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Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Copa Maria Bonita muda de data e confirma nove clubes para edição de 2026

Será a segunda edição do torneio; O Fortaleza foi campeão em 2025

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 18h14
Fundo gradiente roxo e laranja com texto branco COPA MARIA BONITA PETROBRAS. À esquerda, silhueta amarela de uma pessoa com chapéu de cangaceiro.
Copa Maria Bonita será em dezembro, no Recife. (Copa Maria Bonita/Divulgação)
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Copa Maria Bonita muda de data e confirma nove clubes para edição de 2026 Priorize VEJA no Google

A Copa Maria Bonita Petrobras teve seu calendário alterado e será realizada entre os dias 14 e 23 de dezembro de 2026, no Recife, em Pernambuco. Com a mudança de data, o torneio reunirá nove clubes, um de cada estado do Nordeste, ainda não tem local definido e terá entrada gratuita para o público. A organização também confirmou a chegada da Petrobras como patrocinadora e o lançamento de um projeto social voltado à formação de meninas por meio do futebol.

Estão confirmados Sport (PE), Vitória (BA), Ceará (CE), CRB (AL), Juventude (SE), Mixto (PB), ABC-União (RN), Atlético Piauiense (PI) e Sampaio Corrêa (MA). A presença de representantes dos nove estados nordestinos reforça a proposta de criar um espaço de competição regional e ampliar a visibilidade de equipes que enfrentam realidades distintas no calendário nacional.

A nova programação coloca a disputa na reta final da temporada do futebol feminino brasileiro. A competição terá o apoio institucional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

Nove clubes disputarão a segunda edição

Entre os participantes está o Juventude, de Estância, que alcançou um resultado histórico em 2026 ao se tornar o primeiro clube sergipano a disputar uma final de competição nacional no futebol feminino. A equipe chegou à decisão do Campeonato Brasileiro Série A3 depois de uma campanha com 11 vitórias e um empate nos 12 jogos anteriores à final.

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O principal destaque foi a atacante Laureen, artilheira isolada da competição, com 11 gols em 14 partidas. Segundo Josué dos Santos, presidente do clube, a consistência coletiva foi determinante para a campanha.

“Tivemos um elenco muito coeso ao longo do Campeonato Brasileiro A3, mas o grande destaque foi a atleta Laureen, a qual conquistou a artilharia isolada do campeonato com 11 gols em 14 jogos”, afirmou.

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O Ceará também fará sua estreia na Copa Maria Bonita após disputar o Campeonato Brasileiro Série A2 e a Copa do Brasil nesta temporada. Outro estreante será o Mixto, tricampeão paraibano, que participou das disputas nacionais da Série A3 e da Copa do Brasil.

O CRB retorna à competição depois de participar da primeira edição, enquanto o Rio Grande do Norte será representado pelo ABC-União, parceria entre o ABC e a Sociedade Esportiva União, de Extremoz. Atual campeã estadual, a equipe acumula oito títulos potiguares e é comandada pela treinadora Tereza Walessa da Silva.

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Plataforma Maria Bonita lança projeto social em Pernambuco

Além da mudança de data da competição, a Plataforma Maria Bonita anunciou a criação da Maria Bonita Social, iniciativa voltada à formação esportiva, educacional e pessoal de meninas por meio do futebol. O primeiro núcleo foi instalado na comunidade do Socorro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, em parceria com o Instituto Ademar Júnior e apoio da FPF Social.

O projeto atenderá inicialmente 30 meninas e será integrado às atividades do instituto, que já acompanha mais de 200 jovens entre 13 e 20 anos. O lançamento aconteceu em 18 de outubro, com a entrega de uniformes, bolas, coletes e equipamentos para os treinamentos.

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As atividades acontecerão no Campo do Floriano, espaço anteriormente utilizado como ponto de venda e consumo de drogas e que foi recuperado pelo Instituto Ademar Júnior para a prática esportiva e a convivência comunitária.

A iniciativa também contará com acompanhamento da psicóloga Irene Brasileiro e da nutricionista Danielle Ferreira, além de atividades educativas, encontros com atletas profissionais e ações relacionadas à saúde da mulher, educação financeira e desenvolvimento pessoal.

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Para Denis Perucci, idealizador da Plataforma Maria Bonita, a criação do projeto representa a ampliação de uma iniciativa que pretende ultrapassar a realização de competições e contribuir para o desenvolvimento do futebol feminino nordestino.

“A Maria Bonita nasceu para valorizar o futebol feminino do Nordeste, dar visibilidade às nossas atletas e criar oportunidades. Em 2026, damos passos importantes com a segunda edição da Copa Maria Bonita Petrobras e, principalmente, com a realização de um sonho muito especial: o lançamento da Maria Bonita Social. Queremos construir uma plataforma que vá muito além das competições, capaz de abrir caminhos, transformar vidas e deixar um legado para as próximas gerações”, destacou.

Um grupo de jovens e adultos, a maioria de costas, forma um círculo em frente a um prédio azul com a inscrição Instituto Ademar Junior e um desenho de jogador de futebol. Duas pessoas no centro do círculo, uma de óculos e camiseta roxa, e outra de cabelo loiro, parecem conversar com os demais. O chão é de terra batida, e ao fundo há mais pessoas sentadas e materiais de construção
Copa Maria Bonita conta com iniciativa social. (Maria Bonita Social Divulgação/Divulgação)

Veja os clubes confirmados na Copa Maria Bonita Petrobras

  • Alagoas: CRB
  • Bahia: Vitória
  • Ceará: Ceará
  • Maranhão: Sampaio Corrêa
  • Paraíba: Mixto
  • Pernambuco: Sport
  • Piauí: Atlético Piauiense
  • Rio Grande do Norte: ABC-União
  • Sergipe: Juventude
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Futebol Feminino
Nordeste
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