com times nordestinos.

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Depois, levamos a ideia à Globo, e isso foi essencial. Quando você tem um parceiro como o Grupo Globo, que se interessa imediatamente pelo assunto, ganha uma força muito grande e um importante canal de visibilidade para as meninas.

Fomos juntando essas peças e construindo a Maria Bonita aos poucos. No primeiro momento, tentamos lançar o projeto rapidamente, achando que seria fácil viabilizá-lo e vender as cotas de patrocínio. Foi aí que percebemos a dificuldade. Tínhamos o apoio da CBF, da Federação e da Globo, fizemos um lançamento muito impactante, mas não conseguimos o dinheiro necessário para viabilizar a competição. Então, recuamos e entendemos que precisávamos ter calma. A ideia era muito boa e todos gostavam do projeto, mas precisávamos de recursos para colocá-lo em prática.

Em uma competição com a realidade dos times do Nordeste, com raras exceções, se você não paga tudo para todos, a coisa não acontece. Levar nove equipes para um estado envolve um custo elevado e um investimento que não é fácil de conseguir. Decidimos que só relançaríamos o projeto quando tivéssemos segurança de que ele estaria viabilizado.

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Depois de um tempo, uma pessoa que havia sido parceira da Maria Bonita desde o início assumiu o cargo de secretário executivo de Educação em Pernambuco. Esperamos que ele se adaptasse à função e, então, sentamos para apresentar a planilha do projeto.

Ele disse que conseguiria custear algumas despesas, o que representava 70% do valor total. Pensamos: “Agora é o momento. Falta muito pouco para viabilizar. Vai dar certo”.

Relançamos o projeto e o apresentamos novamente à Globo. Isso aconteceu por volta de setembro ou outubro. Quando o ano virou, a Secretaria de Esportes, que era vinculada à Secretaria de Educação, se desvinculou e passou a ser uma secretaria própria.

O secretário saiu do cargo, entrou outra pessoa e tivemos que começar do zero novamente. As verbas também mudaram. Houve um período de reorganização da nova secretaria e de aprovação das verbas. O apoio que inicialmente representava 70% do projeto caiu para 30%.

O projeto já havia sido lançado, os times estavam treinando e a Globo já tinha divulgado a competição. No fim das contas, conseguimos apenas o apoio para a confecção do troféu por parte do Governo de Pernambuco. Nem os 30% foram garantidos, o que gerou uma grande insegurança.

Nesse meio-tempo, conseguimos o patrocínio da Betnacional (casa de apostas). Eles gostaram muito do projeto e entraram como naming rights da competição. Foi o que nos salvou. Ainda faltava um pouco de dinheiro, mas fomos nos organizando e conseguimos os recursos necessários. No final, deu tudo certo. Foi com muita emoção, mas conseguimos realizar a primeira edição.

A primeira edição contou com atletas convocadas para a Seleção Brasileira, como a Tainá. Qual foi a importância desse resultado para vocês?

Denis Perucci – A primeira edição foi realizada depois de um longo caminho e de muita dificuldade para viabilizar o projeto. Até pouco tempo antes da competição, ainda não tínhamos dinheiro para pagar todas as despesas. Foi uma luta muito grande.

A Nira, que é uma lenda e uma das desbravadoras do futebol feminino, relatou uma situação que me deixou muito feliz. Ela estava na CBF, como uma das apoiadoras do movimento relacionado à Copa do Mundo no Brasil, e se encontrou com a técnica da Seleção Brasileira Sub-20 (Camilla Orlando). Não sei os detalhes da conversa, mas ela me contou que a treinadora perguntou: “Nira, vai ter de novo aquela Copa Maria Bonita? Foi muito legal aquele projeto, porque temos dificuldade de acompanhar as meninas jogando, e aquilo foi maravilhoso para nós”.

Inclusive, algumas atletas da Seleção, como a Tainá, foram convocadas depois de serem observadas em jogos da Maria Bonita. Fiquei muito feliz com esse reconhecimento.

A escolha dos clubes participantes costuma gerar dúvidas entre torcedores. Quais são os critérios utilizados para convidar as equipes?

Denis Perucci – Essa é uma questão um pouco complexa, porque existem muitos interesses e várias frentes envolvidas. Não procuramos diretamente as equipes, até para respeitar essa hierarquia, já que temos a chancela da Federação Pernambucana e da CBF. Precisamos seguir o caminho formal para chegar aos clubes.

Avaliamos o ranking do clube no estado, se ele foi campeão estadual ou não e também o tamanho da equipe, porque precisamos considerar a realidade da competição e a audiência, se não houver audiência, no ano seguinte as emissoras podem não ter interesse em transmitir os jogos. Então, esse é um fator que precisamos considerar.

São vários aspectos que analisamos e, depois, encaminhamos a questão para a federação, que define qual será o time convidado. Não é um critério 100% baseado no desempenho estadual. Existem outras questões que também precisam ser avaliadas para que possamos fazer o melhor possível. Nossa intenção é, em algum momento, ter mais de um clube representando cada estado. Assim, não conseguiremos atender a todos, porque isso é impossível, mas poderemos contemplar mais equipes.

Essa é uma questão que recebo quase todos os dias. As pessoas perguntam: “Por que o Bahia e não o Vitória? Por que determinado clube e não outro? Todos precisam participar”. Ficamos felizes com o interesse dos clubes, mas, ao mesmo tempo, estamos em uma situação um pouco complicada. Faz parte. Tomara que o projeto cresça bastante e que possamos contemplar muitos times em uma mesma edição.

Existe a possibilidade de a Copa Maria Bonita deixar Pernambuco e passar a ser realizada em outros estados do Nordeste?

Pensamos, sim, nessa possibilidade. É complexo realizar um evento como esse, porque ele exige uma estrutura muito grande. Como falei, temos o apoio da Federação Pernambucana, e isso acaba sendo um diferencial do nosso projeto. As pessoas que trabalham na Copa Maria Bonita são as mesmas que organizam as competições do Campeonato Pernambucano, que são realizadas com excelência.

É uma equipe experiente, com muitos anos de atuação no futebol, que também trabalha na Maria Bonita. Levar essa estrutura para outro estado envolve uma série de desafios. Estamos totalmente abertos e temos, sim, a intenção de levar a competição para outros estados. No começo, porém, precisamos optar pelo caminho mais seguro, por aquilo que temos certeza de que dará certo.

No ano passado, realizamos a competição em Pernambuco e, neste ano, também será no estado. Mas temos a intenção de expandir. Recebemos, no ano passado, um convite extraoficial, uma demonstração de interesse do Piauí em receber a Copa Maria Bonita. Estamos sempre abertos ao diálogo e às possibilidades. É muito importante poder contemplar outros estados, mas, como expliquei, toda a nossa estrutura, incluindo parceiros, colaboradores e fornecedores, já está organizada em Pernambuco.

Por isso, também optamos por permanecer no estado neste momento, considerando a localização privilegiada, que fica em uma região central do Nordeste.

Como estão as negociações para as transmissões da segunda edição da Copa Maria Bonita?

No ano passado, tivemos a Globo como canal aberto e o canal GOAT, que transmitiu todos os jogos. No fim da competição, fechamos uma parceria com a N Sports, que transmitiu as semifinais e a final. Foi uma parceria muito legal.

Ainda estamos definindo todas as possibilidades para este ano, mas as conversas estão bastante avançadas. Nossa intenção é manter a presença da competição na TV aberta, na TV fechada e também em plataformas de streaming.

Levar o público aos estádios ainda é um desafio para o futebol feminino. Que ações vocês estão planejando para atrair torcedores aos jogos da Copa Maria Bonita?

Denis Perucci – Como você falou, levar o público ao estádio é um desafio. No ano passado, a final foi muito legal. Conseguimos fazer uma parceria com a Arena de Pernambuco, que já tinha um evento externo relacionado ao Dia das Crianças. Combinamos que, durante a partida da final, o evento seria interrompido para que o público pudesse entrar no estádio e assistir ao jogo. Era um público formado por muitas famílias, o que foi muito bacana. Tivemos cerca de 4 mil pessoas. Elas assistiram à partida e depois voltaram para a festa.

Como você mencionou, realmente é um desafio levar o público aos jogos de futebol feminino. A Arena de Pernambuco é um estádio maravilhoso, mas fica um pouco distante da região central de Recife e de alguns bairros. É uma região um pouco isolada, então essa dificuldade existe. Estamos pensando em fazer parcerias com o governo e desenvolvemos até um projeto que surgiu de maneira espontânea.

Fizemos uma apresentação da Maria Bonita na escola do meu filho. Fomos convidados para conversar com crianças de 10 anos. O encontro deveria durar uma hora, mas acabou se estendendo por duas horas, porque os alunos não paravam de fazer perguntas. Tivemos que encerrar.

Foi muito legal. Acabou se tornando uma aula completa, porque, por meio do futebol feminino, falamos sobre os estados do Nordeste, a quantidade de estados da região e outros assuntos. Também abordamos a questão da equidade de gênero. Contamos às crianças que as mulheres ficaram proibidas de jogar futebol durante um longo período, e elas ficaram revoltadas. Perguntaram: “Vocês acham isso certo? Por quê?”. Foi muito interessante. A iniciativa surgiu espontaneamente e acabou se transformando em um projeto.

Criamos o projeto Maria Bonita na Escola e estamos abertos a levá-lo para outras instituições. No final daquela apresentação, convidamos os alunos a conversar com os pais para que pudéssemos organizar a ida deles aos jogos da Maria Bonita, nem que fosse apenas à final. Eles ficaram muito empolgados, assim como a professora. Nossa intenção é visitar escolas, divulgar o projeto e convidar o público para participar dos jogos. Estamos pensando em ações de ativação para atrair torcedores, parcerias com o governo e a possibilidade de levar alunos de escolas públicas para assistir às partidas. Queremos desenvolver iniciativas que nos ajudem a construir um público cada vez maior.

A expectativa é que a segunda edição seja maior do que a primeira? Quais foram os principais aprendizados de 2025?

Toda primeira edição é uma incógnita. Não tínhamos, por exemplo, nenhuma referência sobre a audiência da Globo ou dos nossos parceiros. Não sabíamos como seria o resultado. No final, ficamos muito felizes, porque a audiência foi compatível com a de uma final do Campeonato Pernambucano, que é um grande evento e talvez o maior evento esportivo transmitido regionalmente pela Globo. Foi uma audiência muito boa, e eles ficaram bastante satisfeitos.

Em relação à organização, também foi um desafio, mas tínhamos pessoas altamente qualificadas e experientes para lidar com as situações. Isso facilitou bastante o trabalho. A logística, o transporte e outros aspectos foram aprendizados importantes. De maneira geral, acredito que fizemos uma entrega sensacional.

Na época, estava acontecendo a Libertadores Feminina, e havia muitas reclamações sobre ônibus quebrados e instalações inadequadas. Na Maria Bonita, tivemos uma estrutura muito boa. As meninas ficaram hospedadas no CT do Retrô, que é maravilhoso. O local tem dez campos, um hotel cinco estrelas e refeições de qualidade. Também disponibilizamos ônibus em perfeito estado para transportar as atletas aos jogos.

A Arena de Pernambuco, que é um palco de Copa do Mundo, também ofereceu uma estrutura importante. Procuramos proporcionar às jogadoras condições compatíveis com o que elas merecem. Elas merecem esse cuidado e não podem ser tratadas de qualquer maneira. Tivemos uma atenção muito grande a esses aspectos e acredito que acertamos em cheio.

O desafio para este ano é manter essa qualidade e melhorar alguns detalhes. Sempre há o que aperfeiçoar, mas, de maneira geral, a entrega foi muito positiva. A Maria Bonita é uma marca, mas também é uma plataforma. Ela não se resume a uma competição realizada uma vez por ano. Já estamos planejando uma segunda competição, que ainda não foi divulgada. Não posso dar detalhes, mas será algo muito interessante, inédito e impactante, envolvendo equipes internacionais.

Também vamos iniciar um projeto social da Maria Bonita em parceria com o Instituto Ademar Júnior. O Ademar foi atleta e já mantém um projeto social há quatro anos, voltado para meninos. Atualmente, atende mais de 200 adolescentes. Em parceria com a Maria Bonita, vamos iniciar o projeto feminino. Já confeccionamos os uniformes e estamos deixando tudo pronto.

Conseguimos parcerias com profissionais como nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas para oferecer uma assistência adequada às meninas. Queremos desenvolver um projeto com muito carinho, que contribua para a formação das atletas e para a descoberta de talentos. Nossa intenção também é levar clubes para acompanhar essas meninas jogando e, quem sabe, descobrir novos talentos que possam atuar em grandes equipes.

Vamos começar com 30 meninas, mas queremos expandir esse núcleo e levar o projeto para outras localidades e estados. Vamos dar um passo de cada vez, concentrando esforços para fazer esse primeiro projeto bem-feito e, depois, ampliar a iniciativa. Vamos oferecer uniformes, bolas, materiais de treinamento e toda a estrutura necessária para que esse trabalho seja desenvolvido.

Também pensamos em outras ações para o futuro. Queremos olhar para as categorias de base e, talvez, desenvolver competições. Ainda não temos um formato definido, mas a ideia é expandir e fortalecer cada vez mais o projeto.

Para isso, contamos com pessoas como você, que têm interesse em divulgar a Maria Bonita. Esse trabalho é muito importante, porque dá credibilidade, faz com que mais pessoas conheçam e acompanhem o projeto, sigam nossas páginas e, consequentemente, atrai patrocinadores. Uma coisa leva à outra, e tudo isso é muito importante.

A segunda competição que você mencionou será profissional ou voltada às categorias de base?

A competição que mencionei será profissional e está prevista para este ano. Pensamos em atuar também nas categorias de base no ano que vem, embora ainda não seja possível precisar quando isso acontecerá. Mas essa segunda competição que mencionei será profissional.

A Maria Bonita também promove debates sobre gênero, preconceito e outros temas relacionados ao futebol feminino. Qual foi o impacto social percebido na primeira edição e o que vocês pretendem desenvolver na segunda?

Esses são temas que sempre estarão presentes na Maria Bonita. São bandeiras que fazem parte do projeto. A questão da violência contra a mulher, da equidade de gênero e do empoderamento feminino está totalmente inserida na iniciativa. Vamos continuar abordando esses assuntos e abrindo espaço para entidades que já desenvolvem trabalhos nessas áreas.

Queremos dar voz a essas organizações e estabelecer parcerias para fortalecer cada vez mais essas pautas, trazê-las para o debate e promover o diálogo. Teremos novamente o workshop, que é um espaço importante de troca de ideias. A competição é muito legal, teremos o projeto social e uma segunda competição, mas também precisamos manter um ambiente de diálogo e discussão.

No ano passado, realizamos o workshop com o pessoal do Instituto Brasileiro de Futebol Feminino, com a Sandra, a Camila e toda a equipe. São pessoas que atuam há bastante tempo no mercado e têm muito conhecimento sobre o segmento. Elas nos ajudaram a estruturar o encontro. Foi muito legal. Realizamos uma pesquisa com atletas, gestores e treinadores para entender as necessidades e dificuldades do futebol feminino no Nordeste.

A realidade dos times nordestinos é diferente da de outras regiões. A partir das pesquisas, das conversas e de tudo o que é discutido no workshop, vamos elaborar um documento com diretrizes para o crescimento do futebol feminino no Nordeste.

Por que a Copa Maria Bonita é realizada no fim do ano? A escolha do período tem relação com as demandas dos clubes?

Essa definição envolve várias frentes e conversas com a CBF. Estamos sempre em sintonia para evitar conflitos entre os calendários e garantir que uma competição não atrapalhe a outra. Também consideramos que esse é um período com menos competições, o que proporciona maior visibilidade e mais espaço na grade de programação das emissoras para a transmissão dos jogos.

Essas são, basicamente, as razões pelas quais a competição acontece mais para o final do ano. Quero compartilhar uma situação com você. Estamos enfrentando uma questão relacionada à Arena de Pernambuco. Existe a possibilidade de realização de uma vaquejada no local, além de um evento religioso. Infelizmente, a Copa Maria Bonita não tem prioridade na utilização do estádio, o que nos deixa muito tristes. Existe a possibilidade de transferirmos a competição para dezembro. Também pode ser necessário realizar os jogos em outro local, caso a vaquejada seja confirmada, porque o evento pode comprometer a estrutura da Arena. Depois da vaquejada, o estádio precisará passar por intervenções para a preparação da Copa do Mundo, existe, portanto, a possibilidade de realizarmos a competição em outro estádio e de alterarmos a data. Ainda não comunicamos oficialmente essas mudanças, porque estamos aguardando algumas definições para confirmar a data e o local da competição.

A proximidade da Copa do Mundo de 2027 já trouxe algum impacto para a organização da Copa Maria Bonita, seja em relação às marcas ou ao interesse pela competição?

A Maria Bonita surgiu antes da divulgação da Copa do Mundo no Brasil. Quando o evento foi anunciado, o futebol feminino ganhou ainda mais atenção. Os olhares começaram a se voltar para a modalidade, o interesse aumentou e isso também favoreceu muito a Maria Bonita.

Estamos sempre conversando com a CBF e até mesmo com a FIFA. Apresentamos a Maria Bonita à entidade e, embora ainda não exista nada oficial, percebemos uma grande simpatia pelo projeto. De alguma forma, existe uma disposição para apoiar a Maria Bonita.

A entidade demonstrou interesse em contribuir para o desenvolvimento e o fortalecimento da competição, e existem conversas iniciais nesse sentido. Sem dúvida, a Copa do Mundo foi muito importante. Ela aqueceu o segmento, trouxe visibilidade e aumentou o interesse pelo futebol feminino.

A expectativa é muito grande, porque, se a modalidade já vinha crescendo, um evento desse porte, que vai colocar o Brasil no centro das atenções do mundo, certamente fará com que os olhares também se voltem para o Nordeste. Teremos três sedes nordestinas na Copa do Mundo: Pernambuco, Bahia e Ceará. Certamente, a competição será importante para toda a modalidade na região.

Nossa expectativa em relação à Copa do Mundo é a melhor possível, e estamos à disposição para contribuir, ajudar e fortalecer esse movimento. A união é muito importante para o futebol feminino. As pessoas e entidades que estão à frente desse processo precisam se unir cada vez mais para que uma possa ajudar a outra.

Em relação às marcas, temos acompanhado a presença de grandes empresas que estão apoiando o futebol feminino. São marcas que demonstram um compromisso que vai além de uma ação pontual. Algumas já estão há bastante tempo no segmento, enquanto outras chegaram mais recentemente, mas estão realmente envolvidas e enxergam uma oportunidade de negócio. O futebol feminino não precisa mais ficar pedindo ou implorando apoio. É um grande negócio, que já tem audiência, muitas pessoas interessadas e está entre os segmentos esportivos que mais crescem no país.

As marcas estão atentas a isso. Porém, confesso que ainda não sei se elas perceberam todo o potencial da nossa competição no Nordeste. Temos uma grande marca que, em breve, será anunciada como naming rights da competição, mas, por enquanto, é apenas uma. Precisamos que mais empresas, inclusive aquelas que já apoiam o futebol feminino de maneira geral, olhem para o Nordeste.

Para realizar uma competição como essa, temos despesas com passagens, hospedagem, alimentação, transporte, ônibus e toda a estrutura de profissionais envolvidos. É necessário ter recursos para fazer tudo acontecer. Precisamos que as marcas que ainda não olharam para o Nordeste, uma região com 57 milhões de habitantes e pessoas apaixonadas por futebol, cada vez mais interessadas no futebol feminino, venham contribuir para que possamos realizar um grande trabalho juntos.

Olhando para 2035, qual é o seu sonho para a Copa Maria Bonita e para o legado que o projeto pode deixar para a sociedade e para os clubes?

Meu sonho é que o projeto cresça e tenha várias frentes de atuação. Como falei, temos a marca Maria Bonita, mas queremos desenvolver diferentes projetos e iniciativas, como a própria Copa, o projeto social, as categorias de base, um campeonato internacional e outras ações. Queremos ter vários núcleos sociais, com inúmeras meninas treinando conosco, e que as mulheres sejam realmente valorizadas.

Também queremos que os homens façam parte desse movimento, respeitem e valorizem as mulheres, para que essa transformação cresça cada vez mais. Meu desejo é que o futebol deixe de ser visto como algo exclusivamente masculino. Futebol é futebol: é para homens, mulheres e para quem quiser jogar.

Quero que as barreiras e os tabus caiam cada vez mais, que as mulheres conquistem seu espaço e sejam valorizadas. Também desejo que o futebol masculino e o feminino tenham a mesma importância, as mesmas oportunidades e as mesmas remunerações. Esse é o meu desejo.