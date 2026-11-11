Copa do Mundo Feminina 2027: Fifa divulga regras do sorteio dos grupos

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A Fifa detalhou as regras do sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontece em 11 de dezembro no Rio de Janeiro. O Brasil, como país-sede, será cabeça de chave do Grupo A. A matéria explica a divisão dos potes, restrições geográficas e o formato para separar as principais seleções, além de listar as equipes já classificadas.

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A Fifa divulgou nesta quarta, 11, as regras do sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027. Como país-sede, o Brasil será cabeça de chave no grupo A e o sorteio determinará os grupos das outras 31 seleções participantes. O sorteio será realizado em um mês, no dia 11 de dezembro, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro, às 13h30 (horário de Brasília).

Até o sorteio, 29 seleções estarão classificadas para a Copa do Mundo e três vagas estarão em aberto para a disputa da repescagem, somando ao todo 32 seleções participantes do Mundial.

Um dia antes do sorteio dos grupos, no dia 10 de dezembro, às 11h, a Fifa realiza o sorteio da fase final da repescagem internacional, em que serão definidos os três confrontos que decidirão as três últimas vagas para o Mundial. A repescagem internacional será disputada de 23 de fevereiro a 6 de março, com local a definir e possibilidade de ser realizado no Brasil.

Regras do sorteio

As 32 seleções (29 definidas e três vagas na repescagem) serão divididas em quatro potes.

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As sete seleções classificadas mais bem colocadas no ranking serão colocadas no pote 1, com o Brasil. As oito classificadas seguintes no ranking irão para o pote 2, as oito seguintes no pote 3 e as cinco seguintes no pote 4. Neste último, também estarão as três vagas da repescagem internacional.

O Brasil, como país-sede, terá uma bolinha diferente no sorteio e automaticamente será alocado como cabeça de chave do grupo A, na posição A1. As outras seleções do pote 1 serão cabeças de chave dos outros grupos.

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O sorteio será realizado na ordem dos potes do 1 ao 4, cada um sendo esvaziado antes do início do sorteio do pote seguinte. Ao final serão oito grupos com quatro seleções em cada, sendo que três das vagas ainda serão definidas na repescagem internacional.

Restrições do sorteio

As regras da Fifa determinam que nenhum grupo tenha mais de uma seleção da mesma confederação, com exceção da Uefa (Europa), que terá 11 ou 12 representantes no torneio, a depender do resultado da repescagem internacional. Então todo grupo terá pelo menos uma seleção europeia, mas no máximo duas.

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A Fifa repetirá o formato adotado na Copa do Mundo masculina de 2026, colocando as seleções líderes do ranking em lados opostos do chaveamento, com base na última edição do ranking da Fifa antes do sorteio.

A primeira e a segunda seleções colocadas serão sorteadas para grupos em lados opostos, assim como a terceira em relação à quarta colocada. Dessa maneira, caso estas equipes de melhor ranking avancem em primeiro lugar de seus grupos, apenas se enfrentarão em uma eventual semifinal, e as duas melhores apenas na final.

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Quais seleções já estão classificadas?

Anfitrião: Brasil

Ásia: Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul

África: Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos

América do Norte: Nenhum até o momento

América do Sul: Argentina e Colômbia

Oceânia: Nova Zelândia

Europa: Alemanha, França, Dinamarca e Espanha

Na última data Fifa deste ano, entre 27 de novembro e 5 de dezembro, serão definidas as quatro seleções da Concacaf (América Central e do Norte) e outras sete europeias com vaga direta na Copa do Mundo Feminina.